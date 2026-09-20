Suspenden actividades de los Juegos Suramericanos por el alerta naranja en Santa Fe Las condiciones meteorológicas obligaron a cancelar los Fan Fest de Santa Fe, Rosario y Rafaela. También fueron postergadas las competencias de rugby 7 y fútbol, mientras que las disciplinas bajo techo continúan con su programación. Por Agregar C5N en









Suspenden actividades de los Juegos Suramericanos por el alerta naranja en Santa Fe

La organización de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 decidió suspender parte de las actividades previstas para este domingo debido a la alerta naranja por tormentas fuertes que rige en distintos sectores de la provincia. La medida alcanza a los Fan Fest de Santa Fe, Rosario y Rafaela y a las propuestas deportivas desarrolladas al aire libre.

En Rosario, además, fueron suspendidas las competencias de rugby 7 y fútbol. El rugby debía disputarse en el Hipódromo de Rosario, mientras que los partidos de fútbol masculino y femenino estaban programados en el estadio Marcelo Bielsa de Newell's Old Boys y en el predio de la Asociación Rosarina de Fútbol, respectivamente.

Los encuentros fueron reprogramados para este lunes. Las personas que ya habían adquirido entradas podrán utilizarlas para las nuevas jornadas, una vez que se confirmen los horarios.

Juegos Sudamericanos: qué actividades se realizarán este domingo La suspensión no afecta a toda la programación de los Juegos. En Santa Fe y Rafaela se cancelaron los Fan Fest y los entrenamientos previstos para la jornada, pero las competencias que se desarrollan en espacios cerrados continúan de acuerdo con el cronograma.

En Santa Fe también se mantienen los partidos de hockey protagonizados por Las Leonas y Los Leones. En Rosario, las disciplinas indoor siguen adelante pese a la cancelación de los entrenamientos oficiales.

Alerta naranja en Santa Fe El Servicio Meteorológico Nacional emitió para Santa Fe una alerta naranja por tormentas para este domingo, con posibilidad de lluvias intensas, actividad eléctrica, caída de granizo y ráfagas que podrían superar los 90 kilómetros por hora. Se estiman acumulados de entre 30 y 50 milímetros, aunque podrían registrarse valores superiores en algunos sectores. Ante este escenario, desde la organización recomendaron a deportistas y espectadores extremar las precauciones durante los traslados y seguir las indicaciones del personal de seguridad en cada una de las sedes.