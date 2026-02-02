Tras la presión de Donald Trump, Claudia Sheinbaum redefinió la ayuda de México a Cuba: de petróleo a alimentos Luego de la amenaza de Washington, la mandataria mexicana reconoció que puso un freno en las entregas de crudo para evitar los aranceles previstos para los países que provean a la isla pero enviará ayuda humanitaria. Por + Seguir en







Trump y Sheinbaum hablaron por teléfono el jueves por la mañana sobre la revisión del tratado de libre comercio.

La presidente de México, Claudia Sheinbaum reconoció que suspendió los envíos de petróleo desde las costas mexicanas a Cuba pero afirmó que la Secretaría de Relaciones Exteriores se encuentra negociando con su contraparte en Washington para que se reanuden los antes posible. En ese sentido, indicó que enviará un cargamento de alimentos y ayuda humanitaria a las islas.

Esta semana México enviará a las islas un cargamento de alimentos y productos básicos como ayuda humanitaria. Así lo indicó Sheinbaum que, además expresó que se trata de una ayuda que va a hacer la Secretaría de Marina ."Ayuda de alimentación y otros productos, en lo que resolvemos de manera diplomática todo lo que tenga que ver con el envío de petróleo por razones humanitarias”, sostuvo la mandataria.

Los dichos de la presidente de México surgen después de que la administración de Donald Trump publicara un decreto que impone aranceles a los países que entreguen hidrocarburos a Cuba. Luego de la intervención de su país en Venezuela, el presidente estadounidense ordenó detener el envío de petróleo a la isla. Por lo que México se convirtió entonces en el mayor proveedor de petróleo del país del Caribe.

México detuvo los cargamentos a mitad de enero ante las amenazas de Estados Unidos. Ambas gobiernos tuvieron una conversación donde revisaron el tratado de libre comercio (TMEC) y luego el gobierno de Trump publicó el decreto que se interpretó como un mensaje directo para el Gobierno mexicano. Sheinbaum lo negó pero fue el propio republicano quien aseguró él le pidió a la mandataria mexicana detener los cargamentos.

“Cuba vivía del dinero y el petróleo de Venezuela, y nada de eso está llegando ahora. Y luego, la presidenta de México, la presidenta Sheinbaum, fue muy buena. Yo le dije a ella: ‘Mira, no queremos que envíen petróleo allá’, y ella no está enviando petróleo”, dijo Trump a la prensa. Por su parte, la mandataria reveló que la conversación sobre las entregas del combustible se dio entre el secretario de Exteriores, Juan Ramón de la Fuente y el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio.