Apagón masivo en CABA y el Conurbano: Edenor confirmó la causa del corte que dejó sin luz a casi 600 mil usuarios

La falla se originó en una subestación del partido de San Martín y afectó a barrios porteños y municipios bonaerenses el sábado por la noche. El servicio se normalizó casi por completo antes de las 23.

Tras el masivo corte de luz que dejó sin suministro eléctrico el sábado por la noche a varios barrios de la Ciudad de Buenos Aires y municipios del Conurbano bonaerense, Edenor confirmó este domingo que la falla se originó en un interruptor de 220 kilovolts de su subestación Malaver , ubicada en el partido de San Martín, aunque el apagón también alcanzó a usuarios de Edesur.

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El corte comenzó a las 21 y afectó a casi 600 mil hogares y edificios , además de comercios y semáforos de la zona. Según el Ente Nacional Regulador de la Electricidad y el Gas (ENReGE), el momento de mayor impacto se registró a las 21.45, con 519.472 usuarios de Edenor y 78.125 de Edesur sin servicio .

Las dos distribuidoras lograron restablecer casi por completo el suministro poco después de las 23 de ese mismo sábado. Sin embargo, la causa del corte recién se conoció este domingo por la tarde. La empresa señaló que continúan las indagaciones para determinar con precisión qué provocó la falla en el interruptor, según publicó Infobae.

Mientras tanto, desde Edesur habían aclarado desde un primer momento que el origen del problema no correspondía a su red, mientras Edenor investigaba internamente las causas del desperfecto.

En la zona bajo responsabilidad de Edenor, el corte impactó en una extensa franja del corredor norte de la Ciudad, con barrios como Belgrano, Colegiales, Villa del Parque, Palermo, Recoleta, Villa Crespo, Villa Urquiza y Saavedra sin luz. La interrupción también se extendió a los municipios bonaerenses de Munro y Vicente López . El servicio comenzó a normalizarse primero en Núñez, Belgrano y Recoleta.

En el área que abastece Edesur, los barrios más afectados fueron La Paternal, Flores, Floresta, Villa del Parque, Vélez Sarsfield, Caballito y Villa Santa Rita.

Edesur remarcó que la falla fue ajena a su red

La compañía informó a las 21.30 que "se normalizó el servicio a los clientes afectados por una falla en el sistema, ajena a nuestra compañía". Un vocero de la empresa agregó: "El incidente de esta noche alcanzó a un grupo de clientes en la zona sur y norte del AMBA, alguno de ellos dentro del área de concesión de nuestra distribuidora".

Con la confirmación de Edenor, quedó establecido que el origen del apagón estuvo en su subestación de San Martín, aunque ambas empresas continúan con las tareas para determinar en detalle las circunstancias que derivaron en la falla y evitar que el hecho se repita.