Petro eludió el pedido de apoyo militar de Maduro y por primera vez reconoce que es un "dictador"

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, rechazó este jueves las declaraciones de su homólogo venezolano, Nicolás Maduro, quien hizo un llamado a la “unión perfecta” de las fuerzas militares de ambos países. Petro aclaró que el mandatario vecino carece de autoridad sobre las tropas colombianas: “No, él no tiene que dar órdenes a los militares”, sentenció durante una rueda de prensa sobre la lucha contra el contrabando.
El pronunciamiento surge tras la exhortación de Maduro al pueblo y a los militares de Colombia para conformar un frente común ante posibles intervenciones de Estados Unidos. Al respecto, Petro subrayó que la soberanía de cada ejército es absoluta y que solo bajo un proceso constituyente regional se podría modificar esta jerarquía: “Yo no puedo ordenarle al Ejército de Venezuela nada, ni allá pueden dar órdenes al Ejército de Colombia”, aseveró.
En un giro diplomático, Petro utilizó sus redes sociales para calificar a Maduro como un “dictador por concentrar poderes”, desmarcándose de la ambigüedad que le cuestionan sectores de la oposición. No obstante, el mandatario colombiano descartó los señalamientos que vinculan al líder chavista con el crimen organizado, asegurando que “no hay ninguna evidencia en Colombia de que sea narco” y atribuyendo dicha acusación a una narrativa estadounidense.
Estas declaraciones respondieron a las críticas de la periodista Patricia Janiot, quien cuestionó el “miedo” de Petro para tildar a Maduro de “narcodictador” mientras utiliza términos como nazi o fascista contra otros líderes regionales. Petro enfatizó que la unidad de las naciones de la antigua Gran Colombia solo sería posible mediante el “poder constituyente y la soberanía popular”, y no por mandatos unilaterales.
La postura del Ejecutivo colombiano busca marcar una distancia institucional frente a la retórica de Caracas, reafirmando que, bajo el orden actual, “nadie puede dar órdenes al otro ejército”. El mandatario insistió en que cualquier esquema de cooperación militar profunda requeriría un marco legal de integración que hoy no existe entre Panamá, Ecuador, Colombia y Venezuela.
El intercambio ocurre en un momento de alta sensibilidad política en la región, donde la relación entre Bogotá y Caracas sigue bajo escrutinio internacional.