23 de abril de 2026 Inicio
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Estados Unidos: echaron al secretario de la Marina en plena guerra con Irán

Se trata de John Phelan, quien fue despedido de su cargo en medio de las diferencias por la estrategia en el conflicto con el país persa. Será reemplazado por el subsecretario Hung Cao, quien es allegado a Donald Trump.

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John Phelan junto a Donald Trump.

John Phelan junto a Donald Trump.

El secretario de la Marina de Estados Unidos, John Phelan, fue despedido de su cargo en medio del alto al fuego con Irán, mientras continúa el cerco sobre los puertos del país persona. La decisión ratificó una relación crítica entre varios funcionarios de la nación norteamericana por la estrategia en la guerra.

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La remoción de Phelan evidenció una profunda tensión interna respecto a las diferencias en las medidas por el conflicto con Irán, ya que el diario The New York Times había advertido que el exsecretario de la Marina se encontraba distanciado del secretario de Guerra, Pete Hegseth; y el subsecretario de Defensa, Stephen Feinberg. El cargo será asumido interinamente por el subsecretario Hung Cao, quien es allegado al presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

En tanto, la decisión fue anunciada por el vocero del Pentágono, Sean Parnell, en la red social X: "En nombre del secretario de Guerra y del subsecretario de Guerra, agradecemos al secretario Phelan su servicio al Departamento y a la Marina de Estados Unidos. Le deseamos lo mejor en sus futuros proyectos".

John Phelan y Donald Trump
John Phelan.

John Phelan.

La salida del funcionario norteamericano se sumó a la del ex jefe del Estado Mayor del Ejército, el general Randy George, cuya trayectoria como asesor del exsecretario Lloyd Austin durante el gobierno de Joe Biden precipitó su caída. Pese a que ese puesto suele ser apolítico, el círculo de Hegseth consideró ese vínculo como una mancha en su contra.

La reestructuración del mando alcanzó a figuras clave como el presidente del Estado Mayor Conjunto, el general CQ Brown, y la jefa de operaciones navales, Lisa Francetti. Esta serie de despidos consolida el control de los sectores más duros sobre el Departamento de Guerra.

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La Guardia Revolucionaria de Irán atacó a por lo menos tres cargueros portacontenedores en la zona del estrecho de Ormuz, mientras continúa vigente el acuerdo de alto al fuego con Estados Unidos anunciado por el presidente de ese país, Donald Trump, en el marco de las negociaciones con la nación persa.

La agencia británica de Operaciones de Comercio Marítimo reportó que dos de los buques atacados tenían bandera de Liberia, y que el restante, de Panamá. El primero fue identificado como el Epaminondas, liberiano pero operado por una empresa de origen griego, cuyo capitán reportó por radio que fueron atacados por una lancha rápida artillada que se identificó como perteneciente a la Guardia Revolucionaria, y agregó que se encontraba habilitado para transitar.

Por su parte, el otro navío, que también tenía bandera liberiana y estaría identificado como Euphoria, fue atacado con disparos cuando salía del estrecho de Ormuz. En tanto, el buque con bandera panameña, identificado como el Francesca y perteneciente a uno de los mayores grupos de transporte de contenedores del mundo, fue agredido a unas ocho millas náuticas al oeste de Irán, pero no informó haber sufrido daños materiales ni que se registraran heridos.

Los ataques se produjeron luego de que Trump anunciara el martes la extensión del alto al fuego con Irán, en el marco de la guerra con ese país. Sin embargo, el mandatario norteamericano ordenó sostener el cerco sobre los puertos iraníes hasta lograr un acuerdo definitivo con el régimen.

La decisión de la administración norteamericana surgió tras reportes sobre una fuerte falta de consenso en las altas esferas de Teherán. Por este motivo, Washington dará tiempo a que Irán presente una postura consensuada en la mesa de negociación, aunque seguirá aplicando presión diplomática y económica.

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