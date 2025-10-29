29 de octubre de 2025 Inicio
En Vivo

Tras el huracán Melissa, Jamaica le advirtió a la población por la presencia de cocodrilos

“El aumento del nivel del agua en ríos y pantanos podría hacer que los cocodrilos se muevan a zonas residenciales. No intenten capturar a ninguno”, recomendaron las autoridades sanitarias de la isla.

Por
Según las autoridades jamaiquinas

Según las autoridades jamaiquinas, podría haber cocodrilos desorientados en medio de la población después de que fueran desplazados por el huracán Melissa.

Las autoridades sanitarias de Jamaica le alertaron a la población que podrían aparecer cocodrilos en los pueblos y ciudades, luego de que fueran desplazados de sus hábitats naturales por el paso devastador del huracán Melissa. La advertencia se puntualizó para varios distritos, entre ellos la capital, Kingston, Saint Andrew, Saint Thomas y Saint Catherine.

Jerome Powell, titular de la FED.
Te puede interesar:

En medio de la disputa con Trump, la FED bajó las tasas por segunda vez en el año

“Extremen las precauciones, ya que las fuertes lluvias y las inundaciones pueden provocar que los cocodrilos se vean desplazados de sus hábitats naturales”, advirtió la Autoridad Sanitaria Regional del Sudeste, mediante un comunicado.

“El aumento del nivel del agua en ríos, barrancos y pantanos podría hacer que los cocodrilos se desplacen a zonas residenciales en busca de terreno seco. Por lo tanto, se recomienda a los residentes que viven cerca de estas zonas que permanezcan alerta y eviten las aguas de las inundaciones”, recomendaron las autoridades sanitarias y le pidieron a la población que mantenga la calma ante este peligro.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/JamaicaGleaner/status/1983263786514645303&partner=&hide_thread=false

El huracán Melissa tocó tierras jamaiquinas el pasado martes y su paso fue devastador con vientos que superaron los 295 kilómetros por hora. Al menos unas tres personas murieron, varias comunidades quedaron aisladas y gran parte de la infraestructura quedó destruida. Este miércoles, el ciclón llegó a Cuba y Haití, en donde causó estragos similares.

Si bien en Jamaica la tormenta ya escampó, ahora los isleños deberán reconstruir su país y en esta tarea es probable que deban lidiar con los cocodrilos que quedaron desorientados en un terreno ajeno a su hábitat natural.

“No intenten capturar ni dañar a ningún cocodrilo que parezca desplazado. Informen inmediatamente de cualquier avistamiento. Asegúrense de que los patios y desagües estén libres de escombros para evitar la acumulación de agua estancada”, aconsejaron las autoridades sanitarias de Jamaica.

Noticias relacionadas

Castro aseguró que el operativo contra Comando Vermelho fue un éxito.

Quién es Cláudio Castro, el gobernador de Río de Janeiro que ordenó el megaoperativo contra los narcos

Los vínculos del Comando Vermelho en Argentina: del lavado millonario en Nordelta al traficante de armas detenido en Córdoba

Los vínculos del Comando Vermelho en Argentina: del lavado millonario en Nordelta al traficante de armas detenido en Córdoba

impactantes videos: asi se desarrollo el minuto a minuto de la masacre en rio de janeiro, que dejo al menos 130 muertos
play

Impactantes videos: así se desarrolló el minuto a minuto de la masacre en Río de Janeiro, que dejó al menos 130 muertos

Castro aseguró que otros gobernadores lo felicitaron por el operativo.

El gobernador Castro aseguró que la operación en Río de Janeiro fue un "éxito" y minimizó las muertes

Su detención fue parte de la operación Arur Betach, nombrehebreo que significa “maldito el que confía”

Masacre en Río de Janeiro: quién es la influencer detenida vinculada al Comando Vermelho

El operativo contra Comando Vermelho dejó 81 detenidos y 132 muertos.

Masacre en Río de Janeiro: qué es Comando Vermelho y cómo expandió su poder

Rating Cero

El periodista se convirtió en el segundo eliminado de MasterChef Celebrity 2025.

Gala de eliminación en MasterChef Celebrity: quién fue el segundo participante eliminado tras un grave error

Fernando Báez Sosa fue asesinado a la salida de un boliche en Villa Gesell en 2020
play

Netflix lanzó el tráiler del caso de Fernando Báez Sosa: cuándo se estrenará

La estrella de Hollywood los considera perfumes elegantes y clásicos.

Estos son los perfumes favoritos de Angelina Jolie: cuánto salen en Argentina

Netflix compartió recientemente el tráiler de Maldita Suerte, un drama protagonizado por Colin Farrell que recibió muy buenos comentarios de parte de la crítica especializada.
play

Estreno de Netflix: de qué se trata Maldita suerte, la película que protagoniza Colin Farrell

Baby Bandito prometió retirarse de las pistas del delito, pero para salvar la vida de su madre, es capaz de lo imposible.
play

Baby Bandito llegó con una nueva temporada a Netflix y ya es tendencia: de qué se trata

Se rumorea que la cantante está en una relación amorosa

¿Romance a partir de su gira? Con quién estaría iniciando una relación Cazzu

últimas noticias

El Gobierno soltó pesos a la economía para bajar las tasas.

Deuda en pesos: el Gobierno renovó el 57% de los vencimientos y soltó pesos a la economía para bajar las tasas

Hace 10 minutos
Según las autoridades jamaiquinas, podría haber cocodrilos desorientados en medio de la población después de que fueran desplazados por el huracán Melissa.

Tras el huracán Melissa, Jamaica le advirtió a la población por la presencia de cocodrilos

Hace 12 minutos
El adolescente es alumno de la Escuela I.P.E.T. Nº267 de Bell Ville.

Repudio: el cordobés que se disfrazó de "mujer violada" en Bariloche tuvo que pedir disculpas

Hace 29 minutos
Causa YPF: Argentina cooperará con la justicia de EEUU en la entrega de chats y comunicaciones de funcionarios

Causa YPF: Argentina cooperará con la justicia de EEUU en la entrega de chats y comunicaciones de funcionarios

Hace 43 minutos
Nicolás Duarte fue hallado en el cauce del arroyo Aguirre.

Caso de Nicolás Duarte: qué reveló la autopsia sobre su muerte

Hace 1 hora