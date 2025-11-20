21 de noviembre de 2025 Inicio
Zelenski aseguró que en los próximos días responderá al plan de paz de Trump y Putin

La propuesta de paz consta de 28 puntos que implicarían grandes concesiones para Volodímir Zelenski. Entre ellas, debería ceder la península de Crimea y la región del Donbás, en disputa desde 2014. Además, tendría que aceptar el ruso como idioma oficial en el país.

Volodímir Zelenski aseguró que se comunicará con Donald Trump en los próximos días para dar su respuesta sobre la propuesta de Washington y Moscú para terminar la guerra en Ucrania.

El presidente de Ucrania Volodímir Zelenski aseguró este jueves por la noche que negociará con su par norteamericano, Donald Trump, el plan para terminar la guerra con Rusia que ya lleva casi cuatro años desde su inicio, a pesar de que implica duras concesiones para su país.

En agosto pasado, Donald Trump y Vladimir Putin celebraron una cumbre en Alaska.
“Ucrania necesita la paz y hará todo lo posible para que nadie en el mundo pueda decir que estamos socavando la diplomacia. Esto es importante", aseguró Zelenski en un video difundido, después de que la oficina del presidente confirmara que había recibido el borrador del plan de paz que consta de 28 puntos. Luego, agregó que Ucrania no emitirá declaraciones "precipitadas", tanto por su aceptación, como su negativa a la propuesta.

“La tarea primordial para todos es un proceso diplomático constructivo con Estados Unidos y todos nuestros socios. Es vital contar con un apoyo estable para nuestro ejército y todas nuestras operaciones de defensa planificadas, incluyendo ataques en profundidad", sostuvo el presidente ucraniano.

La cautela en las declaraciones de Zelenski contrastaron con un fuerte rechazo al plan de paz que manifestaron diferentes dirigentes de alto rango en Ucrania. “Significa capitulación, para Ucrania, para Europa y para América”, dijo Roman Kostenko, comandante y diputado de la Rama Suprema.

Oleksandr Merezhko, presidente de la comisión parlamentaria de política exterior de Ucrania, aseguró que “no hay indicios de que el Kremlin esté dispuesto a entablar negociaciones serias. (Vladimir) Putin está intentando ganar tiempo y evitar las sanciones estadounidenses”.

En los 28 puntos planteados en el acuerdo de paz elaborado entre Trump y Putin, Ucrania debería aceptar grandes concesiones para conseguir el fin de la guerra. Entre ellos, Kiev tiene que ceder sus demandas territoriales de la península de Crimea y la región del Donbás, en disputa con Rusia desde 2014. Además, Zelenski tendría que reducir a la mitad sus fuerzas armadas, con un límite de 600 mil soldados y aceptar que el ruso sea declarado el idioma oficial.

Por su parte, la Unión Europea también mostró su malestar sobre el acuerdo porque no participó de las negociaciones y se enteró del mismo en las noticias. Si bien vicepresidenta del bloque continental, Kaja Kallas, valoró los esfuerzos para lograr una solución justa y duradera a la guerra, subrayó que “Para que cualquier plan funcione, necesita el apoyo de ucranianos y europeos”.

Kallas afirmó que la propuesta de paz no contemplaba ninguna concesión por parte de Rusia. “Debemos entender que en esta guerra hay un agresor y una víctima. Si Rusia realmente quisiera la paz, habría aceptado un alto el fuego incondicional hace ya tiempo”, sostuvo.

Por lo pronto, el presidente ucraniano deberá contestar al plan propuesto para terminar la guerra con Rusia, que comenzó a finales de febrero de 2022 y le causó un enorme costo, tanto económico, como social. Zelenski adelantó que se comunicará con Trump en los próximos días para emitir su respuesta al plan de paz.

