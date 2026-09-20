Inundaciones en Nepal: ya hay más de 1.400 muertos, 5.700 desaparecidos y siguen las tareas de rescate

Las autoridades del país asiático informaron que cientos de familias permanecen sin hogar tras ser evacuadas. También hay rutas, puentes y edificios que quedaron destruidos por la riada.

Las autoridades de Nepal informaron que ya se registraron al menos 1.450 muertos por las riadas, los deslizamientos de tierra y las inundaciones , mientras los equipos de rescate continúan las búsquedas bajo condiciones extremadamente difíciles debido a las lluvias, los corrimientos de tierra y el riesgo de nuevas crecidas.

La Autoridad Nacional de Reducción y Gestión del Riesgo de Desastres de Nepal informó que 5.786 personas permanecen desaparecidas, de las cuales 636 son extranjeras, mientras que cientos de familias quedaron sin hogar y varias grandes centrales hidroeléctricas resultaron dañadas, además de rutas, puentes y edificios complejamente destruidos.

En tal sentido, las autoridades tomaron cerca de 1.300 muestras de ADN de restos y unas 2.000 de familiares con el objetivo de avanzar en la identificación de las víctimas, con la colaboración de especialistas forenses de India, Corea del Sur, China y Singapur.

El alud se produjo en las montañas del Himalaya que concentran más de 63.000 glaciares y el mayor volumen de nieve y hielo fuera de las regiones polares. La zona es clave para la seguridad hídrica y alimentaria de millones de personas en Asia. Estos glaciares abastecen al menos diez grandes sistemas fluviales, pero también representan un riesgo creciente debido al calentamiento global y la inestabilidad de las laderas hacen que los colapsos como el ocurrido en Nepal sean cada vez más frecuentes y peligrosos.

Según los especialistas, el origen del desastre en Nepal apunta a un fenómeno natural de enorme magnitud . El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) informó que la señal sísmica registrada en la frontera con China no correspondió a un terremoto clásico, sino al impacto de un colosal deslizamiento de hielo y rocas que se precipitó sobre el río Lhende Khola.

Milagro en Nepal: una casa resistió al desastre y se volvió viral

Una vivienda de Nepal se convirtió en una de las imágenes más llamativas después de las graves inundaciones que afectaron a la región. La casa de la familia Pyakurel quedó rodeada de agua, barro y escombros, mientras otras construcciones de la zona sufrieron importantes daños. A pesar de la fuerza del aluvión, la propiedad permaneció en pie y terminó llamando la atención en redes sociales.

La construcción está ubicada en Dhunge Bazaar y fue apodada por algunos como la “casa verde milagrosa”. Un video mostró a los integrantes de la familia mirando el avance del torrente desde el balcón del tercer piso, sin saber si la vivienda iba a resistir. Durante más de una hora permanecieron allí y luego subieron al techo hasta que el nivel del agua comenzó a bajar.

Con el paso de los días, las imágenes mostraron con mayor claridad el impacto que había sufrido el lugar. La casa quedó prácticamente sola en medio de un paisaje cubierto de barro y restos de otras construcciones. Mientras los primeros pisos presentaban grandes destrozos, el tercer piso y el techo conservaban buena parte de sus elementos, algo que sorprendió a quienes llegaron a conocer la zona.