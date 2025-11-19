Afirman que Donald Trump y Vladimir Putin ya tienen acordado un plan para terminar la guerra en Ucrania Entre los puntos más importantes, Ucrania debería ceder por completo la región del Donbás, declarar el ruso como idioma oficial y reducir a la mitad sus fuerzas armadas. El borrador ya fue enviado a Kiev. Por







En agosto pasado, Donald Trump y Vladimir Putin celebraron una cumbre en Alaska.

El presidente de Estados Unidos Donald Trump y su par ruso Vladimir Putin acordaron un plan de 28 puntos para terminar la guerra en Ucrania. Así lo aseguró este miércoles el medio norteamericano Financial Times que adelantó la propuesta de paz para Europa y terminar así el conflicto que lleva casi unos cuatro años de duración.

Entre los puntos más importantes de la propuesta de paz, se incluyen garantías de seguridad para Ucrania y otros países europeos. Sin embargo, no se detalló cómo se implementaría el respaldo para que Putin no cometa nuevas agresiones bélicas en el futuro.

Por otra parte, Ucrania debería comprometerse a reducir a la mitad el tamaño de sus fuerzas armada, abandonar por completo elementos clave de armamento y la suspensión de la asistencia militar estadounidense que fue clave para su defensa desde el inicio de la invasión rusa. Además, tendría que ceder por completo la región del Donbás, ubicada al este del país y en disputa con Rusia desde 2014.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ChristopherJM/status/1991194943948304644?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1991194943948304644%7Ctwgr%5Eea4aacbb891f390cd53058fe2f5d38e77a8721fb%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.eldiario.es%2Finternacional%2Feeuu-rusia-trazan-plan-paz-ucrania-preve-cesion-donbas-moscu-reduccion-ejercito-ucraniano_1_12781700.html&partner=&hide_thread=false Story here with exclusive new details: The Trump admin and Russian officials have drawn up a sweeping new proposal to end Russia’s war in Ukraine that envisions major concessions from Kyiv and urged President Volodymyr Zelenskyy to accept it...



via @FThttps://t.co/UwBZRNLVoR — Christopher Miller (@ChristopherJM) November 19, 2025 La propuesta de paz acordada entre Trump y Putin también estableció que el ruso sea reconocido como idioma oficial del Estado en Ucrania y que se le otorgue estatus oficial a la rama local de la Iglesia Ortodoxa Rusa.

El borrador de 28 puntos para poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania fue transmitido a Kiev esta semana por el enviado especial del presidente norteamericano, Steve Witkoff, quien se reunió en Miami con el secretario del Consejo Nacional de Seguridad y Defensa de Ucrania y exministro de Defensa, Rustem Umerov, para repasar el acuerdo de paz.

Bombardeo en Ucrania 19-11-25 X @ZelenskyyUa Ahora, resta que el presidente ucraniano Volodímir Zelenski brinde una respuesta a la propuesta acordada entre Trump y Putin para finalizar la guerra que cumplirá cuatro años de su inicio el próximo mes de febrero. Si bien los puntos para la paz que se han difundido se prevén altamente desfavorables para Ucrania, también es cierto que el conflicto bélico contra una de las potencias mundiales ha generado un importante desgaste, tanto en materia económica, como social. Este miércoles, murieron 25 civiles y otros 90 resultaron heridos ante un ataque de drones rusos en la ciudad de Ternópil, ubicada al oeste del país y considerada como una de las zonas más seguras por su distancia al frente de batalla, concentrado al este.