Medida de fuerza en el subte: los trabajadores de la Línea C abren molinetes y realizan movilización La medida se realizará este martes en la estación Diagonal Norte, antes de una audiencia judicial en la que se analizará la demanda presentada contra Emova tras un despido vinculado a una denuncia por acoso sexual. Por Agregar C5N en









Medida de fuerza en la Línea C del subte: abren molinetes y movilización en la Línea C en reclamode0

Trabajadores del subte realizarán este martes una apertura de molinetes en la estación Diagonal Norte de la Línea C para respaldar el reclamo de Araceli Pintos, una empleada despedida por la empresa Emova luego de denunciar haber sido víctima de acoso sexual.

La medida de fuerza está prevista para las 9:30 y se desarrollará horas antes de una audiencia clave del proceso judicial, programada para las 10 en la sede ubicada en Avenida Roque Sáenz Peña 760, en la Ciudad de Buenos Aires.

Según informó la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP), la trabajadora sostiene que fue desvinculada luego de denunciar una situación de acoso sexual en el ámbito laboral. En ese marco, reclama la nulidad del despido y su reincorporación a su puesto.

Desde el sindicato señalaron que la medida busca visibilizar el caso y acompañar el reclamo judicial de Pintos. Además, remarcaron que la convocatoria se realiza en la previa de una nueva conmemoración del movimiento Ni Una Menos.

“Araceli fue despedida tras denunciar una situación de acoso. Lejos de proteger a la trabajadora, Emova avanzó con su desvinculación y ha sostenido una política de encubrimiento del acosador. Por ese motivo, reclama judicialmente la nulidad del despido y su reincorporación a su puesto de trabajo. Estas acciones las desarrollaremos en vísperas de una nueva jornada de Ni Una Menos, reafirmando la pelea del movimiento de mujeres”, indicó AGTSyP en un comunicado.