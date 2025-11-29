29 de noviembre de 2025 Inicio
En Vivo

Cometió 10 crímenes y tenía una burla que despistaba a la policía: finalmente fue atrapado 13 años después

El desenlace puso fin a una larga búsqueda y abrió nuevos interrogantes sobre cómo había logrado mantenerse oculto tanto tiempo.

Por
Conocé a este asesino en serie que marcó un antes y después en la historia de crímenes

Conocé a este asesino en serie que marcó un antes y después en la historia de crímenes

  • Dennis Rader, conocido como BTK (Bind, Torture, Kill), fue un asesino en serie que actuó en Wichita, Kansas, mientras llevaba una vida pública aparentemente normal.
  • Comenzó a matar en 1974 y se le atribuyen al menos diez homicidios, cometidos con un patrón de planificación, sometimiento y asesinato de sus víctimas.
  • Mantuvo contacto con la policía y los medios mediante cartas en las que se burlaba de la investigación, lo que prolongó su notoriedad e impunidad.
  • Fue identificado y arrestado en 2005 tras un error digital, y condenado a diez cadenas perpetuas sin posibilidad de libertad condicional.

Durante años, una serie de crímenes desconcertó a investigadores y mantuvo en vilo a una comunidad entera. La combinación de violencia, misterio y una inteligencia puesta al servicio del horror convirtió el caso en uno de los más inquietantes de la historia criminal moderna.

El extraño caso de este chico que se volvió viral por un problema de Salud poco frecuente
Te puede interesar:

La caída de pelo le cambió la vida en la adolescencia y un diagnóstico reveló la verdad: qué tenía

Lo que más llamó la atención no fue solo la cantidad de víctimas, sino la actitud del responsable. En medio de la persecución, el asesino dejó señales provocadoras que parecían burlarse del trabajo policial y alimentar su propia sensación de control e impunidad. Esa tensión se sostuvo durante más de una década, hasta que un giro inesperado cambió el rumbo de la investigación.

Cuál es la historia del asesino en serie Dennis Rader y cómo fue descubierto

Dennis Rader

Dennis Rader, conocido como el asesino en serie BTK (sigla de Bind, Torture, Kill), es uno de los criminales más notorios en la historia reciente de Estados Unidos. Actuó principalmente en la ciudad de Wichita, Kansas, donde sembró terror durante décadas mientras llevaba una vida pública aparentemente normal como padre de familia, líder de una iglesia y empleado municipal.

Los crímenes de Dennis Rader comenzaron en 1974, cuando asesinó a cuatro miembros de la familia Otero en su propia casa. A lo largo de los años siguientes, cometió múltiples homicidios siguiendo un patrón meticuloso: acechaba a sus víctimas, las sometía mediante ataduras, las torturaba psicológica y físicamente y finalmente las asesinaba. Entre 1974 y 1991 se le atribuyen al menos diez homicidios confirmados.

El apodo BTK fue adoptado por el propio Rader, quien mantuvo contacto con los medios y la policía a través de cartas en las que describía sus crímenes y se burlaba de las autoridades. Estas comunicaciones contribuyeron a mantener el caso en la agenda pública incluso durante los largos períodos en los que cesaron los asesinatos, lo que dificultó su resolución y fortaleció su anonimato durante años.

Tras permanecer inactivo durante más de una década, Rader volvió a comunicarse con la prensa en 2004. Ese error resultó clave para su captura: el rastreo digital de un disquete enviado por el propio asesino permitió a la policía identificarlo y arrestarlo en 2005. Poco después, Dennis Rader confesó sus crímenes con detalle ante la justicia.

En 2005 fue condenado a diez cadenas perpetuas sin posibilidad de libertad condicional. El caso BTK se convirtió en un punto de referencia para el estudio de los asesinos seriales, tanto por la duración de su impunidad como por la forma en que combinó una vida social integrada con una violencia extrema sostenida en el tiempo. Hoy, su historia continúa siendo analizada en ámbitos judiciales, criminológicos y académicos como un ejemplo de fallas prolongadas en la detección de criminales seriales.

Noticias relacionadas

En su fallo, el Tribunal dio marcha atrás con el sobreseimiento por prescripción que había dictado el juez. 

Sorpresivo giro en la causa por el crimen de Diego Fernández: revocan el sobreseimiento y volverán a investigar a Cristian Graf

Varios podrán tener otro fin de semana extendido gracias a un nuevo feriado.

¿Feriado el viernes 5 de diciembre? El fin de semana largo que nadie esperaba

La franja central de la Argentina será afectada por lluvias y tormentas. 

Mapa de las tormentas en Buenos Aires: así avanzan las lluvias este sábado 29 de noviembre

Murieron dos mujeres de 24 y 27 años.

Tragedia en Monserrat: dos mujeres murieron en un choque múltiple y hay dos heridos graves

Aquí yacen los restos de un buen tipo, dijo Luis Ventura que eligiría escribir en su lápida.

Luis Ventura sobre los Martín Fierro: "Son los mejores premios del mundo"

Samuel tenía 34 años.

Quién era Samuel, el joven que murió tras una brutal paliza policial en Córdoba

Rating Cero

Juli Poggio disparó sin filtros tras el cruce en redes sociales.

Juli Poggio destrozó a la China Suárez con una frase que no dejó lugar a dudas

Así fue como bajaron a Maki Otsuki del escenario. 

Video: famosa cantante es expulsada a la fuerza del escenario en pleno show

Rosalía cerró un día a puro recorrido por todo Buenos Aires con Mario Pergolini. 

Rosalía y su itinerario en Buenos Aires: Luzu, Pergolini, el Obelisco y La Bombonera

Los famosos fueron captados en un video donde se los vio a los besos en un boliche.

Momento incómodo: Ian Lucas negó el romance con Evangelina Anderson tras conocerse el video

Torres le hizo una inesperada y espontánea propuesta de amor a la estrella catalana.
play

Ángela Torres sorprendió a Rosalía con una inesperada propuesta: "¿Querés ser...?"

La modelo llevó tranquilidad a sus seguidores aunque no ocultó la preocupación por su estado.

Preocupación en el espectáculo: internaron de urgencia a Rocío Marengo, en su octavo mes de embarazo

últimas noticias

En su fallo, el Tribunal dio marcha atrás con el sobreseimiento por prescripción que había dictado el juez. 

Sorpresivo giro en la causa por el crimen de Diego Fernández: revocan el sobreseimiento y volverán a investigar a Cristian Graf

Hace 3 minutos
Juli Poggio disparó sin filtros tras el cruce en redes sociales.

Juli Poggio destrozó a la China Suárez con una frase que no dejó lugar a dudas

Hace 15 minutos
Así fue como bajaron a Maki Otsuki del escenario. 

Video: famosa cantante es expulsada a la fuerza del escenario en pleno show

Hace 31 minutos
El dólar cerró la semana abajo de los $1.500. 

Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 29 de noviembre

Hace 33 minutos
Varios podrán tener otro fin de semana extendido gracias a un nuevo feriado.

¿Feriado el viernes 5 de diciembre? El fin de semana largo que nadie esperaba

Hace 46 minutos