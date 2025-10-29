Tras el huracán Melissa, Jamaica le advirtió a la población por la presencia de cocodrilos “El aumento del nivel del agua en ríos y pantanos podría hacer que los cocodrilos se muevan a zonas residenciales. No intenten capturar a ninguno”, recomendaron las autoridades sanitarias de la isla. Por







Según las autoridades jamaiquinas, podría haber cocodrilos desorientados en medio de la población después de que fueran desplazados por el huracán Melissa.

Las autoridades sanitarias de Jamaica le alertaron a la población que podrían aparecer cocodrilos en los pueblos y ciudades, luego de que fueran desplazados de sus hábitats naturales por el paso devastador del huracán Melissa. La advertencia se puntualizó para varios distritos, entre ellos la capital, Kingston, Saint Andrew, Saint Thomas y Saint Catherine.

“Extremen las precauciones, ya que las fuertes lluvias y las inundaciones pueden provocar que los cocodrilos se vean desplazados de sus hábitats naturales”, advirtió la Autoridad Sanitaria Regional del Sudeste, mediante un comunicado.

“El aumento del nivel del agua en ríos, barrancos y pantanos podría hacer que los cocodrilos se desplacen a zonas residenciales en busca de terreno seco. Por lo tanto, se recomienda a los residentes que viven cerca de estas zonas que permanezcan alerta y eviten las aguas de las inundaciones”, recomendaron las autoridades sanitarias y le pidieron a la población que mantenga la calma ante este peligro.

El huracán Melissa tocó tierras jamaiquinas el pasado martes y su paso fue devastador con vientos que superaron los 295 kilómetros por hora. Al menos unas tres personas murieron, varias comunidades quedaron aisladas y gran parte de la infraestructura quedó destruida. Este miércoles, el ciclón llegó a Cuba y Haití, en donde causó estragos similares.