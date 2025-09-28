Hamás asegura que perdió contacto con dos rehenes en la Franja de Gaza El movimiento terrorista pidió a Israel que suspenda los ataques durante 24 horas para poder recuperar a los cautivos. Unas 48 personas permanecen secuestradas y se estima que 25 de ellas están muertas. Por







Los tanques israelíes avanzan hacia el centro de la Ciudad de Gaza. HAITHAM IMAD (EFE)

El movimiento terrorista palestino Hamás aseguró este domingo que perdió contacto con dos de los rehenes que mantiene secuestrados en la Franja de Gaza en medio de la intensa ofensiva israelí, que incluye tanques y ataques aéreos con el objetivo de controlar toda la Ciudad de Gaza.

El ala militar de Hamás, las Brigadas Al-Qassam, le pidió a las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) que retire sus tropas de los distritos de Sabra y Tel Al-Hawa, al sureste del centro de la ciudad, y que suspenda los vuelos sobre la zona durante 24 horas para poder llegar a los dos cautivos.

Médicos y habitantes de Gaza reportaron a Reuters que los tanques israelíes continuaron avanzando y ya se encuentran cerca tanto del corazón de la ciudad como de los barrios de la zona oeste, donde se refugian cientos de miles de palestinos.

Según el Ministerio de Salud de Gaza, al menos 77 personas murieron por los ataques israelíes en las últimas 24 horas. Además, el Servicio de Emergencia Civil informó este sábado por la noche que Israel le negó 73 solicitudes para rescatar a palestinos heridos y atrapados.

Las FDI no emitieron comunicados sobre la solicitud de Hamás, pero dejaron claro que continuarán con la ofensiva: ordenaron a los residentes de distintos barrios, incluido Sabra, que abandonen la zona para escapar de los inminentes ataques a objetivos de Hamás.

Tras su brutal ataque del 7 de octubre de 2023, el movimiento terrorista secuestró a 251 personas. De ellas, 48 aún permanecen cautivas en Gaza y 25 han fallecido, según estimaciones del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.