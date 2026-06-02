2 de junio de 2026 Inicio
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Nuevo recibo de sueldo: cómo controlar si el aguinaldo de junio fue calculado correctamente

La primera cuota del Sueldo Anual Complementario comienza a pagarse este mes. Cuáles son los aspectos que deben revisar los trabajadores para verificar que el monto liquidado sea el que corresponde.

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Nuevo recibo de sueldo: cómo controlar si el aguinaldo de junio fue calculado correctamente

Nuevo recibo de sueldo: cómo controlar si el aguinaldo de junio fue calculado correctamente

A partir de julio, los trabajadores registrados recibirán un recibo de sueldo con un formato renovado que incorporará información hasta ahora ausente para la mayoría de los empleados. La modificación fue establecida por el Gobierno nacional mediante el Decreto 407/2026 y obligará a las empresas a detallar las contribuciones patronales que realizan por cada trabajador.

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El nuevo documento mostrará de manera diferenciada los aportes que el empleador destina a la seguridad social, obras sociales, PAMI, ART, sindicatos, federaciones y otras entidades vinculadas al empleo formal. Además, mantendrá la información habitual sobre salario bruto, descuentos y monto neto percibido.

En este contexto, uno de los conceptos que los trabajadores deberán controlar con especial atención será el aguinaldo. El Sueldo Anual Complementario (SAC) deberá figurar identificado de manera clara dentro del recibo, separado del salario mensual y del resto de los conceptos liquidados.

Para verificar si el monto abonado es correcto, será necesario revisar cuál fue la remuneración bruta más alta percibida durante el semestre comprendido entre enero y junio. La primera cuota del aguinaldo equivale al 50% de ese salario bruto, incluyendo conceptos remunerativos como horas extras, comisiones, premios y adicionales.

La nueva estructura del recibo estará dividida en distintos apartados. Por un lado, incluirá los datos del trabajador y de la empresa; por otro, las contribuciones patronales; luego el detalle de la remuneración bruta y los descuentos correspondientes; y finalmente el importe neto depositado al empleado.

Si bien la incorporación de las contribuciones patronales no modifica el cálculo del aguinaldo, permitirá a los trabajadores contar con una visión más completa del costo laboral asociado a su puesto y disponer de más herramientas para controlar la correcta liquidación de sus haberes.

Al momento de cobrar el medio aguinaldo, especialistas recomiendan corroborar que el concepto figure expresamente como SAC o aguinaldo, que haya sido calculado sobre la mejor remuneración del semestre y que los descuentos legales aplicados coincidan con los establecidos para este tipo de remuneración.

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