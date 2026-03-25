Si bien Estados Unidos anunció que envió una propuesta de 15 puntos para un alto el fuego por 30 días, el embajador iraní en Pakistán remarcó que no se estableció ningún tipo de diálogo entre ambas partes.

Irán negó que estén negociando de manera directa o indirecta con Estados Unidos

Irán negó estar negociando de manera directa o indirecta con Estados Unidos después de que el país norteamericano le enviara una propuesta de 15 puntos para un alto al fuego por 30 días , según aseguró el embajador iraní en Pakistán.

Estados Unidos le envió a Irán una propuesta de 15 puntos para un alto el fuego por 30 días

Según medios locales, el embajador Reza Amiri Moghadam aseguró que " según la información que tengo, no se han producido hasta ahora negociaciones ni directas ni indirectas entre los dos países, contrariamente a lo que afirma Trump ".

Un grupo de asesores del presidente Donald Trump aseguró que la propuesta consiste en que Teherán desmantele sus capacidades nucleares , cese el enriquecimiento de uranio y se comprometa permanentemente a no buscar armas nucleares. También estaría obligado a poner fin a la financiación y el armamento de grupos aliados en la región, además de garantizar que el Estrecho de Ormuz permanezca abierto.

Sin embargo, el embajador aseguró que países "considerados amigos" de ambas partes, también aseguró que " hemos oído informaciones a través de medios, pero según mi información, y contrariamente a las afirmaciones del presidente Donald Trump, no han tenido lugar negociaciones, directas ni indirectas, entre los dos países hasta ahora ".

En paralelo, el presidente del Parlamento iraní Mohamad Baqer Qalibaf afirmó que "estamos siguiendo de cerca todos los movimientos estadounidenses en la región, especialmente el despliegue de tropas" .

"Lo que los generales han roto, los soldados no lo pueden arreglar; en cambio, caerán víctimas de las ilusiones de Netanyahu. No pongan a prueba nuestra determinación de defender nuestra tierra", sentenció en un posteo compartido por la red social X.

También el ejército del régimen iraní informó que atacaron a un portaaviones de Estados Unidos: "Los misiles de crucero Qader (misiles antibuque terrestres) de la armada iraní atacaron al portaaviones USS Abraham Lincoln, perteneciente a Estados Unidos, y lo obligaron a cambiar de posición".

Una nueva oleada de misiles iraníes dejan 12 heridos en la ciudad israelí de Bnei Brak

En las últimas horas, un ataque con municiones de racimo iraní dejó 12 heridos en la zona residencial de la ciudad israelí Bnei Brak.

Según medios locales, un hombre de 23 años resultó herido por los fragmentos del misil, entre los evacuados y lesionados, contabilizaron a seis niños como resultado de la onda expansiva.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AlternativoDig/status/2036545506613354834&partner=&hide_thread=false El ataque con misiles balísticos iraníes sobre el centro de Israel dejó al menos 9 heridos tras el impacto de municiones de racimo en Bnei Brak y zonas cercanas.



Según Magen David Adom, un joven de 23 años se encuentra en estado moderado tras ser alcanzado por metralla. Otras 8… pic.twitter.com/qril5jndj0 — Alternativo Digital (@AlternativoDig) March 24, 2026

Estados Unidos le envió a Irán una propuesta de 15 puntos para un alto el fuego por 30 días

Estados Unidos le entregó a Irán un plan de 15 puntos para un acuerdo de alto al fuego, en el marco del conflicto entre ambos países que se profundizó con la ofensiva de la nación norteamericana en conjunto con Israel el 28 de febrero, por la cual murió el líder persa, Ali Khamenei.

Según consignó el Canal 12 de Israel, la propuesta fue girada por un grupo de asesores del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, e incluye una iniciativa para suspender inmediatamente las hostilidades por 30 días. Ahora, se espera la respuesta del Gobierno de Irán.

A cambio, Washington ofrece el levantamiento total de las sanciones, asistencia para el desarrollo de un proyecto de energía nuclear civil en Bushehr, al sur de Irán, donde se encuentra la central nuclear del mismo nombre, y la eliminación de la amenaza del mecanismo de restablecimiento que permite la reimposición de las sanciones de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) contra Irán, previamente levantadas.

En tanto, pese a que el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, no se refirió a la propuesta, el lunes había reconocido un posible acuerdo diplomático con Teherán.