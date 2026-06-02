Medida de fuerza en el subte: los trabajadores de la Línea C abren molinetes y realizan movilización

Trabajadores del subte realizarán este martes una apertura de molinetes en la estación Diagonal Norte de la Línea C para respaldar el reclamo de Araceli Pintos, una empleada despedida por la empresa Emova luego de denunciar haber sido víctima de acoso sexual.
La medida de fuerza está prevista para las 9:30 y se desarrollará horas antes de una audiencia clave del proceso judicial, programada para las 10 en la sede ubicada en Avenida Roque Sáenz Peña 760, en la Ciudad de Buenos Aires.
Según informó la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP), la trabajadora sostiene que fue desvinculada luego de denunciar una situación de acoso sexual en el ámbito laboral. En ese marco, reclama la nulidad del despido y su reincorporación a su puesto.
Desde el sindicato señalaron que la medida busca visibilizar el caso y acompañar el reclamo judicial de Pintos. Además, remarcaron que la convocatoria se realiza en la previa de una nueva conmemoración del movimiento Ni Una Menos.
“Araceli fue despedida tras denunciar una situación de acoso. Lejos de proteger a la trabajadora, Emova avanzó con su desvinculación y ha sostenido una política de encubrimiento del acosador. Por ese motivo, reclama judicialmente la nulidad del despido y su reincorporación a su puesto de trabajo. Estas acciones las desarrollaremos en vísperas de una nueva jornada de Ni Una Menos, reafirmando la pelea del movimiento de mujeres”, indicó AGTSyP en un comunicado.
La protesta se realizará un día después de una sorpresiva medida de fuerza de los metrodelegados que paralizó la Línea C durante las primeras horas del lunes. El gremio informó que la acción estuvo motivada por reclamos vinculados a la presencia de asbesto en algunas formaciones.
La interrupción del servicio afectó a miles de pasajeros que utilizan diariamente el trayecto entre Constitución y Retiro. Debido a que la decisión fue comunicada pocas horas antes de su implementación, numerosos usuarios se encontraron con la línea cerrada al llegar a las estaciones y debieron buscar medios de transporte alternativos, lo que provocó demoras y una mayor demanda en colectivos y otros servicios.