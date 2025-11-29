Cómo es el descuento del 40% que lanzó Cuenta DNI pensando en Navidad

29 de noviembre de 2025 Inicio
El banco confirmó que esta etapa de promociones se extenderá durante toda la temporada de verano 2026

El banco confirmó que esta etapa de promociones se extenderá durante toda la temporada de verano 2026

En diciembre, la billetera del Banco Provincia renueva su esquema de beneficios y suma un incentivo pensado para las compras de fin de año. Aunque la propuesta abarca distintos rubros, el programa navideño amplía las rebajas habituales con cupones que pueden utilizarse en múltiples comercios, incluidos supermercados que operen con pago QR de Cuenta DNI. La idea es ofrecer alternativas más convenientes para quienes adelantan regalos o realizan compras en fechas en donde se suele gastar bastante.

Especialistas sugieren reinvertir cada mes tanto el capital como los intereses obtenidos para sostener el rendimiento real.
Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositás 5.200.000 pesos a 30 días en noviembre 2025

El banco confirmó que esta etapa de promociones se extenderá durante toda la temporada de verano 2026, con descuentos que alcanzan locales de cercanía, grandes cadenas, espectáculos y actividades culturales. El acceso a estos beneficios requiere tener la cuenta validada dentro de la aplicación, un trámite que se completa de manera digital mediante escaneo del DNI, verificación facial y carga de datos básicos.

De qué se trata el descuento del 40% de Cuenta DNI para navidad

Dentro del paquete navideño, la propuesta destacada es MeSumoNavidad, un programa que permite obtener cupones de rebaja del 10%, 20% y 30%, que sumados a otros incentivos pueden llegar a un ahorro equivalente al 40%. Cada cupón incluye un tope de devolución que va desde $10.000 hasta $30.000, según el nivel elegido.

El canje estará habilitado del 1 al 10 de cada mes y los vouchers podrán utilizarse del 15 al 30, lo que hace más fácil planificar las compras sin contratiempos. Además, se pueden aplicar en más de una operación y son válidos en cualquier comercio que cobre a través del QR de Cuenta DNI, lo que amplía el abanico de opciones tanto en ciudades bonaerenses como en destinos turísticos.

Cuáles son los descuentos de Cuenta DNI en noviembre 2025

Aunque el protagonismo de la temporada está en las compras navideñas, la billetera mantiene durante noviembre sus promociones habituales. Entre estas se encuentran rebajas semanales en comercios de cercanía, beneficios mensuales en supermercados y descuentos especiales en eventos culturales dentro de la provincia.

La plataforma también sostuvo las ventajas en ferias itinerantes, mercados locales y propuestas gastronómicas, a lo que se suman opciones de financiación y promociones combinables según el comercio adherido. Todas estas iniciativas forman parte de la estrategia del banco para acompañar el consumo diario antes del inicio del verano.

