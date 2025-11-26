Tiene solo 4 capítulos, está en Netflix y la tildan como la "nueva Peaky Blinders" Una miniserie que revive un magnicidio real conquista el streaming con una mirada intensa sobre el poder y sus conspiraciones.







La serie relata el asesinato del presidente Garfield y las tensiones políticas de su época.

Muerte por un rayo irrumpió en el catálogo de Netflix como una de las apuestas más comentadas del mes, al punto de que muchos la señalan como la "nueva Peaky Blinders". Su llegada reavivó el interés por las ficciones históricas que combinan rigor, tensión política y un clima sombrío que remite a grandes producciones del género. La serie recupera el asesinato del presidente James A. Garfield y lo reconstruye con una mirada potente y contemporánea.

Desde su estreno, la miniserie se posicionó como una propuesta sólida que vuelve sobre un hecho verídico que aún genera debate. Con apenas cuatro episodios, plantea un recorrido que entrelaza ambición, conspiraciones y disputas de poder en un Estados Unidos atravesado por la corrupción.

El interés que generó su llegada también se vincula con el modo en que actualiza un episodio político poco explorado en pantalla. Al recuperar figuras históricas complejas y situarlas en un relato dinámico, la producción logra abrir una ventana a un período decisivo para la configuración del poder en el país.

muerte por un rayo Shannon y Macfadyen lideran un elenco que revive un hecho determinante de 1881. Netflix: sinopsis de Muerte por un rayo La producción reconstruye la vida y muerte del 20.º presidente de Estados Unidos, así como el entramado de intereses que atravesó su corta gestión. Presenta a Garfield como un líder idealista que llega al cargo en medio de un clima turbulento y a Charles J. Guiteau como un hombre obsesivo cuyo desequilibrio impulsa uno de los actos más traumáticos de la época.

Basada en la investigación de Candice Millard, la producción examina no solo el magnicidio sino también las tensiones internas del sistema político. Su narrativa combina intriga, violencia y un enfoque minucioso que convierte un episodio histórico en un drama atrapante. La serie muestra la fragilidad del sistema político en un período marcado por la corrupción y por disputas que escalaron hasta un crimen que sacudió al país.

Tráiler de Muerte por un rayo Embed Reparto de Muerte por un rayo El elenco combina figuras consolidadas con nuevas apuestas dramáticas. Michael Shannon encarna a Garfield y Matthew Macfadyen a su asesino, mientras que el resto del reparto completa una recreación que apunta a la precisión histórica y al suspenso.