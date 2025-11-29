29 de noviembre de 2025 Inicio
La impresionante transformación de Carlos Alcaraz en medio de sus vacaciones: cambió el look

El español aprovechó el descanso en Miami para retomar su imagen habitual. También afrontó una fuerte sanción económica tras ausentarse en torneos obligatorios.

Por
Aprovechó las playas locales y el clima cálido para alejarse del ritmo exigente del tour.

ATP Tour
  • El tenista español disfruta un descanso en Miami luego de una lesión muscular que lo dejó fuera del cierre oficial de la temporada.
  • Durante su estadía retomó su color de pelo original y se mostró relajado mientras cumple con su recuperación.
  • Se reencontró con Juan Martín del Potro, con quien compartió imágenes en redes sociales.
  • Ya tiene programadas dos exhibiciones antes de retomar la actividad formal a comienzos del próximo año.

Carlos Alcaraz está viviendo días de pausa en Florida después de una temporada muy intensa en la que concluyó como número uno del mundo. El español prefirió por instalarse en Miami para recuperarse de un edema muscular que lo obligó a quedar al margen de la Copa Davis y poner fin antes de tiempo a su calendario competitivo.

Del Potro, Mayer, Pella y Delbonis, el equipo de la Copa Davis.
La consagración épica de Argentina en la Copa Davis 2016: la importancia de Del Potro, los cambios de Orsanic y el aliento de Maradona

Durante este tiempo lejos del circuito, aprovechó las playas locales y el clima cálido para alejarse del ritmo exigente del tour. En paralelo, mantiene un plan de trabajo supervisado por su equipo médico para recuperar sensaciones físicas y encarar sin molestias los compromisos que tiene agendados para diciembre.

En medio de su descanso, pasó varias horas recorriendo la ciudad, y las imágenes difundidas muestran un cambio visible en su apariencia: dejó atrás el rubio llamativo que llevó durante la temporada y regresó a un tono más natural. En Miami también compartió un momento especial con Juan Martín del Potro, con quien posó en fotos informales publicadas por el argentino.

Mientras cumple con los tiempos de recuperación, Alcaraz alterna sesiones de entrenamiento moderado con jornadas de relax antes de viajar a las exhibiciones previstas para los próximos días en Estados Unidos.

Alcaraz Del Potro

Carlos Alcaraz fue penalizado: los motivos

A pesar de haber terminado como el jugador con mejor rendimiento del año, Carlos Alcaraz recibió una penalización económica por parte de la ATP relacionada con el Bonus Pool. El español acumuló 4.420 puntos, cifra que le hubiera permitido sumar 4.8 millones de dólares como premio adicional por su desempeño. Pese a eso, el organismo aplicó un recorte del 50% debido a la ausencia del murciano en dos Masters 1000 obligatorios: Toronto y Shanghái. Cada ausencia implicó un descuento del 25%, por lo que su ingreso final quedó reducido a 2.4 millones de dólares.

Sinner Alcaraz

La medida también alcanzó a Jannik Sinner, aunque en su caso el impacto fue mucho mayor. Pese a finalizar segundo en el ranking del Bonus Pool con 3.850 puntos, el italiano no percibirá ninguna compensación. Su sanción por doping lo dejó afuera de tres Masters 1000 (Indian Wells, Miami y Madrid), y también decidió no disputar Toronto por descanso. La acumulación de faltas llevó a la ATP a aplicar un recorte total del 100%.

El resto de los jugadores ubicados entre los diez mejores del Bonus Pool sí recibirá pagos adicionales, entre ellos Lorenzo Musetti, Jack Draper, Alexander Zverev, Ben Shelton, Alex de Miñaur, Casper Ruud, Félix Auger-Aliassime y Daniil Medvedev. Este sistema solo contempla actuaciones en Masters 1000 y las ATP Finals.

