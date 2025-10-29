Tras degradarse a categoría 3, el huracán Melissa golpea a Cuba y hay más de 700 mil evacuados

Luego de su paso feroz por Jamaica, donde causó tres muertes, el sistema tormentoso llegó a Santiago de Cuba, en el este de la isla, con vientos de 200 kilómetros por hora.

Tras su paso feroz por Jamaica, donde causó tres muertes, el poderoso huracán Melissa se debilitó nuevamente y se degradó a categoría 3 en la escala Saffir-Simpson poco antes de impactar en la costa este de Cuba en la madrugada del miércoles, donde causó inundaciones que obligaron a la evacuación de más de 700 mil personas.

"Melissa ha tocado tierra en la provincia de Santiago de Cuba, cerca de la localidad de Chivirico" , indicó el Centro Nacional de Huracanes estadounidense (NHC, por sus siglas en inglés), que añadió que cuenta con vientos máximos sostenidos de 195 kilómetros por hora y, pese a la degradación de categoría, es "extremadamente peligroso" .

Por su parte, el Instituto Meteorológico de Cuba (Insmet) prevé que el huracán, cuyo centro avanza a 17 kilómetros por hora, se desplace en dirección noreste, con vientos sostenidos de más de 200 kilómetros por hora , lluvias que podrían dejar hasta 450 mililitros y marejadas ciclónicas con olas de hasta ocho metros.

Ante esto, más de 700 mil personas fueron evacuadas y durante la madrugada comenzaron a reportarse fuertes vientos y viviendas inundadas . Se emitió una alerta para las provincias de Granma, Santiago de Cuba, Guantánamo, Holguín y Las Tunas .

La primera secretaria del Partido Comunista de Cuba (PCC) en Santiago de Cuba, Beatriz Johnson Urrutia, informó de las labores de rescate a un grupo de 17 familiares, entre ellos "niños y ancianos" que habían quedado atrapados en una casa en el poblado El Cobre (al oriente de la isla).

En la propia ciudad de Santiago de Cuba, el segundo municipio más poblado de Cuba, se han registrado inundaciones en múltiples áreas, como la Avenida Patria, la plaza de la Revolución, la fábrica de aceite y la Avenida de las Américas.

El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, ha pedido responsabilidad y precaución a la población, y ha advertido que esta "será una noche muy difícil" para todo el país.

Embed Tonight, severe flooding in Santiago de Cuba, Cuba, caused by Hurricane Melissa. pic.twitter.com/BodNkinuEx — Weather Monitor (@WeatherMonitors) October 29, 2025

Cuántos muertos causó el huracán Melissa

Hasta la madrugada del miércoles, eran diez las muertes ocasionadas por la tormenta: tres en Jamaica, tres en Haití, tres en Panamá y una en República Dominicana.

Qué pasará con el huracán Melissa en Cuba

Tras entre seis u ocho horas en tierra, el pronóstico estima que Melissa saldrá al mar por el municipio de Banes (noreste), aunque sus efectos se seguirán sintiendo en Cuba por otras ocho o diez horas más.