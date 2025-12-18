18 de diciembre de 2025 Inicio
En Vivo

Petro eludió el pedido de apoyo militar de Maduro y por primera vez reconoce que es un "dictador"

El presidente de Colombia rechazó las declaraciones del líder venezolano y aclaró que carece de autoridad para "dar órdenes a los militares” de su país.

Por
Gustavo Petro junto a Nicolás Maduro.

Gustavo Petro junto a Nicolás Maduro.

Twitter

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, rechazó este jueves las declaraciones de su homólogo venezolano, Nicolás Maduro, quien hizo un llamado a la “unión perfecta” de las fuerzas militares de ambos países. Petro aclaró que el mandatario vecino carece de autoridad sobre las tropas colombianas: “No, él no tiene que dar órdenes a los militares”, sentenció durante una rueda de prensa sobre la lucha contra el contrabando.

Wiz Khalifa es uno de los raperos más reconocidos del mundo.
Te puede interesar:

El rapero Wiz Khalifa fue condenado a nueve meses de prisión en Rumania por posesión de drogas

El pronunciamiento surge tras la exhortación de Maduro al pueblo y a los militares de Colombia para conformar un frente común ante posibles intervenciones de Estados Unidos. Al respecto, Petro subrayó que la soberanía de cada ejército es absoluta y que solo bajo un proceso constituyente regional se podría modificar esta jerarquía: “Yo no puedo ordenarle al Ejército de Venezuela nada, ni allá pueden dar órdenes al Ejército de Colombia”, aseveró.

En un giro diplomático, Petro utilizó sus redes sociales para calificar a Maduro como un “dictador por concentrar poderes”, desmarcándose de la ambigüedad que le cuestionan sectores de la oposición. No obstante, el mandatario colombiano descartó los señalamientos que vinculan al líder chavista con el crimen organizado, asegurando que “no hay ninguna evidencia en Colombia de que sea narco” y atribuyendo dicha acusación a una narrativa estadounidense.

Estas declaraciones respondieron a las críticas de la periodista Patricia Janiot, quien cuestionó el “miedo” de Petro para tildar a Maduro de “narcodictador” mientras utiliza términos como nazi o fascista contra otros líderes regionales. Petro enfatizó que la unidad de las naciones de la antigua Gran Colombia solo sería posible mediante el “poder constituyente y la soberanía popular”, y no por mandatos unilaterales.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/petrogustavo/status/2001106540942488023&partner=&hide_thread=false

La postura del Ejecutivo colombiano busca marcar una distancia institucional frente a la retórica de Caracas, reafirmando que, bajo el orden actual, “nadie puede dar órdenes al otro ejército”. El mandatario insistió en que cualquier esquema de cooperación militar profunda requeriría un marco legal de integración que hoy no existe entre Panamá, Ecuador, Colombia y Venezuela.

El intercambio ocurre en un momento de alta sensibilidad política en la región, donde la relación entre Bogotá y Caracas sigue bajo escrutinio internacional.

Noticias relacionadas

Peeta Mellark y Kartniss Everdeen en Los Juegos del Hambre. Donald Trump, presidente de Estados Unidos.

¿Los juegos del hambre? Trump anunció una competencia con dos adolescentes de cada estado

-Donald Trump escucha a su secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr., durante la ceremonia de la firma de la reclasificación de la marihuana, este jueves en el Despacho Oval

Trump reclasificó el cannabis y lo sacó de la lista de sustancias más peligrosas

Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea.

La firma del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea se postergó para enero

Biffle era una leyenda del Nascar, al punto de ser nombrado como uno de los mejores 75 Mejores Pilotos de la categoría en 2023. Ganó 19 carreras de la Cup Series dentro de un profesionalismo que se prolongó por dos décadas.

Video: el momento del accidente de la estrella del NASCAR Greg Biffle, quien murió junto a su familia

La familia Biffle era reconocida por su profundo compromiso humanitario.

Estados Unidos: murió el campeón de NASCAR Greg Biffle en un trágico accidente aéreo

El filósofo de izquierda Noam Chomsky junto a Jeffrey Epstein en su avión privado.

Publicaron nuevas fotos clasificadas de Jeffrey Epstein entre los que se encuentran Noam Chomsky, Woody Allen y Steve Bannon

Rating Cero

Diego Lerner ingresó a Disney en 1990 y fue clave para la expansión de la compañía en la región.

Murió Diego Lerner, el argentino que marcó una época en Disney

Masterchef Celebrity, la conductora y los jurados se preparan para recibir a nuevos famosos.

Masterchef Celebrity: tres figuras de Masterchef rechazaron el repechaje y la producción confirmó reemplazos

Lali, después de su quinto Vélez, respondió a las críticas que Milei hizo en Carajo.

Lali volvió a responderle a Milei: "Cuando ya cazaste al león, no te distraen las ratas"

Maxi López, Daniela Christiansson y su hija, Elle.

Maxi López contó cómo conoció a Daniela Christiansson y bromeó: "Más fría la sueca"

La empresaria estalló al conocer la noticia de la Justicia sobre sus hijas menores.

En un ataque de llanto, Wanda Nara suspendió las grabaciones de MasterChef Celebrity

Habló la mujer que fue captada a los besos con su jefe en un recital de Coldplay: Fue la primera y única vez

Habló la mujer que fue captada a los besos con su jefe en un recital de Coldplay: "Fue la primera y única vez"

últimas noticias

Colombia y Perú también reportaran los primeros casos en Sudamérica.

Alarma sanitaria por la "supergripe" H3N2: Chile confirmó la variante y Argentina monitorea posibles casos

Hace 13 minutos
Vicentin quedó bajo control de la firma Grassi.

La Justicia homologó el salvataje de Vicentin y otorgó el control total a la firma Grassi

Hace 27 minutos
Diego Lerner ingresó a Disney en 1990 y fue clave para la expansión de la compañía en la región.

Murió Diego Lerner, el argentino que marcó una época en Disney

Hace 41 minutos
La denuncia fue contra un padre de un colegio de Palermo.

Denunciaron a un padre de un colegio de Palermo por presuntos abusos a alumnos

Hace 54 minutos
Masterchef Celebrity, la conductora y los jurados se preparan para recibir a nuevos famosos.

Masterchef Celebrity: tres figuras de Masterchef rechazaron el repechaje y la producción confirmó reemplazos

Hace 57 minutos