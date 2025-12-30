30 de diciembre de 2025 Inicio
Casi estatua: un fugitivo escapaba de la Policía y se camufló en un Pesebre para zafar

El hombre intentó imitar las estatuas de tamaño natural para evitar ir detenido por agredir a un oficial. A pesar del intento, el migrante ghanés de 38 años fue descubierto y arrestado. El insólito episodio se volvió viral por una fotografía que recorrió las redes sociales.

El insólito episodio ocurrió en Italia. 

Un insólito episodio ocurrió en el pueblo de Galatone en Puglia, Italia, que rápidamente se volvió viral en redes sociales gracias a una fotografía: un migrante ghanés de 38 años prófugo se camufló en un pesebre como una "estatua" pero fue descubierto y arrestado por la Policía.

El hecho quedó registrado en una fotografía que recorrió las redes sociales, donde se puede ver a las figuras de tamaño real: María, José y un pastor, esperando la llegada del Niño Jesús, sin embargo, en el fondo de la escena apareció un hombre en una postura extraña que aparentaba ser una estatua.

El hombre no lleva las tradicionales ropas que usan José, los pastores o alguno de los Reyes Magos, sino que está vestido con pantalones largos y una campera, de un estilo más moderno, lo que llamó la atención a las personas que pasaban por allí.

Esto generó que se diera una alerta a las autoridades, quienes se acercaron al lugar para constatar que ese hombre se trataba en realidad de un fugitivo de la justicia italiana, acusado por presuntamente agredir a un oficial y resistirse al arresto.

El migrante estuvo varios meses preso, pero escapó hacia el sur de Italia. "Mientras estaba frente al Nacimiento, cuidadosamente elaborado por nuestra oficina de turismo, noté una presencia que inicialmente confundí con parte de la escena. Un detalle que parecía inofensivo, pero resultó decisivo", escribió el alcalde de la región, Flavio Filoni, ante esta insólita noticia.

En el lugar se realizó un operativo en conjunto de la Policía Local, la Policía Estatal y los Carabineros, que terminó en el arresto del hombre. "Un sincero agradecimiento a todas las mujeres y hombres que custodian nuestro territorio con competencia, atención y dedicación", afirmó Filoni.

