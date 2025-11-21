Zelenski, ante el dilema del plan de paz con Rusia: "Ucrania se enfrenta a perder la dignidad o arriesgarse a perder un socio clave" El presidente ucraniano asumió que se encuentra acorralado, ya que sus opciones son seguir con la guerra o aceptar enormes concesiones territoriales y de soberanía. Sin embargo, adelantó que en los próximos días alcanzará una contraoferta para terminar con el conflicto bélico que ya lleva casi cuatro años. Por







Después de que Estados Unidos le entregara días atrás a Ucrania un plan de 28 puntos para terminar la guerra con Rusia que ya lleva casi cuatro años, el presidente ucraniano Volodímir Zelenski difundió un video este viernes en el que asumió que se encuentra acorralado y que el país tiene en un dilema profundo: "perder la dignidad o arriesgarse a perder un socio clave", aseguró el mandatario.

“Hay un momento en la vida de toda nación en que todos necesitan hablar con honestidad, con calma, sin especulaciones, rumores ni chismes, sin nada superfluo. Como siempre intento hablarles”, comenzó Zelenski el discurso difundido por los canales oficiales del país. Luego, continuó: “Este es uno de los momentos más difíciles de nuestra historia. Ahora la presión sobre Ucrania es una de las más difíciles. Ahora Ucrania puede encontrarse ante una elección muy difícil: o perder la dignidad, o arriesgarse a perder un socio clave. O afrontar los difíciles 28 puntos, o un invierno extremadamente difícil”.

Días atrás, el presidente norteamericano Donald Trump y su par ruso Vladimir Putin acordaron un plan de 28 ítems para terminar la guerra en Ucrania. Pero para Ucrania aceptar estos puntos implicaría otorgar grandes concesiones. Entre las más importantes se incluyen renunciar a los reclamos territoriales de la península de Crimea y la región del Donbás, en disputa desde 2014, reducir a la mitad sus fuerzas armadas y aceptar que el ruso sea el idioma oficial.

zelenski video repsuesta eeuu Mientras que del lado ruso, tan solo aceptan las garantías de seguridad propuestas por Estados Unidos, aunque no se detallaron cuáles serían ya que el acuerdo de paz también establece el compromiso de que no ingresen tropas de la OTAN en territorio ucraniano.

Ante tales propuestas, Zelenski aseguró que en los próximos días y semanas trabajará para alcanzar un acuerdo de paz que sea compatible con los intereses de Ucrania. “Presentaré argumentos, convenceré, ofreceré alternativas. Pero bajo ningún concepto daremos al enemigo razones para decir que Ucrania no quiere la paz, que hace descarrilar el proceso y que Ucrania no está lista para la diplomacia”, sostuvo el presidente.