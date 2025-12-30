30 de diciembre de 2025 Inicio
Gustavo Petro impuso un impuesto a las grandes fortunas mediante un decreto

El presidente colombiano decidió esta medida después de que le Congreso le rechazara su reforma tributaria que también incluye impuestos a los casinos, alcohol y tabaco. El Gobierno busca de esta manera resolver un hueco financiero de u$s4.2 millones.

El presidente colombiano Gustavo Petro emitió un decreto para que puedan aplicarse las medidas tributarias.

EFE/José Méndez

El presidente colombiano Gustavo Petro empezó a aplicar por decreto la reforma tributaría que el Congreso le rechazó hace semanas atrás. Así lo aseguraron este martes los ministros de Hacienda y Trabajo, Germán Ávila y Antonio Saguino, respectivamente, quienes anunciaron el inicio de nuevos impuestos a las grandes fortunas con el objetivo de resolver un hueco fiscal de $16 billones (u$s4.2 millones) que proyecta el presupuesto del país para el próximo año, mientras se aumentó el salario mínimo.

Será la última oportunidad de lanzar fuegos artificiales para los neerlandeses.
Se disparó la venta de pirotecnia en Países Bajos ante la prohibición que regirá a partir de 2026

"En este momento el impuesto al patrimonio empieza en los 3.600 millones de pesos, y sube progresivamente del 0,6% al 2%”, explicó Ávila. El cambio propuesto es modificar la tarifa para que inicie en los 2.000 millones con el 0,6% e incremente hasta el 5% en los patrimonios superiores a los 100.000 millones de pesos. “Es una tributación adicional solo para 102.000 personas, equivalentes al 0,8% del total de la base tributaria”.

funcionarios colombia 30-12-25
Germán Ávila y Antonio Sanguino, ministros de Hacienda y Trabajo, respectivamente.

Otro de los impuestos anunciados por el Gobierno fue la sobretasa de renta al sistema financiero. "Este año hemos visto niveles de utilidad muy altos para los bancos", explicó el ministro. Luego, anunció los nuevos gravámenes: "Las personas jurídicas de ese sector hoy tienen una sobre tasa del 5%, lo que planteamos es que esa tarifa se incremente al 15%".

Además, el ministro de Hacienda aseguró que se llevará adelante un blanqueo de capitales para que los colombianos que tienen bienes en el exterior puedan declararlo en el país sin recibir sanciones. "Esperamos recaudar 3,6 billones de pesos con esta medida y con el aumento del impuesto al patrimonio", aseguró.

Ávila también explicó que se impondrá el Impuesto al Valor Agregado (IVA) del 19 % a los juegos de suerte y azar, que hoy están excluidos de ese impuesto. Se excluirá de esta tarifa a los premios otorgados. Además, las bebidas alcohólicas que hoy tiene IVA del 5% pasarán al 19%, en esta medida se incluyen los tragos con alto grado de licor, como rones, aguardientes y whiskys. La cerveza quedó exenta de este aumento. Mientras que se incrementará adicionalmente el impuesto al consumo de licores y tabaco.

“Son impuestos saludables que buscan desestimular el consumo de estos productos que en exceso tienen efectos negativos para la salud pública”, dijo Ávila.

Gustavo Petro acusó de nazi a José Antonio Kast y desató una crisis diplomática con Chile

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, desató una crisis diplomática con Chile tras arremeter duramente contra el presidente electo, José Antonio Kast, ganador del balotaje semanas atrás. Las declaraciones del mandatario colombiano, de corte ideológico opuesto a Kast, motivaron una protesta formal del gobierno chileno saliente ante la embajada de Bogotá en Santiago.

A través de la red social X, Petro calificó al mandatario electo chileno con duros epítetos, basándose en informes que atribuyen al padre alemán de Kast un pasado vinculado al nazismo, hecho que el presidente electo negó enfáticamente, señalando que su padre fue reclutado a la fuerza por el ejército alemán en la Segunda Guerra Mundial.

gustavo-petro-publico-en-x-contra-tv4af62jerdd7hvg6rbrmnkufi
Gustavo Petro acusó a José Antonio Kast de ser un nazi después de que ganara el balotaje presidencial en Chile.

El presidente colombiano afirmó: “El fascismo avanza, jamás le daré la mano a un nazi y a un hijo de nazi, tampoco; son la muerte en ser humano. Triste que (Augusto) Pinochet tuvo que imponerse a la fuerza, pero más triste ahora es que los pueblos elijan su Pinochet: elegidos o no, son hijos de Hitler y Hitler mata los pueblos”.

En respuesta, el gobierno de Chile informó este lunes haber entregado una nota de protesta al embajador de Colombia en Santiago. El canciller chileno, Alberto Van Klaveren, indicó que la acción busca manifestar la “molestia por los inaceptables dichos del presidente de Colombia respecto de la elección presidencial en nuestro país”.

