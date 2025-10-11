11 de octubre de 2025 Inicio
Israel comenzó a trasladar a presos palestinos, de cara al canje de rehenes con Hamás

En medio del acuerdo de alto al fuego, las autoridades israelíes informaron que los detenidos serán llevados a cárceles de Ofer y Ketziot. Pondrán en libertad a 250 prisioneros y a 1.700 arrestados en Gaza.

Este intercambio será por los rehenes que continúan en manos de Hamás. Imagen de archivo. 

Ammar Awad/Reuters

En medio del acuerdo de alto al fuego, Israel comenzó a trasladar a presos palestinos, de cara al canje de rehenes con Hamás. Pondrán en libertad a 250 prisioneros y a 1.700 arrestados en Gaza.

Hamás mató a la novia de Roei, a una amiga de ellos y días después su madre se suicidó. 
Desde Israel, el enviado especial de C5N, Gabriel Michi contó cómo transcurren las horas previas a la tan esperada liberación de los rehenes israelíes: "De los 48 rehenes, 20 continúan con vida, entre ellos tres argentinos. Mientras que los cuerpos de los otros 28 se encuentran dispersos en el territorio".

"Como parte de esta iniciativa, los presos de seguridad nacional fueron trasladados a los centros de deportación de las cárceles de Ofer y Ketziot, a la espera de instrucciones de la cúpula política y de la continuación de la actividad operativa para permitir el regreso de los rehenes a Israel", expresaron las autoridades israelíes en un comunicado oficial.

En esa línea, añadieron que "miles de empleados, incluidos funcionarios penitenciarios, trabajaron durante toda la noche para implementar la decisión del Gobierno: ‘El marco para la liberación de todos los rehenes israelíes’". Israel se comprometió a liberar a dos mil palestinos presos, entre ellos unos 250 que cumplen largas condenas.

Israel conserva el control del 53% de la Franja de Gaza, contó Michi desde Tel Aviv, las últimas novedades tiene que ver con que "llegaron alrededor de 200 soldados estadounidenses para supervisar el acuerdo de paz, que no van a ingresar a Gaza, pero se van a quedar en la frontera, durante el proceso de paz como la retirada de las tropas".

"Creo que es una buena oportunidad esta tregua después de dos años de una guerra terrible. Para dejar atrás la violencia y la muerte. Todos los israelíes están muy expectantes de reencontrarse con los rehenes que están en Gaza, al fin vamos a poder verlos", contó una ciudadana de Israel en diálogo con el periodista.

Durante las últimas horas, los desplazados gazatíes retornaron a sus hogares forma parte de la primera fase del acuerdo de paz que había presentado el presidente estadounidense, Donald Trump.

