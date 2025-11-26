Bariloche: un chofer de una aplicación de autos irá a juicio por apuñalar a un pasajero El Ministerio Público Fiscal de Río Negro confirmó que el hombre será juzgado por presunta tentativa de homicidio. Una mujer también fue atacada y sufrió lesiones leves. Por + Seguir en







El hecho se produjo en Bariloche. Redes sociales

El Ministerio Público Fiscal de Río Negro confirmó que el conductor de un vehículo de aplicación será juzgado por presunta tentativa de homicidio luego de que apuñalara a un hombre durante un viaje en la ciudad de Bariloche. Además, una mujer también fue atacada.

El hecho se produjo el 26 de abril en Avenida Los Pioneros y calle Nilpi, donde el acusado habría atacado con un arma blanca al pasajero, quien sufrió graves heridas. En tanto, una mujer que intentó evitar el ataque contra la primera víctima también fue agredida y tuvo lesiones leves.

En un comunicado, el Ministerio Público Fiscal rionegrino detalló las pruebas analizadas por el suceso: "En esta etapa procesal se admitió la presentación de alrededor de una veintena de testimonios, además de la incorporación de un amplio cuerpo probatorio documental, pericial y material, que presentaron las partes, acorde a sus intereses procesales".

"Toda esta prueba será introducida en juicio mediante los testigos de actuación, personal pericial y agentes intervinientes en las etapas iniciales de la investigación", agregaron.

También señalaron el plazo impuesto por la Justicia: "El magistrado interviniente tuvo por aceptada la acusación y solicitó a la Oficina Judicial la fijación de fecha de juicio, estimando una duración mínima de tres a cuatro jornadas de debate, conforme a la extensión de la prueba aprobada".