21 de noviembre de 2025 Inicio
En Vivo

Zelenski, ante el dilema del plan de paz con Rusia: "Ucrania se enfrenta a perder la dignidad o arriesgarse a perder un socio clave"

El presidente ucraniano asumió que se encuentra acorralado, ya que sus opciones son seguir con la guerra o aceptar enormes concesiones territoriales y de soberanía. Sin embargo, adelantó que en los próximos días alcanzará una contraoferta para terminar con el conflicto bélico que ya lleva casi cuatro años.

Por
Bajo ningún concepto daremos al enemigo razones para decir que Ucrania no quiere la paz

"Bajo ningún concepto daremos al enemigo razones para decir que Ucrania no quiere la paz", aseguró Volodímir Zelenski.

Después de que Estados Unidos le entregara días atrás a Ucrania un plan de 28 puntos para terminar la guerra con Rusia que ya lleva casi cuatro años, el presidente ucraniano Volodímir Zelenski difundió un video este viernes en el que asumió que se encuentra acorralado y que el país tiene en un dilema profundo: "perder la dignidad o arriesgarse a perder un socio clave", aseguró el mandatario.

Donald Trump junto a Volodímir Zelenski.
Te puede interesar:

Ultimátum de Trump a Ucrania para que acepte su plan de paz

“Hay un momento en la vida de toda nación en que todos necesitan hablar con honestidad, con calma, sin especulaciones, rumores ni chismes, sin nada superfluo. Como siempre intento hablarles”, comenzó Zelenski el discurso difundido por los canales oficiales del país. Luego, continuó: “Este es uno de los momentos más difíciles de nuestra historia. Ahora la presión sobre Ucrania es una de las más difíciles. Ahora Ucrania puede encontrarse ante una elección muy difícil: o perder la dignidad, o arriesgarse a perder un socio clave. O afrontar los difíciles 28 puntos, o un invierno extremadamente difícil”.

Días atrás, el presidente norteamericano Donald Trump y su par ruso Vladimir Putin acordaron un plan de 28 ítems para terminar la guerra en Ucrania. Pero para Ucrania aceptar estos puntos implicaría otorgar grandes concesiones. Entre las más importantes se incluyen renunciar a los reclamos territoriales de la península de Crimea y la región del Donbás, en disputa desde 2014, reducir a la mitad sus fuerzas armadas y aceptar que el ruso sea el idioma oficial.

zelenski video repsuesta eeuu

Mientras que del lado ruso, tan solo aceptan las garantías de seguridad propuestas por Estados Unidos, aunque no se detallaron cuáles serían ya que el acuerdo de paz también establece el compromiso de que no ingresen tropas de la OTAN en territorio ucraniano.

Ante tales propuestas, Zelenski aseguró que en los próximos días y semanas trabajará para alcanzar un acuerdo de paz que sea compatible con los intereses de Ucrania. “Presentaré argumentos, convenceré, ofreceré alternativas. Pero bajo ningún concepto daremos al enemigo razones para decir que Ucrania no quiere la paz, que hace descarrilar el proceso y que Ucrania no está lista para la diplomacia”, sostuvo el presidente.

Además, el presidente ucraniano dijo que uno de los riesgos más graves sería aceptar “una vida sin libertad, sin dignidad, sin justicia” y confiar en alguien que “ya nos ha atacado dos veces”, en referencia a Rusia, responsable de la ofensiva de 2014 y de la invasión a gran escala iniciada en febrero de 2022.

Por último, Trump le dio un ultimatum a Zelenski para que responda el plan de paz propuesto. "Creemos que el jueves es un día apropiado", sostuvo el presidente norteamericano en referencia a la jornada en la que en Estados Unidos se celebra la Acción de Gracias.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Volodímir Zelenski aseguró que se comunicará con Donald Trump en los próximos días para dar su respuesta sobre la propuesta de Washington y Moscú para terminar la guerra en Ucrania.

Zelenski aseguró que en los próximos días responderá al plan de paz de Trump y Putin

En agosto pasado, Donald Trump y Vladimir Putin celebraron una cumbre en Alaska.

Afirman que Trump y Putin ya tienen acordado un plan para terminar la guerra en Ucrania

El ataque ruso incluyó 470 drones y 48 misiles.

Ataques rusos en el oeste de Ucrania dejaron 25 muertos y más de 90 heridos

El cuerpo estaba envuelto en una manta y cubierto por salvavidas.
play

Murió una porrista en un crucero y su hermanastro es el principal sospechoso: estaba "obsesionado" con ella

La tragedia quedó registrada en varios videos que capturaron los espectadores. 

Video: un avión de combate se estrelló durante un espectáculo en Dubái

Un avión de reconocimiento y otros cuatro aparatos asociados a las operaciones estratégicas y de vigilancia estadounidenses ingresaron al espacio aéreo internacional adyacente a Venezuela.

Afirman que cinco aviones de guerra estadounidenses sobrevolaron cerca de las costas de Venezuela

Rating Cero

El actor de Hollywood murió a los 33 años.
play

Luto en Hollywood: murió Spencer Lofranco, protagonista de Jamesy Boy, Unbroken y la biográfica Gotti con John Travolta

La conductora se sorprendió al ver a la cantante en el móvil de televisión.

Moria Casán reaccionó al ver a Lissa Vera sin maquillaje y recién levantada: "Estás muy..."

Esta serie de Netflix tiene escenas que encienden la pantalla.
play

La serie subida de tono que todo el mundo está viendo en Netflix: no te la podés perder

El perfume favorito de Mirtha Legrand es tan icónico como ella.

Este es el perfume favorito de Mirtha Legrand: cuánto sale

Conocé cuáles son las Películas que está en el Top 1 de Netflix
play

Esta película con actores de renombre, una historia policial y un final increíble es lo más visto de Netflix: de cuál se trata

Una experiencia cinematográfica que integra emoción, belleza visual y fuertes mensajes sobre lo que realmente importa en la vida.
play

Romance. ambición y oportunidades de la vida: la película de Netflix que arrasa

últimas noticias

El fotoperiodista en la cobertura de una de las marchas contra el cierre de la agencia de noticias Télam.

Revelaron imágenes inéditas de Pablo Grillo, fotoperiodista herido por la represión policial

Hace 31 minutos
Scott Bessent y Javier Milei.

El Tesoro de EEUU giró más de 870 millones de dólares a la Argentina para pagarle al FMI

Hace 37 minutos
La policía compartía contenido erótico con el uniforme reglamentario

Así eran las provocativas fotos de la policía suspendida por usar el uniforme en Onlyfans

Hace 1 hora
play
El actor de Hollywood murió a los 33 años.

Luto en Hollywood: murió Spencer Lofranco, protagonista de Jamesy Boy, Unbroken y la biográfica Gotti con John Travolta

Hace 1 hora
Así es la casa de Valeria Mazza de San Isidro.

La policía identificó a los ladrones que entraron a la casa de Valeria Mazza: fueron cinco adolescentes

Hace 1 hora