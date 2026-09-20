20 de septiembre de 2026 Inicio
En Vivo

Inundaciones en Nepal: ya hay más de 1.400 muertos, 5.700 desaparecidos y siguen las tareas de rescate

Las autoridades del país asiático informaron que cientos de familias permanecen sin hogar tras ser evacuadas. También hay rutas, puentes y edificios que quedaron destruidos por la riada.

Por
Nepal

Nepal, afectado por las inundaciones.

Redes sociales

Las autoridades de Nepal informaron que ya se registraron al menos 1.450 muertos por las riadas, los deslizamientos de tierra y las inundaciones, mientras los equipos de rescate continúan las búsquedas bajo condiciones extremadamente difíciles debido a las lluvias, los corrimientos de tierra y el riesgo de nuevas crecidas.

El AMBA, bajo alerta por tormentas.
Te puede interesar:

Tras las lluvias del domingo, cómo seguirá el clima en el AMBA durante la semana

La Autoridad Nacional de Reducción y Gestión del Riesgo de Desastres de Nepal informó que 5.786 personas permanecen desaparecidas, de las cuales 636 son extranjeras, mientras que cientos de familias quedaron sin hogar y varias grandes centrales hidroeléctricas resultaron dañadas, además de rutas, puentes y edificios complejamente destruidos.

En tal sentido, las autoridades tomaron cerca de 1.300 muestras de ADN de restos y unas 2.000 de familiares con el objetivo de avanzar en la identificación de las víctimas, con la colaboración de especialistas forenses de India, Corea del Sur, China y Singapur.

Nepal, afectado por las inundaciones.

Nepal, afectado por las inundaciones.

El alud se produjo en las montañas del Himalaya que concentran más de 63.000 glaciares y el mayor volumen de nieve y hielo fuera de las regiones polares. La zona es clave para la seguridad hídrica y alimentaria de millones de personas en Asia. Estos glaciares abastecen al menos diez grandes sistemas fluviales, pero también representan un riesgo creciente debido al calentamiento global y la inestabilidad de las laderas hacen que los colapsos como el ocurrido en Nepal sean cada vez más frecuentes y peligrosos.

Según los especialistas, el origen del desastre en Nepal apunta a un fenómeno natural de enorme magnitud. El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) informó que la señal sísmica registrada en la frontera con China no correspondió a un terremoto clásico, sino al impacto de un colosal deslizamiento de hielo y rocas que se precipitó sobre el río Lhende Khola.

Milagro en Nepal: una casa resistió al desastre y se volvió viral

Una vivienda de Nepal se convirtió en una de las imágenes más llamativas después de las graves inundaciones que afectaron a la región. La casa de la familia Pyakurel quedó rodeada de agua, barro y escombros, mientras otras construcciones de la zona sufrieron importantes daños. A pesar de la fuerza del aluvión, la propiedad permaneció en pie y terminó llamando la atención en redes sociales.

La construcción está ubicada en Dhunge Bazaar y fue apodada por algunos como la “casa verde milagrosa”. Un video mostró a los integrantes de la familia mirando el avance del torrente desde el balcón del tercer piso, sin saber si la vivienda iba a resistir. Durante más de una hora permanecieron allí y luego subieron al techo hasta que el nivel del agua comenzó a bajar.

Con el paso de los días, las imágenes mostraron con mayor claridad el impacto que había sufrido el lugar. La casa quedó prácticamente sola en medio de un paisaje cubierto de barro y restos de otras construcciones. Mientras los primeros pisos presentaban grandes destrozos, el tercer piso y el techo conservaban buena parte de sus elementos, algo que sorprendió a quienes llegaron a conocer la zona.

View this post on Instagram

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Suspenden actividades de los Juegos Suramericanos por el alerta naranja en Santa Fe

Suspenden actividades de los Juegos Suramericanos por el alerta naranja en Santa Fe

Alerta naranja en el AMBA y 9 provincias: se esperan lluvias y tormentas fuertes ante de la llegada de la primavera

Alerta naranja en el AMBA y 9 provincias: se esperan lluvias y tormentas fuertes ante de la llegada de la primavera

Así estará el clima en el arranque de la primavera.

Cómo comienza el clima con la llegada de la primavera a la Argentina en 2026

Las calles quedaron cubiertas de blanco tras el temporal que causó destrozos.

Impresionante temporal en Córdoba: el granizo cubrió las calles de blanco y causó severos daños

El invierno 2026 llega a su fin y la primavera comenzará el 21 de septiembre.

Con qué clima se despedirá el invierno de Argentina

El SMN  adelantó que las tormentas regresarán este domingo 20 de septiembre .

¿Vuelven las tormentas para el fin de semana? Un brusco cambio del pronóstico genera lluvias y granizo

Rating Cero

Solange Abraham, campeona de Gran Hermano Generación Dorada.

"Fue lo mejor para los dos", la ganadora de Gran Hermano contó cómo descubrió que su marido era gay

El joven de 22 años le reveló su costado artístico a sus seguidores.

Con guitarra en mano: Felipe Fort se animó a cantar y revolucionó las redes sociales

Adiós a Jorge Zuhair Jury, guionista y hermano de Leonardo Favio. 
play

Dolor en la cultura: falleció el escritor y director Jorge Zuhair Jury, hermano de Leonardo Favio

Stephen King le dio su aval a la adaptación de los cuentos de Mariana Enriquez. 
play

Aprobada por Stephen King: el maestro del terror recomendó la serie basada en relatos de Mariana Enriquez

Así fue el comentario viral de una conductora de TV a Nahuel Pennisi.

Cuál es el comentario que le hizo una conductora a Nahuel Pennisi y que se volvió viral

Este fue el papel que cambió la carrera de George Clooney.

Cuál fue el papel que hizo saltar a la fama a George Clooney: fue de grande

últimas noticias

Diego Santilli y Patricia Bullrich.

Patricia Bullrich cruzó a Diego Santilli: "Voy a hablar con él porque lo que dijo es mentira"

Hace 6 minutos
Keiko Fujimori, presidenta de Perú.

Keiko Fujimori decreta el estado de emergencia por 60 días para enfrentar el crimen en Perú

Hace 23 minutos
play
Axel Kicillof en el Plenario Federal 2026 en Avellaneda.

Axel Kicillof y las elecciones de 2027: "Hay ganas de terminar con esta pesadilla"

Hace 1 hora
Solange Abraham, campeona de Gran Hermano Generación Dorada.

"Fue lo mejor para los dos", la ganadora de Gran Hermano contó cómo descubrió que su marido era gay

Hace 1 hora
Nepal, afectado por las inundaciones.

Inundaciones en Nepal: ya hay más de 1.400 muertos, 5.700 desaparecidos y siguen las tareas de rescate

Hace 1 hora