Cometió 10 crímenes y tenía una burla que despistaba a la policía: finalmente fue atrapado 13 años después El desenlace puso fin a una larga búsqueda y abrió nuevos interrogantes sobre cómo había logrado mantenerse oculto tanto tiempo.







Conocé a este asesino en serie que marcó un antes y después en la historia de crímenes

Dennis Rader, conocido como BTK (Bind, Torture, Kill), fue un asesino en serie que actuó en Wichita, Kansas, mientras llevaba una vida pública aparentemente normal.

Comenzó a matar en 1974 y se le atribuyen al menos diez homicidios, cometidos con un patrón de planificación, sometimiento y asesinato de sus víctimas.

Mantuvo contacto con la policía y los medios mediante cartas en las que se burlaba de la investigación, lo que prolongó su notoriedad e impunidad.

Fue identificado y arrestado en 2005 tras un error digital, y condenado a diez cadenas perpetuas sin posibilidad de libertad condicional. Durante años, una serie de crímenes desconcertó a investigadores y mantuvo en vilo a una comunidad entera. La combinación de violencia, misterio y una inteligencia puesta al servicio del horror convirtió el caso en uno de los más inquietantes de la historia criminal moderna.

Lo que más llamó la atención no fue solo la cantidad de víctimas, sino la actitud del responsable. En medio de la persecución, el asesino dejó señales provocadoras que parecían burlarse del trabajo policial y alimentar su propia sensación de control e impunidad. Esa tensión se sostuvo durante más de una década, hasta que un giro inesperado cambió el rumbo de la investigación.

Cuál es la historia del asesino en serie Dennis Rader y cómo fue descubierto Dennis Rader Dennis Rader, conocido como el asesino en serie BTK (sigla de Bind, Torture, Kill), es uno de los criminales más notorios en la historia reciente de Estados Unidos. Actuó principalmente en la ciudad de Wichita, Kansas, donde sembró terror durante décadas mientras llevaba una vida pública aparentemente normal como padre de familia, líder de una iglesia y empleado municipal.

Los crímenes de Dennis Rader comenzaron en 1974, cuando asesinó a cuatro miembros de la familia Otero en su propia casa. A lo largo de los años siguientes, cometió múltiples homicidios siguiendo un patrón meticuloso: acechaba a sus víctimas, las sometía mediante ataduras, las torturaba psicológica y físicamente y finalmente las asesinaba. Entre 1974 y 1991 se le atribuyen al menos diez homicidios confirmados.

El apodo BTK fue adoptado por el propio Rader, quien mantuvo contacto con los medios y la policía a través de cartas en las que describía sus crímenes y se burlaba de las autoridades. Estas comunicaciones contribuyeron a mantener el caso en la agenda pública incluso durante los largos períodos en los que cesaron los asesinatos, lo que dificultó su resolución y fortaleció su anonimato durante años.