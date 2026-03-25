25 de marzo de 2026 Inicio
En Vivo

Irán negó estar negociando de manera directa o indirecta con Estados Unidos

Si bien Estados Unidos anunció que envió una propuesta de 15 puntos para un alto el fuego por 30 días, el embajador iraní en Pakistán remarcó que no se estableció ningún tipo de diálogo entre ambas partes.

Por
Irán negó que estén negociando de manera directa o indirecta con Estados Unidos

Irán negó que estén negociando de manera directa o indirecta con Estados Unidos

Amr Abdallah Dalsh (REUTERS)
Donald Trump, presidente de Estados Unidos.
Te puede interesar:

Estados Unidos le envió a Irán una propuesta de 15 puntos para un alto el fuego por 30 días

Según medios locales, el embajador Reza Amiri Moghadam aseguró que "según la información que tengo, no se han producido hasta ahora negociaciones ni directas ni indirectas entre los dos países, contrariamente a lo que afirma Trump".

Irán

Un grupo de asesores del presidente Donald Trump aseguró que la propuesta consiste en que Teherán desmantele sus capacidades nucleares, cese el enriquecimiento de uranio y se comprometa permanentemente a no buscar armas nucleares. También estaría obligado a poner fin a la financiación y el armamento de grupos aliados en la región, además de garantizar que el Estrecho de Ormuz permanezca abierto.

Sin embargo, el embajador aseguró que países "considerados amigos" de ambas partes, también aseguró que "hemos oído informaciones a través de medios, pero según mi información, y contrariamente a las afirmaciones del presidente Donald Trump, no han tenido lugar negociaciones, directas ni indirectas, entre los dos países hasta ahora".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/mb_ghalibaf/status/2036736132596080664?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2036736132596080664%7Ctwgr%5Ecece4ecedc7e7885203e2b54f5ff3453027fc672%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.dw.com%2Fes%2FirC3A1n-niega-que-haya-negociaciones-directas-o-indirectas-con-estados-unidos%2Flive-76518040&partner=&hide_thread=false

En paralelo, el presidente del Parlamento iraní Mohamad Baqer Qalibaf afirmó que "estamos siguiendo de cerca todos los movimientos estadounidenses en la región, especialmente el despliegue de tropas".

"Lo que los generales han roto, los soldados no lo pueden arreglar; en cambio, caerán víctimas de las ilusiones de Netanyahu. No pongan a prueba nuestra determinación de defender nuestra tierra", sentenció en un posteo compartido por la red social X.

También el ejército del régimen iraní informó que atacaron a un portaaviones de Estados Unidos: "Los misiles de crucero Qader (misiles antibuque terrestres) de la armada iraní atacaron al portaaviones USS Abraham Lincoln, perteneciente a Estados Unidos, y lo obligaron a cambiar de posición".

Una nueva oleada de misiles iraníes dejan 12 heridos en la ciudad israelí de Bnei Brak

En las últimas horas, un ataque con municiones de racimo iraní dejó 12 heridos en la zona residencial de la ciudad israelí Bnei Brak.

Según medios locales, un hombre de 23 años resultó herido por los fragmentos del misil, entre los evacuados y lesionados, contabilizaron a seis niños como resultado de la onda expansiva.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AlternativoDig/status/2036545506613354834&partner=&hide_thread=false

Estados Unidos le envió a Irán una propuesta de 15 puntos para un alto el fuego por 30 días

Estados Unidos le entregó a Irán un plan de 15 puntos para un acuerdo de alto al fuego, en el marco del conflicto entre ambos países que se profundizó con la ofensiva de la nación norteamericana en conjunto con Israel el 28 de febrero, por la cual murió el líder persa, Ali Khamenei.

Según consignó el Canal 12 de Israel, la propuesta fue girada por un grupo de asesores del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, e incluye una iniciativa para suspender inmediatamente las hostilidades por 30 días. Ahora, se espera la respuesta del Gobierno de Irán.

A cambio, Washington ofrece el levantamiento total de las sanciones, asistencia para el desarrollo de un proyecto de energía nuclear civil en Bushehr, al sur de Irán, donde se encuentra la central nuclear del mismo nombre, y la eliminación de la amenaza del mecanismo de restablecimiento que permite la reimposición de las sanciones de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) contra Irán, previamente levantadas.

En tanto, pese a que el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, no se refirió a la propuesta, el lunes había reconocido un posible acuerdo diplomático con Teherán.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Donald Trump aseguró que la guerra en Medio Oriente está próxima a terminarse.

Trump aseguró que Irán le dio "un gran regalo" a EEUU relacionado con el gas y el petróleo

El ejército israelí está basando su estrategia para crear una “zona de seguridad” en el sur del Líbano, semejante a la Franja de Gaza.

Israel anunció que ocupará el sur del Líbano hasta el río Litani para crear una "zona de seguridad"

UNICEF brindó asistencia a 151.000 personas desplazadas internamente en más de 250 albergues y zonas de difícil acceso. 

UNICEF denunció que más de 300 niñas y niños perdieron la vida por el conflicto Medio Oriente

Donald Trump y Benjamín Netanyahu. 

Netanyahu prometió continuar los ataques contra Irán, pero apoyó las negociaciones de Trump

Fotografía aérea deñ buque tanque de GLP Chrysopigi Lady, con bandera de Singapur y fletado por Trafigura. 

El boom del gas licuado argentino: las ventas de GLP a India se duplicaron tras la crisis en Medio Oriente

Donald Trump.

Donald Trump propuso controlar el estrecho de Ormuz "conjuntamente" con Irán

Rating Cero

Fernanda Iglesias debió abandonar el programa en vivo.

Fernanda Iglesias abandonó Puro Show en vivo por una urgencia: "Salí corriendo"

Con una duración de 120 minutos, Jesus Revolution se presenta como una opción diferente dentro del catálogo, ideal para quienes buscan alternativas basadas en hechos reales con un enfoque espiritual.
play

La película religiosa sobre un hecho real de los 70 en EEUU llegó a Netflix y sorprende

Emilia Mernes fue a acompañar a Duki, quien cantaba en la fiesta.

Se filtró una foto de Emilia Mernes en el día de la fiesta de la Selección: qué jugador la sacó y a quién abraza

El actor falleció a los 28 años.

Murió Seth Peterson, el actor de cine para adultos, a los 28 años

Emilia no para de perder seguidores.

Emilia, en caída libre: sigue perdiendo seguidores tras su pelea con María Becerra y Tini

Soledad Fandiño redefine su camino con un enfoque en bienestar y entrenamiento consciente.

Qué fue de la vida de Soledad Fandiño: lejos del modelaje, apostó a un nuevo proyecto

últimas noticias

Javier Milei defendió a Manuel Adorni tras su conferencia de prensa: Ignorantes alimentados por turbias operetas

Milei defendió a Adorni tras su conferencia de prensa: "Ignorantes alimentados por turbias operetas"

Hace 10 minutos
El acuerdo venció el pasado 18 de marzo.

Se terminó el arancel cero para autos entre Argentina y México: qué cambia y por qué preocupa al sector

Hace 29 minutos
play
Los flamencos color salmón son una de las postales más llamativas.

Escapada distinta cerca de Buenos Aires: un lugar mágico donde se pueden ver flamencos color salmón

Hace 34 minutos
play

Preocupación por uno de los heridos en las explosiones de Mariano Acosta: tiene 15 años

Hace 35 minutos
Fernanda Iglesias debió abandonar el programa en vivo.

Fernanda Iglesias abandonó Puro Show en vivo por una urgencia: "Salí corriendo"

Hace 47 minutos