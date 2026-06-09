Tensión en Medio Oriente: un helicóptero de Estados Unidos en el estrecho de Ormuz El helicóptero cayó durante una misión de patrullaje frente a las costas de Omán. El presidente Donald Trump confirmó que los pilotos fueron rescatados sin lesiones, mientras continúan las investigaciones para determinar las causas del accidente. Por Agregar C5N en









Tensión en Medio Oriente: un helicóptero estadounidense en el estrecho de Ormuz

Un helicóptero de combate Apache del Ejército de Estados Unidos se estrelló en el mar durante la madrugada de este martes, mientras realizaba tareas de vigilancia en las inmediaciones del estrecho de Ormuz, una de las zonas más sensibles del conflicto en Medio Oriente. Pese al incidente, los dos militares que integraban la tripulación fueron rescatados con vida y sin heridas de gravedad.

La confirmación llegó de boca del presidente estadounidense, Donald Trump, quien aseguró que ambos pilotos se encuentran fuera de peligro. “Están bien, nadie resultó herido”, señaló ante la prensa en el aeropuerto John F. Kennedy de Nueva York, donde anticipó que el Gobierno difundirá un informe oficial sobre lo ocurrido.

Horas más tarde, el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) precisó que el accidente se produjo alrededor de las 3.30 frente a la costa de Omán, cuando la aeronave participaba de una patrulla de rutina. Según el reporte militar, el operativo de rescate concluyó en aproximadamente dos horas y los ocupantes permanecían estables.

El helicóptero accidentado formaba parte del despliegue militar estadounidense en la región, donde los Apache cumplen un rol clave en las operaciones destinadas a controlar el tránsito marítimo y reforzar las acciones de presión sobre Irán. Estas aeronaves también han sido empleadas por aliados de Washington, como Emiratos Árabes Unidos, para interceptar drones durante las recientes escaladas militares.

Negociaciones entre EEUU e Irán por la paz en Medio Oriente A pesar del episodio y de la creciente tensión en la zona, Trump volvió a manifestar confianza en una salida diplomática con Teherán. El mandatario afirmó que las conversaciones atraviesan una etapa decisiva y sostuvo que existen posibilidades concretas de alcanzar un entendimiento en los próximos días, aunque evitó brindar mayores precisiones sobre el estado de las negociaciones.