Verano 2026: el plan de los principales destinos turísticos del país para competir con Brasil

Mar del Plata, Córdoba y Bariloche apuestan a moderar los precios para "acomodarse a la realidad", después de un 2025 con reservas en pisos históricos producto de un dólar barato y el consecuente éxodo a países limítrofes.

A pocos días de comenzar diciembre, son muchas las familias que comienzan a pensar en sus vacaciones e, incluso. muchas otras ya las tienen reservadas. En ese contexto, los principales destinos turísticos del país proyectan su temporada 2026 buscando repuntar lo ocurrido un año atrás.

El verano 2025 estuvo atravesado por dos situaciones en particular. Primero, una Argentina encarecida en pesos y, en segundo lugar, la posibilidad de acceder a un dólar barato, lo que a su vez permitió que los turistas eligieran destinos en el exterior por encima de los nacionales.

Tal es el caso de Brasil, país que tuvo reservas récords, mientras que Mendoza se convirtió en un punto de paso para argentinos que buscaban cruzar hacia Chile para realizar el tradicional tour de compras, donde no solo adquirieron tecnología o indumentaria, sino que también aprovecharon para comprar productos de primera necesidad por la diferencia de precio existente en comparación con Argentina.

Este fenómeno desencadenó una caída histórica en la gastronomía, la hotelería y el turismo de los distintos centro turísticos locales, cuyos responsables reconocieron haber afrontado una temporada de "vacas flacas".

Ya en 2025 y pisando el final de noviembre, el dólar está casi $500 arriba respecto de los valores de enero y se mantiene dentro del sistema de flotación de bandas establecido por el Gobierno. Y, si bien viajar al exterior todavía puede ser accesible para algunos, se abre una puerta para que el turismo nacional vuelva a ser competitivo.

Bariloche busca reposicionar a la Patagonia

Hace ya varios años que los destinos del sur del país suman adeptos a fuerza de lagos brillantes, paisajes alucinantes, buen tiempo y también gastronomía de excelencia. Bariloche es una de las estrellas de la oferta turística y desde la Secretaría de Turismo se ilusionan con una buena temporada: "Las expectativas de ocupación son muy buenas, trabajamos mucho para que así fuera. Es un destino para comer bien, pasear, bucear, disfrutar del agua de deshielo y de un paisaje incomparable".

Sergio Herrero, secretario de Turismo de Bariloche, explicó a C5N cuál fue la estrategia a seguir en 2026 después de los caóticos números de 2025 y así poder competir este verano.

Bariloche Bariloche, uno de los destinos más elegidos de la Patagonia. Turismo Bariloche

"Creemos que toda crisis es una oportunidad. Lo que les dijimos a los empresarios es que si tienen un precio y nadie les compra, lo tienen que bajar. Muchos hoteles y paradores estaban sobrevaluados, así que tuvieron que acomodarse a la realidad", resumió. En la misma línea destacó que, de lograr igualar el precio de la temporada 2025, o al menos mantenerlo parecido "estaríamos más que competitivos. Hay que caminar, buscar precio y elegir".

Como el bolsillo es el que manda, en tiempos de crisis las modalidades cambian. Hoy en día son muy pocas las personas que planifican viajar un mes entero, y se rigen por las promociones que consiguen en vuelos y acomodan los hospedajes en consecuencia.

En cuanto a la proveniencia de los turistas, Herrero señaló que en 2026 se espera "mucho turismo nacional y extranjero", aunque resaltó que ahora regresa el vuelo de Santiago del Estero directo a Bariloche, por lo que "esa conectividad nos da la posibilidad de traer gente de Brasil que hace Sao Paulo- Santiago. También apuntamos mucho al turismo cercano, como a la gente de Neuquén y de Cipoletti".

Bariloche 2 Turismo y rica gastronomía, los pilares de Bariloche para atraer visitantes.

Cuánto sale viajar a Bariloche en el verano

*Precios promedio estimados, pagando durante el mes de noviembre

5 noches / Hotel 3 estrellas para 4 personas: $1.377.390

5 noches / Hotel 3 estrellas para 2 personas: $688.695

Vuelo desde Buenos Aires: $132.352 (diciembre) $209.436 (enero) $156.807 (febrero)

Excursión tradicional lacustre por persona: $132.400

Alquiler de auto por día: $62.029 (diciembre) $95.279 (enero) $94.779 (febrero)

Almuerzo o cena para 1 persona: $20.749 (diciembre) $21.122 (enero y febrero)

Mar del Plata amplía su oferta para mantenerse como líder entre los jóvenes

Desde la ciudad balnearia confiaron a este medio su intención de seguir consolidándose como el destino más elegido por el segmento etario entre los 18 a 35 años, a la vez que auguraron una muy buena temporada con eventos pensados específicamente para este sector.

