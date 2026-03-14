El colapso tomó por sorpresa a los visitantes, que se encontraban paseando por la zona. No se reportaron heridos, pero sí hubo autos dañados por el impacto de los escombros.

El momento en el que una de las torres se desploma.

Un derrumbe parcial se registró este sábado por la mañana en el Castillo de Escalona, en Toledo, España, cuando una de sus torres albarranas colapsó de forma repentina. El incidente no dejó heridos, aunque provocó algunos daños materiales en los alrededores de la fortaleza.

Milei se reunió con el líder de Vox y participará del Foro Económico en Madrid

El desprendimiento ocurrió poco después de las 10:30 y tomó por sorpresa a vecinos y turistas que paseaban por las inmediaciones del castillo, que en ese momento aún no había abierto al público. Como consecuencia del derrumbe, dos vehículos que estaban estacionados cerca de la torre resultaron dañados por los escombros.

Tras el episodio, las autoridades procedieron a vallar la zona mientras se realizan evaluaciones para determinar el alcance de los daños en esta construcción histórica ubicada junto al río Alberche. En la misma línea , las visitas turísticas previstas para la jornada fueron suspendidas, al igual que las programadas para las próximas semanas , dado que quedaron todos a espera de los informes técnicos que definan las condiciones de seguridad del lugar.

Según medios locales, al lugar acudió Guardia Civil, que constató que no había víctimas ni personas lesionadas. También intervinieron trabajadores del Ayuntamiento de Escalona, quienes retiraron parte de los escombros de la vía pública. A pesar de los trabajos, no fue necesario interrumpir el tránsito en la zona , aunque sí indicaron que el sector cercano a la torre quedó cerrado de manera preventiva.

El Castillo de Escalona es una de las fortalezas medievales más importantes del centro de España. Ubicado sobre una meseta que domina el valle del río Río Alberche, en la localidad de Escalona, su historia se remonta a más de mil años y refleja las distintas etapas políticas y militares que atravesó la península ibérica.

El castillo, declarado Bien de Interés Cultural, fue adquirido en 2024 por el municipio tras permanecer durante siglos en manos privadas. La fortaleza abrió sus puertas al público el 26 de abril de 2025 y desde entonces se había consolidado como uno de los principales atractivos turísticos de la localidad, recibiendo a miles de visitantes.

Desafortunadamente, no es la primera vez que se registran desprendimientos: en 2023 ya se había producido la caída de rocas desde la cara sur de la fortificación hacia el paseo peatonal del río Alberche, un episodio que también provocó daños materiales.

Con más de mil años de historia, el castillo perteneció a lo largo del tiempo a distintos señores y linajes nobiliarios. Entre sus estructuras destaca el palacio mudéjar mandado a construir por el condestable Álvaro de Luna, una de las piezas arquitectónicas más relevantes del conjunto.

El complejo está conformado por la fortaleza principal y el palacio, con espacios internos diferenciados como la plaza de armas y el denominado Patio del Honor, que separa ambas áreas dentro del recinto histórico.