Hamás pidió que se forme un panel internacional para investigar el genocidio cometido por Israel en Gaza

La Oficina de Medios del Gobierno de Hamás en la Franja emitió una lista de demandas para la efectiva puesta en marcha de la paz. También se pidió que se garantice la reconstrucción de la ciudad que tiene alrededor del 90% de su infraestructura destruida.

El Gobierno de Hamás en Gaza ha pedido que se establezca un panel internacional integrado por investigadores independientes para investigar el genocidio cometido por el ejército israelí en la Franja , desde el 7 de octubre de 2023. Así lo ha informado la Oficina de Medios del movimiento islamista, después de que se implementara la primera fase del acuerdo de paz entre ambas facciones.

Luego de que los soldados israelíes empezaran a abandonar parcialmente la Franja de Gaza y los desplazados volvieran a sus hogares, el Director de la Oficina de Medios de Hamás, Ismail al-Thawabta, emitió una lista de demandas para la efectiva puesta en marcha de la paz definitiva. Además de solicitar la reconstrucción de la ciudad, se exigió que se investiguen los crímenes de guerra cometidos por las fuerzas armadas de Israel y se juzguen a sus responsables.

“Hacemos un llamamiento a la comunidad internacional, a las Naciones Unidas, a todas las organizaciones jurídicas internacionales y a la Corte Internacional de Justicia para que castiguen a los dirigentes de la ocupación (israelí) y no les concedan ninguna inmunidad jurídica o política”, afirmó Al Thawabta en un comunicado.

El Director de la Oficina de Medios del Gobierno de Gaza de Hamás pidió que "se forme una comisión internacional independiente que investigue los crímenes de guerra y el genocidio y garantice el retorno y la compensación de todas las personas desplazadas”.

El retorno de los desplazados es parte de la primera fase del acuerdo de paz entre Hamás e Israel.

El año pasado, la Corte Penal Internacional (CPI) emitió una orden de arresto contra el primer ministro israelí, Benjaim Netanyahu, y su ex ministro de Defensa, Yoav Gallant, por cargos de crímenes de guerra en Gaza. Entre ellos, se incluye el uso del hambre como arma de guerra.

Semanas atrás, Naciones Unidas emitió un informe en el que se aseguró que Israel había violado la Convención sobre el Genocidio. Entre una larga lista de acusaciones, se encuentran los ataques israelíes sobre civiles y la imposición de "condiciones inhumanas que causan la muerte de palestinos, incluyendo la privación de alimentos, agua y medicinas".

Desde el ataque de Hamás del 7 de octubre en Israel, en el que se asesinaron y secuestraron decenas de civiles, el gobierno de Netanyahu ha asediado a los palestinos de Gaza. Según la administración de Hamás en la Franja, han sido asesinadas más de 67 mil adultos y 20 mil niños, 9.500 personas permanecen desaparecidas, 170 mil resultaron heridas y el 90% de la infraestructura de la ciudad fue destruida.