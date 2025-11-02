2 de noviembre de 2025 Inicio
Huracán Melissa: al menos 28 muertos en Jamaica pero advierten que podría haber más víctimas

El Gobierno de ese país confirmó que la cantidad de fallecimientos por el huracán se incrementó y marcó que "hay informes adicionales de posibles víctimas mortales que aún se están verificando".

El huracán Melissa tuvo un devastador paso.

El Gobierno de Jamaica confirmó que murieron al menos 28 personas por el paso del huracán Melissa, que alcanzó la categoría 5, la máxima en la escala Saffir-Simpson, aunque advirtió que la cantidad de fallecidos podría subir ya que "hay informes adicionales de posibles víctimas mortales que aún se están verificando".

Las lluvias volverán este domingo a la zona del AMBA.
En un comunicado difundido por el primer ministro de Jamaica, Andrew Holness, el Gobierno de ese país confirmó que aumentó el registro de muertos, ya que la última cifra de 19: "El Gobierno de Jamaica lamenta profundamente confirmar veintiocho (28) víctimas mortales relacionadas con el paso del huracán Melissa. Expresamos nuestro más sincero pésame a las familias, amigos y comunidades que lloran la pérdida de sus seres queridos".

En tal sentido, remarcaron los operativos y alertaron que la cantidad de decesos podría incrementarse. "La Oficina de Preparación para Desastres y Gestión de Emergencias (ODPEM), la Fuerza Policial de Jamaica (JCF), la Fuerza de Defensa de Jamaica (JDF) y el Ministerio de Salud y Bienestar están coordinando el proceso de recuperación y verificación. Hay informes adicionales de posibles víctimas mortales que aún se están verificando", expresaron.

El huracán Melissa dejó consecuencias devastadoras.

"El Gobierno proporcionará más información a medida que avance la verificación y las operaciones de recuperación en los próximos días", concluyeron sobre los informes.

El huracán Melissa tocó tierras jamaiquinas el martes y su paso fue devastador con vientos que superaron los 295 kilómetros por hora. Varias comunidades quedaron aisladas y gran parte de la infraestructura quedó destruida, mientras que el miércoles el ciclón llegó a Cuba y Haití, en donde causó estragos similares.

Para mitigar el impacto, el gobierno jamaicano habilitó 881 refugios en toda la isla, mientras que las autoridades utilizan vehículos como autobuses escolares para trasladar a las poblaciones más vulnerables a zonas seguras.

Tras el huracán Melissa, el embajador en Jamaica advirtió que "250 argentinos intentan regresar al país"

El Huracán Melissa arrasó Jamaica en las últimas horas del miércoles y, según indicó el embajador argentino en ese país, Marcelo Balbi, hay 250 argentinos que se encuentran varados. Pero que todos están en perfecto estado de salud. Incluso contó que están iniciando su repatriación.

“Fueron días muy difíciles para Jamaica. Este ha sido un huracán categoría 5 que ingresó al territorio de Jamaica en martes al mediodía en una característica muy lenta y permaneció cuatro horas, provocando una tremenda devastación, sobre todo en el sudoeste”, explicó a modo contexto Balbi en Argentina en vivo en C5N.

“Aquí tenemos 250 argentinos intentan regresar al país. El jueves se abrieron las operaciones de Kingston y se esperaba que fuera hoy. Es posible que, como es el primer día, sufran demoras los vuelos”, agregó a la espera de que todo se normalice.

Pero la cifra fue cambiando porque, si bien al momento hay contabilizados 250 argentinos, “fueron incorporando grupos cuando el huracán estaba sucediendo o luego porque la cifra inicial que teníamos era de 70 argentinos, pero fue incremento”.

Por último, explicó que “calculan que hay daños por u$s700 millones, pero son muy preliminares. Una catástrofe de esta naturaleza afecta mucho al turismo. El ministro de Turismo indicó que el 15 de diciembre esté completamente reparado para recibir la etapa alta de turismo con normalidad”.

