Impactante video: submarino estadounidense atacó y hundió una fragata iraní







El Pentágono publicó un video en el que se observa el momento en que un submarino de Estados Unidos lanza un torpedo contra un buque de guerra iraní en el océano Índico. La grabación fue presentada oficialmente este miércoles.

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, aseguró en conferencia de prensa que la operación se realizó en aguas internacionales y que la embarcación de la Armada iraní fue hundida. “Un submarino estadounidense hundió un buque de guerra iraní que creía estar a salvo”, afirmó el funcionario, al detallar que el ataque se concretó con un torpedo.

En paralelo, autoridades de Sri Lanka informaron que el ataque se produjo cerca de sus costas, aunque fuera de su jurisdicción marítima. El canciller Vijitha Herath indicó que el navío afectado sería la fragata iraní Iris Dena y que comenzó a hundirse en aguas internacionales.

La Armada esrilanquesa desplegó barcos y aeronaves para asistir a la tripulación. Un vocero naval confirmó que 32 marineros fueron rescatados y trasladados a un hospital para recibir atención médica. Según fuentes oficiales, uno de los heridos murió mientras era asistido.

El episodio se enmarca en la escalada militar iniciada el sábado, cuando Estados Unidos e Israel lanzaron ataques conjuntos contra Irán con el argumento de neutralizar amenazas del régimen persa.

Tras esa ofensiva, que incluyó la muerte del líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jameneí, y de altos mandos militares, Teherán respondió con misiles balísticos dirigidos contra territorio israelí y bases estadounidenses en Medio Oriente.