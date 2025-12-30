En Europa también pasa: hicieron un "Robo del Siglo" en Alemania y se llevaron más de 30 millones de euros La Policía de ese país confirmó que un grupo de ladrones realizaron un boquete dentro de una cámara acorazada del banco y abrieron más de 3.000 cajas de seguridad que contenían dinero, oro y joyas. Por + Seguir en







Un atraco de película en Alemania. Imagen: Polizei Gelsenkirchen/dpa/picture alliance

Un robo de película ocurrió en un banco Sparkasse Gelsenkirchen, Alemania, ladrones accedieron a una de las bóvedas de máxima seguridad, por medio de un boquete y se llevaron 30 millones de euros en dinero, oro y joyas.

La Policía alemana investiga un robo ocurrido en un banco en la ciudad de Gelsenkirchen, donde los ladrones revolvieron cerca de 3.300 cajas de seguridad de diferentes tamaños y se llevaron un botín de 33 mil euros, cada caja está asegurada por 10.000 euros.

"Ahora podemos confirmar que más del 90 % de las aproximadamente 3.300 cajas de seguridad de la cámara acorazada fueron forzadas", declaró Frank Krallmann, director ejecutivo de la Sparkasse Gelsenkirchen, para medios locales.

Robo Alemania banco 30-12-25 Foto: Stefano Laura/BILD Al conocerse la noticia cientos de clientes comenzaron a congregarse en las inmediaciones del banco para exigir una respuesta, pero por el momento la sucursal permanece cerrada. Según datos de la Policía, los delincuentes ingresaron por un estacionamiento del "Marientor", y atravesaron varias puertas hasta poder forzar la pared de la cámara donde se guardaban las cajas.

Las cámaras de seguridad detectaron a varios hombres dentro de Audi RS6 negro, el portavoz de la policía, Thomas Nowaczyk informó que "el coche tenía matrícula de Hannover, que resultó ser robada".