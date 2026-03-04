4 de marzo de 2026 Inicio
Estados Unidos aseguró que Irán trató de asesinar a Donald Trump

El secretario de Guerra, Pete Hegseth, acusó a Teherán de intentar matar al presidente estadounidense, una denuncia que el país persa rechaza y que Washington no respaldó con pruebas públicas.

El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, aseguró este miércoles que fuerzas estadounidenses dieron muerte a un líder de una unidad iraní al que la Casa Blanca señala como responsable de un presunto intento de asesinato contra Donald Trump.

“También ayer, el líder de la unidad que intentó asesinar al presidente Trump fue perseguido y abatido”, sostuvo el funcionario durante una conferencia de prensa. En ese marco, insistió en que Irán “intentó asesinar” al mandatario republicano.

Desde hace meses, la administración de Trump acusa a Teherán de haber planificado un atentado en su contra durante la campaña electoral, aunque hasta el momento no presentó evidencias públicas que respalden esa versión. El gobierno iraní negó en reiteradas oportunidades cualquier implicación.

Días atrás, el propio Trump había aludido al conflicto al referirse a la muerte del líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jameneí. “Lo alcancé antes de que él me alcanzara a mí”, declaró, en alusión a los supuestos planes en su contra.

La escalada se profundizó luego del ataque conjunto lanzado por Estados Unidos e Israel el pasado 28 de febrero, que tuvo como blanco instalaciones y altos mandos de la República Islámica. La ofensiva derivó en la muerte de Jameneí y de varios jefes militares iraníes.

Como respuesta, Teherán lanzó sucesivas oleadas de misiles balísticos contra Israel y contra bases estadounidenses desplegadas en distintos puntos de Oriente Medio, en un escenario de tensión que mantiene en vilo a la región.

