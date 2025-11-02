Guido Agostinelli llega a Mañanas Argentinas en C5N: "La economía de hoy, con datos y sin mitos"

El economista se sumará al reconocido programa de televisión para incorporar sus experiencias en los experimentos libertarios del mundo.

El economista Guido Agostinelli desembarca en C5N y será parte de Mañanas Argentinas entre las 6:30 y las 10:00 de lunes a viernes , por lo que el canal sumará al autor del libro Falacias Libertarias: cómo evitar caer en la estafa de moda.

A través de un video que publicó en Instagram, él mismo se describió como un economista con dos maestrías que está elaborando su tesis doctoral , además de ser docente universitario y empresario. "Acá construimos un espacio donde te damos datos e investigación económica . Somos los únicos que viajamos a los experimentos libertarios del mundo : Grafton, Liberland y Cospaia", expresó en su posteo.

Con respecto a sus trabajos, continuó: "Publiqué mi primer libro, Falacias Libertarias, cuando era una posibilidad remota que esas ideas llegaran al poder . Y mi segundo libro, Experimento Libertario, fue el resultado de una investigación exhaustiva a nivel mundial ". Y vinculado a esto, agregó que los presentó en todas las provincias argentinas, donde conversaron con economistas locales.

Así, con mucha expectativa, Guido Agostinelli reveló que llega a Mañanas Argentinas para analizar " la economía argentina de hoy, con datos, sin mitos y sin consignas ". Esta será una nueva voz que desembarca a C5N y que dará mucho que hablar en redes sociales, ya que el economista posee más de 140 mil seguidores en Instagram.

En la actualidad, Agostinelli se destaca en TikTok con múltiples videos virales en los que cuestionó algunas decisiones del gobierno de Javier Milei, ya que utilizó las fuentes mencionadas anteriormente para evidenciar por qué no funciona el sistema libertario . Más recientemente, habló sobre la reforma laboral y obtuvo múltiples interacciones vinculadas a su postura.

Incluso, hizo mención a la "Argentina en datos: consumo, industria y dólar", con ventas en supermercados todavía por debajo de 2023 y un consumo deprimido que se traduce en menos producción industrial. Mientras tanto, la demanda de dólares continúa firme y Agostinelli aseguró que "mientras no haya generación genuina de divisas, ningún esquema cambiario será sostenible".

