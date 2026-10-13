13 de octubre de 2026 Inicio
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Hackearon los sistemas de frío de cientos de supermercados en Francia y provocaron pérdidas millonarias

Los atacantes manipularon los controles de heladeras y freezers, que llegaron a registrar temperaturas de hasta 50 grados.

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La Justicia investiga el alcance del ataque

La Justicia investiga el alcance del ataque, que obligó a descartar alimentos y estuvo vinculado con incendios en algunos establecimientos.

Un ciberataque contra los sistemas de refrigeración de cientos de supermercados en Francia provocó pérdidas millonarias, deterioró mercadería y generó incendios en algunos locales. Los hackers alteraron de forma remota los controles de temperatura de heladeras y congeladores, lo que puso en riesgo la conservación de alimentos frescos y congelados.

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Entre las cadenas afectadas se encuentran Intermarché, Carrefour, Monoprix y Coopérative U. Según los primeros reportes, el incidente alcanzó a unos 150 establecimientos de Intermarché, mientras que Carrefour confirmó problemas en 80 de sus supermercados.

En algunos locales, los equipos llegaron a temperaturas de hasta 50 grados durante aproximadamente seis horas. Frente al riesgo sanitario, los comercios tuvieron que desechar los productos afectados. Las primeras estimaciones apuntan a pérdidas de decenas de millones de euros en todo el sector, aunque todavía no hay un cálculo definitivo.

Cómo fue el ciberataque en Francia

La investigación apunta a posibles vulnerabilidades en los sistemas de gestión de refrigeración de la empresa danesa Danfoss. Los atacantes habrían aprovechado versiones desactualizadas del software para activar de manera remota los ciclos de descongelamiento y modificar el funcionamiento de los equipos.

La compañía confirmó que estaba al tanto de incidentes en Francia y señaló que los sistemas afectados utilizaban versiones antiguas del firmware. También recordó la importancia de mantener los equipos actualizados y migrar las instalaciones obsoletas a soluciones más recientes.

Por el momento, no se identificó públicamente a los responsables ni se estableció cuál fue su motivación. La Fiscalía de París abrió una investigación para determinar el alcance del ataque, identificar a los establecimientos afectados y establecer si existe una relación entre las fallas informáticas, las pérdidas de alimentos y los incendios reportados.

El primer ministro francés, Sébastien Lecornu, solicitó la intervención de la Agencia Nacional de Seguridad de los Sistemas de Información (ANSSI), mientras las autoridades evalúan si otras empresas podrían estar expuestas a vulnerabilidades similares.

El episodio también encendió las alertas en Europa ante la posibilidad de que el problema se extienda a otros países. La creciente conexión de equipos esenciales para el funcionamiento de los comercios con redes informáticas volvió a poner en primer plano los riesgos de los ataques contra infraestructuras que afectan directamente al abastecimiento y la seguridad alimentaria.

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