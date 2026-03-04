4 de marzo de 2026 Inicio
En Vivo

Impactante video: submarino estadounidense atacó y hundió una fragata iraní

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, confirmó que un submarino norteamericano disparó un torpedo en aguas internacionales. Sri Lanka rescató a 32 tripulantes y se reportó al menos un muerto.

Por
Impactante video: submarino estadounidense atacó y hundió una fragata iraní

Impactante video: submarino estadounidense atacó y hundió una fragata iraní

El Pentágono publicó un video en el que se observa el momento en que un submarino de Estados Unidos lanza un torpedo contra un buque de guerra iraní en el océano Índico. La grabación fue presentada oficialmente este miércoles.

Estados Unidos aseguró que Irán  trató de asesinar a Donald Trump
Te puede interesar:

EEUU aseguró que Irán trató de asesinar a Trump

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, aseguró en conferencia de prensa que la operación se realizó en aguas internacionales y que la embarcación de la Armada iraní fue hundida. “Un submarino estadounidense hundió un buque de guerra iraní que creía estar a salvo”, afirmó el funcionario, al detallar que el ataque se concretó con un torpedo.

En paralelo, autoridades de Sri Lanka informaron que el ataque se produjo cerca de sus costas, aunque fuera de su jurisdicción marítima. El canciller Vijitha Herath indicó que el navío afectado sería la fragata iraní Iris Dena y que comenzó a hundirse en aguas internacionales.

La Armada esrilanquesa desplegó barcos y aeronaves para asistir a la tripulación. Un vocero naval confirmó que 32 marineros fueron rescatados y trasladados a un hospital para recibir atención médica. Según fuentes oficiales, uno de los heridos murió mientras era asistido.

El episodio se enmarca en la escalada militar iniciada el sábado, cuando Estados Unidos e Israel lanzaron ataques conjuntos contra Irán con el argumento de neutralizar amenazas del régimen persa.

Tras esa ofensiva, que incluyó la muerte del líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jameneí, y de altos mandos militares, Teherán respondió con misiles balísticos dirigidos contra territorio israelí y bases estadounidenses en Medio Oriente.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Para ser libre, hay que ser temido, amenazó el presidente de Francia, Emmanuel Macron.
play

Guerra en Medio Oriente: Francia anunció el despliegue de un portaaviones nuclear

Mojtaba Khamenei, nuevo líder supremo de Irán.

El hijo de Ali Khamenei fue elegido como el nuevo líder supremo de Irán

No hubo víctimas fatales en la sede diplomática.

Tensión en Medio Oriente: un dron impactó en el consulado de EEUU en Dubái

Bill Clinton tiene 79 años.

Bill Clinton reveló que Trump presumía de haber pasado "grandes momentos" junto a Epstein

Pedro Sánchez y Donald Trump.

Trump anunció que cortará "todo trato comercial" con España porque le negó el uso de bases militares

Milei se reunió con Peter Lamelas.

Milei con Lamelas: el Gobierno blinda su relación con EEUU en plena escalada en Medio Oriente

Rating Cero

La película colombiana El Paseo 8: La luna de hiel ya está disponible para ver en Netflix desde finales de febrero de 2026. Es una comedia romántica colombiana producida por Dago García.
play

De qué se trata El paseo 8, la película de la saga colombiana para toda la familia que es furor en Latinoamérica

Conocé la historia detrás de esta noticia que sorprendió al mundo deportivo

Esta famosa periodista argentina está en pareja con un jugador del Real Madrid y anunció su embarazo: de quien se trata

El evento WWE Elimination Chamber 2026 se llevó a cabo el sábado 28 de febrero de 2026 en el United Center de Chicago. 
play

Así es WWE Elimination Chamber 2026, el evento que transmitió Netflix y es de lo más visto del momento

A lo largo de su carrera, logró hacerse un lugar como una de las voces femeninas más representativas del rock nacional.

Qué fue de la vida de María Rosa Yorio, ex esposa de Charly García y madre de su único hijo

El actor respaldó a su colega enjuiciada por malversación de fondos públicos.

"Es doloroso verla": la lapidaria frase de Pablo Echarri sobre Andrea del Boca en Gran Hermano

Gilberto Gil se despide de la Argentina con un show en el Movistar Arena.

Gilberto Gil se despide de la Argentina y suma a Kevin Johansen como invitado en el Movistar Arena

últimas noticias

Conocé todo sobre los shows  en Buenos Aires más solicitados

Qué recitales están confirmados en Buenos Aires para el 2026 y son perfectos para ver

Hace 11 minutos
play
La película colombiana El Paseo 8: La luna de hiel ya está disponible para ver en Netflix desde finales de febrero de 2026. Es una comedia romántica colombiana producida por Dago García.

De qué se trata El paseo 8, la película de la saga colombiana para toda la familia que es furor en Latinoamérica

Hace 12 minutos
Conocé la historia detrás de esta noticia que sorprendió al mundo deportivo

Esta famosa periodista argentina está en pareja con un jugador del Real Madrid y anunció su embarazo: de quien se trata

Hace 13 minutos
play
El evento WWE Elimination Chamber 2026 se llevó a cabo el sábado 28 de febrero de 2026 en el United Center de Chicago. 

Así es WWE Elimination Chamber 2026, el evento que transmitió Netflix y es de lo más visto del momento

Hace 15 minutos
Carne hecha en la airfyer: se puede. 

Los mejores trucos para que la carne quede jugosa y tierna en la air fryer

Hace 16 minutos