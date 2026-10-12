Feroz incendio destruyó el mercado cubierto más antiguo de París: investigan las causas del siniestro

El fuego arrasó el Marché des Enfants-Rouges, un espacio histórico fundado en 1615. Las llamas afectaron unos 1.000 metros cuadrados y provocaron el derrumbe parcial de la estructura.

Un incendio de grandes dimensiones destruyó el histórico Marché des Enfants-Rouges, uno de los mercados más emblemáticos de París. El fuego se desató durante la madrugada de este lunes y afectó por completo el predio, ubicado en el distrito 3 de la capital francesa. No se reportaron víctimas , aunque las autoridades advirtieron sobre el riesgo de nuevos derrumbes.

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El siniestro movilizó a numerosas dotaciones de bomberos, que trabajaron para controlar las llamas en una superficie de aproximadamente 1.000 metros cuadrados. L a estructura metálica del mercado cedió parcialmente como consecuencia del fuego.

Ariel Weil , alcalde de París Centro, confirmó la gravedad de los daños y destacó que el incendio no alcanzó los edificios linderos. También pidió a los vecinos y visitantes que eviten circular por la zona mientras continúan las tareas de seguridad.

El episodio representa un duro golpe para los comerciantes que trabajaban en el lugar. El funcionario anticipó que buscará reunirse con ellos para evaluar medidas de asistencia, en un contexto en el que la recuperación de la actividad podría demandar varios meses.

Fundado en 1615 , durante el reinado de Luis XIII, el Marché des Enfants-Rouges es considerado el mercado cubierto más antiguo de París. Está ubicado en el barrio de Le Marais y fue declarado monumento histórico en 1982.

Un incendie spectaculaire a détruit, sans faire de victime, le marché historique des Enfants rouges, situé dans le Marais à Paris. 17 commerces sont partis en fumée, provoquant une vive émotion dans ce quartier touristique de la capitale pic.twitter.com/fSk7Mum5YE

Su nombre, que significa mercado de los Niños Rojos, remite a los huérfanos que vivían en una institución cercana y vestían uniformes de ese color. El establecimiento funcionó durante siglos como punto de encuentro para los habitantes de la ciudad y se convirtió también en una atracción para los turistas.

En sus puestos convivían propuestas gastronómicas, restaurantes, queserías, fruterías y floristerías. Su oferta de comida callejera y su valor patrimonial lo consolidaron como uno de los espacios tradicionales de la vida parisina.

Mientras los equipos de emergencia evalúan los daños y la estabilidad de las estructuras que permanecen en pie, las autoridades deberán avanzar en la investigación para establecer el origen del incendio.