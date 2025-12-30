Casi estatua: un fugitivo escapaba de la Policía y se camufló en un Pesebre para zafar El hombre intentó imitar las estatuas de tamaño natural para evitar ir detenido por agredir a un oficial. A pesar del intento, el migrante ghanés de 38 años fue descubierto y arrestado. El insólito episodio se volvió viral por una fotografía que recorrió las redes sociales. Por + Seguir en







El insólito episodio ocurrió en Italia.

Un insólito episodio ocurrió en el pueblo de Galatone en Puglia, Italia, que rápidamente se volvió viral en redes sociales gracias a una fotografía: un migrante ghanés de 38 años prófugo se camufló en un pesebre como una "estatua" pero fue descubierto y arrestado por la Policía.

El hecho quedó registrado en una fotografía que recorrió las redes sociales, donde se puede ver a las figuras de tamaño real: María, José y un pastor, esperando la llegada del Niño Jesús, sin embargo, en el fondo de la escena apareció un hombre en una postura extraña que aparentaba ser una estatua.

El hombre no lleva las tradicionales ropas que usan José, los pastores o alguno de los Reyes Magos, sino que está vestido con pantalones largos y una campera, de un estilo más moderno, lo que llamó la atención a las personas que pasaban por allí.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/visegrad24/status/1999987300634329435&partner=&hide_thread=false A illegal migrant on the run from the Italian police has been captured after he was spotted hiding in a nativity scene, posing as a shepherd.



The 38-year-old Ghanaian migrant went missing in Bologna after he was given a nine-month prison sentence for assault, only to be found… pic.twitter.com/C9dmNAk08m — Visegrád 24 (@visegrad24) December 13, 2025 Esto generó que se diera una alerta a las autoridades, quienes se acercaron al lugar para constatar que ese hombre se trataba en realidad de un fugitivo de la justicia italiana, acusado por presuntamente agredir a un oficial y resistirse al arresto.

El migrante estuvo varios meses preso, pero escapó hacia el sur de Italia. "Mientras estaba frente al Nacimiento, cuidadosamente elaborado por nuestra oficina de turismo, noté una presencia que inicialmente confundí con parte de la escena. Un detalle que parecía inofensivo, pero resultó decisivo", escribió el alcalde de la región, Flavio Filoni, ante esta insólita noticia.