"Las expectativas son buenas, de hecho creemos que será una extensión del fin de semana largo de noviembre, que tuvo cifras récords que no se veían desde 2021. Lo tomamos como termómetro para lo que será el verano, así que estamos confiados sobre todo en lo que tiene que ver con los jóvenes, ya que capturamos el 45% del público", comentó Bernardo Martín, presidente del EMTURyC.

Clima Mar del Plata Auguran una buena temporada en Mar del Plata. Redes Sociales

La suba del dólar y la paralela apreciación del real en Brasil provocaron que los destinos nacionales vuelvan a ponerse en la mesa como una opción para las familias argentinas, por lo que Martín aseguró que esta variable los hizo "más competitivos que antes". Aunque son precavidos y, por el momento están conformes con la posibilidad de igualar los números de 2025.

Todos estos factores confluyeron en una autocrítica conjunta entre el ente de turismo y los empresarios gastronómicos y hoteleros, que debieron trazar nuevas estrategias para atraer turistas. Sobre ello, el titular del EMTURyC detalló que solamente se aumentó un 25% respecto de la temporada anterior: "Se fue sumamente cauto en los ajustes, incluso quedaron por debajo de la inflación. Se llevaron adelante negociaciones con los bancos y billeteras virtuales para tener cuotas y promociones, sabemos que eso te marca la diferencia con destinos del exterior".

Cuánto sale viajar a Mar del Plata en el verano

*Precios promedio estimados, pagando durante el mes de noviembre

5 noches / Hotel 3 estrellas para 4 personas: $836.636

5 noches / Hotel 3 estrellas para 2 personas: $723.437,5

Micro desde Buenos Aires: $65.000

Tren desde Buenos Aires: $34.000 (clase Primera)

Villa Carlos Paz, con expectativas optimistas para el verano

El destino estrella de la provincia de Córdoba también calienta motores para la temporada de verano y desde la Secretaría de Turismo aseguraron a C5N que el fin de semana largo de noviembre dejó buenas sensaciones: "Veníamos con incertidumbre sobre cómo se iba a manifestar el turista, pero el último fin de semana cambió la mirada, sobre todo del sector privado, así que el sabor es positivo".

Al igual que el resto de los destinos nacionales, también debieron rever puertas adentro la estrategia para volver a ser competitivo, sobre todo para poder aprovechar la apreciación del dólar respecto de 2025.

Turismo Villa Carlos Paz Esta villa turística, ubicada a tan solo 30 minutos de la ciudad de Córdoba, es uno de los destinos más relevantes tanto en la provincia como en todo el país. Turismo Villa Carlos Paz

El titular del entre turístico de Villa Carlos Paz, Sebastián Boldrini, detalló las acciones que llevaron adelante para empardar precios a la situación del país: "Como destino trabajamos con el financiamiento en teatros, comercio, paseos y hotelería. Lo hicimos junto con entidades bancarias, e incluso tratamos de que el costo financiero total no sea trasladable al comercio, sino que lo absorba la tarjeta o el banco".

Villa Carlos Paz @SecTurismoVCPaz

En la misma línea se hizo hincapié en un "posicionamiento de precio accesible para poder diferenciarse del resto de los destinos". Y luego agregó: "Insistimos en que el sector mantenga precios incluso resignando ganancias para seguir competitivos. Es un gran esfuerzo para todos. Se han logrado mantener los precios y principalmente no sobrevalorar el destino, advertimos sobre la necesidad de cuidar al turista para no perder contra destinos como Brasil".

Boldrini reparó en cómo es que la modalidad de vacaciones sufrió modificaciones. A lo que antes eran 15 días o una semana, hoy en día los turistas eligen Villa Carlos Paz entre 4 y 5 noches como promedio, adoptando una actitud más "inquieta". Y, si bien el volumen de reservas camina a toda marcha, desde Turismo aclararon que la mayoría de la ocupación comienza a tomar forma más llegando a los últimos días de diciembre.

Cuánto sale viajar a Villa Carlos Paz en el verano

*Precios promedio estimados, pagando durante el mes de noviembre

Según los datos proporcionados por la Cámara de Turismo de Villa Carlos Paz, los montos para la temporada 2026 son los siguientes

5 noches / Hotel 3 estrellas para 4 personas: $815.000*

5 noches / Hotel 3 estrellas para 2 personas: $723.437,5*

Micro desde Buenos Aires: $90.000 (ida y vuelta)

Vuelo a Córdoba Capital: $135.000 (diciembre) $181.129 (enero) $170.386 (febrero)

*Incluye desayuno buffet y circuito hídrico