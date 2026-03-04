4 de marzo de 2026 Inicio
Las defensas de la OTAN intercepta un misil que lanzó Irán hacia Turquía

Según el Ministerio de Defensa Nacional de Turquía, el misil fue destruído cuando se acercaba a su espacio aéreo: "Fue atacada a tiempo y neutralizada por los elementos de defensa aérea y de misiles de la OTAN desplegados en el Mediterráneo Oriental", informaron.

Por
No se reportaron víctimas ni heridos. 

 

En las últimas horas, la OTAN derribó un misil iraní que tenía como objetivo Turquía. Es la primera vez que el país, aliado de Estados Unidos y socio de la Organización del Tratado del Atlántico Norte desde 1952, recibe un ataque directo de Irán.

Argentina fue destacada como un lugar a salvo en caso de que la guerra en Medio Oriente se extienda a escala global.
Argentina, entre los países más seguros ante una Tercera Guerra Mundial

En un comunicado del Ministerio de Defensa Nacional de Turquía explicaron que "una munición balística disparada desde Irán, que fue detectada dirigiéndose hacia el espacio aéreo turco después de cruzar el espacio aéreo iraquí y sirio, fue atacada a tiempo y neutralizada por los elementos de defensa aérea y de misiles de la OTAN desplegados en el Mediterráneo Oriental".

Embed - BREAKING: NATO intercepts Iran missile aimed at Turkey

En esa línea añadieron "advertimos a todas las partes que se abstengan de acciones que puedan provocar una mayor escalada del conflicto en la región. En este contexto, seguiremos consultando con la OTAN y nuestros demás aliados", no hubo víctimas ni heridos.

Desde Reuters comunicaron que "no hubo comentarios inmediatos de Estados Unidos, que tiene fuerzas aéreas estacionadas en la base de Incirlik, en el sur de Turquía". Esta base se encuentra en una provincia fronteriza con la de Hatay, donde las autoridades turcas informaron que habían caído restos del misil interceptor de la OTAN, señalaron.

Israel lanzó una ofensiva masiva contra Irán y aseguró haber desarticulado su cadena de mando

El Ejército de Israel anunció en la madrugada de este miércoles el inicio de una nueva ofensiva de gran escala contra objetivos estratégicos en Irán. Según detallaron las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), la operación incluye una “amplia ola de ataques” sobre bases de lanzamiento de misiles, sistemas de defensa aérea y centros de infraestructura vinculados al régimen iraní.

El despliegue se activó luego de que las autoridades israelíes detectaran disparos de misiles desde territorio iraní. Los sistemas defensivos fueron puestos en funcionamiento para interceptarlos, mientras la aviación avanzaba sobre blancos previamente identificados. Entre los puntos alcanzados se mencionaron posiciones en Teherán y también un suburbio de Beirut considerado bastión de Hezbollah, además de un hotel en las afueras de la capital libanesa.

Irán

En un comunicado oficial, las FDI informaron que atacaron centros de mando del Basij y dependencias de la seguridad interna iraní en la capital persa. Paralelamente, el Comando del Frente Interior envió alertas a la población en las zonas bajo riesgo y ordenó permanecer en áreas protegidas hasta nuevo aviso.

Desde Washington, el embajador israelí en Estados Unidos, Yechiel Leiter, sostuvo que los bombardeos coordinados con Estados Unidos en el marco de la operación “Furia Épica” lograron interrumpir el programa de misiles con capacidad nuclear de Irán. Según afirmó, fueron destruidos centros de comando, radares y lanzadores, lo que habría impedido que Teherán avanzara en la combinación de uranio enriquecido con sistemas de lanzamiento, un paso clave hacia la fabricación de armas nucleares.

