La tensión geopolítica en el Mundial 2026: los efectos de la guerra en Medio Oriente y una seguridad histórica

La participación de Irán, el rol de Estados Unidos como foco de disputas globales y la presencia del narcotráfico en México generan incertidumbre de cara a la Copa del Mundo. Las autoridades desplegarán amplios operativos de inteligencia y tecnología para blindar las sedes en respuesta a los riesgos y posibles amenazas terroristas.

El Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 estará atravesado por la fuerte tensión internacional, debido a que se jugará en medio de guerras y cruces entre gobiernos de distintos países. El torneo empezará el 11 de junio, pero incluso antes de su inicio ya expuso que la pelota rodará dentro de los estadios y también ocupará un lugar central en la geopolítica, lo que a su vez podría llevar a que sea el evento deportivo con más seguridad en la historia.

Pese a que el campeonato se llevará a cabo en Norteamérica, Medio Oriente será el eje crucial. La guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán fracturó a la comunidad internacional en tres bloques principales: por un lado, unos países respaldan las ofensivas de las administraciones de Donald Trump y de Benjamin Netanyahu , otros se alinean con Teherán y el tercer grupo tiene una posición neutral. Varias de estas naciones se cruzarán en el Mundial en partidos signados por el férreo enfrentamiento político.

Por lo pronto, los encuentros entre Estados Unidos y Turquía por el Grupo D y entre Irán y Egipto por el G prometen ser los de mayor carga política de la primera fase , debido a que Turquía y Egipto son mediadores. El conjunto norteamericano y el seleccionado iraní recién podrían chocar desde los 16avos de final, en caso de que se clasifiquen. Por su parte, Israel no accedió al torneo por malos resultados en las Eliminatorias europeas.

La suba de los combustibles por el conflicto será uno de los mayores impactos que tendrá el certamen. La plataforma Global Petrol Prices, especializada en precios en más de 150 países, ubica en cerca de u$s1,15 el precio del litro de gasolina en Estados Unidos, un monto que supera el promedio de los últimos meses. El incremento afectará especialmente a los hinchas que viajen en avión hacia la nación norteamericana y se trasladen por las ciudades.

También hubo críticas contra la elección de la FIFA de Estados Unidos como una de las sedes. "Muchos de los grandes eventos deportivos de los últimos tiempos se celebraron en países con regímenes autoritarios o que atentan contra los derechos humanos: Rusia, China, Qatar y ahora Estados Unidos. ¿Señalará la Selección alemana, que defiende la diversidad, los derechos humanos y se opone al racismo, algunas de las cuestionables medidas de la administración de Donald Trump, un tipo errático que parece querer sumir al mundo en el caos?" , enfatizó el vicepresidente de la Federación Alemana de Fútbol, Oke Göttlich , en diálogo con El País.

Trump Infantino Donald Trump junto a Gianni Infantino, presidente de la FIFA.

En este marco se sumaron movimientos sociales. "El Gobierno estadounidense ha deportado a más de 500.000 personas en 2025. Esta cifra equivale a más de seis veces el número de personas que asistirán a la final de la Copa Mundial en el Estadio MetLife en Nueva Jersey", advirtió el director de Justicia Económica y Social de Amnistía Internacional, Steve Cockburn.

En tal sentido, Amnistía Internacional alertó sobre México, otro país anfitrión: "Ha movilizado 100.000 agentes de seguridad, incluidos militares, en respuesta a los elevados niveles de violencia, lo que aumenta el peligro para las personas que protestan. Entre esas personas se encuentran las mujeres activistas que están planeando una protesta pacífica para el partido de inauguración en el Estadio Azteca de Ciudad de México, en la que pedirán verdad, justicia y reparación por la desaparición de sus seres queridos".

En tanto, también alarmó por la situación de Canadá. "El impacto de los Juegos Olímpicos de Invierno de 2010 en Vancouver y una creciente crisis de vivienda han despertado el temor de que las personas sin hogar vuelvan a ser desplazadas y empujadas aún más a los márgenes. El 15 de marzo, las autoridades de Toronto cerraron un centro de acogida contra el frío invernal que proporcionaba cobijo a personas sin hogar, ya que el lugar donde se ubicaba había sido reservado para su uso por la FIFA", expresaron.

Asimismo, se espera que las políticas migratorias restrictivas influyan en la cantidad de hinchas que viajen al Mundial. Un informe de la Asociación Estadounidense de Hoteles y Alojamientos, citado por el reconocido diario español 20 Minutos, advirtió que el 80% de los hospedajes en lugares sede de Estados Unidos tiene menos reservas que las que se preveían. Entre el 65% y 70% reconoció que las condiciones para tener una visa y la incertidumbre geopolítica llevaron a que varias personas no se trasladen al país norteamericano.

La tendencia se replica en México, donde según consignó ABC Noticias, la Asociación Nacional de Cadenas Hoteleras calculó una ocupación de entre el 60% y 65% en los encuentros que se jueguen en México, una estimación menor a otros últimos acontecimientos multitudinarios, en el marco de la suba del combustible, la preocupación por la economía mundial y los conflictos entre las naciones. Por su parte, la asociación Destination Vancouver expuso que las reservas hoteleras en esa ciudad para junio cayeron un 20% en comparación con 2025, aunque principalmente se debe a los precios altos de las entradas para los partidos.

Reconocimiento facial y sistema antidrones: los operativos históricos de seguridad en el Mundial 2026

La próxima Copa del Mundo se considerará como la de mayor despliegue de seguridad en la historia del torneo. En Estados Unidos, la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) anunció que otorgó u$s625 millones que permitirán "a los funcionarios estatales y locales financiar ejercicios operativos, realizar verificaciones de antecedentes del personal, fortalecer las defensas de ciberseguridad e incrementar la presencia policial y de servicios de emergencia en las sedes".

Una diferencia con respecto a anteriores ediciones será que habrá sanciones más severas por usar drones sin autorizaciones. En este marco, la FEMA entregó otros u$s250 millones a los estados que serán sede para robustecer el sistema de detección y defensa de esas naves voladoras. Por su parte, el FBI subrayó que "volar un dron en una zona restringida no solo es peligroso, sino que también constituye un delito federal y puede acarrear multas de hasta u$s100.000, penas de prisión y la confiscación del dron".

Policías Estados Unidos Policías de Estados Unidos.

En tal sentido, el ex Superintendente de Investigaciones de la Policía Federal Argentina y CEO de la consultora de seguridad Fidelem, Alejandro Ñamandú, se refirió al trabajo mancomunado de la FIFA con distintas federaciones y destacó el rol de organizaciones estadounidenses. "La FIFA tiene un ente coordinador de seguridad, con expertos contratados, y coordina con delegaciones de seguridad de los países organizadores y el resto de los miembros del campeonato", expresó en diálogo con C5N.

"También es importante el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos porque deben chequear los integrantes de los equipos del campeonato y regular las aficiones. Esto se hace en mesas de trabajo cotidianas y los países que integran el campeonato del mundo mandan sus funcionarios y equipos especializados", agregó en esta línea.

En este marco, ejemplificó con Argentina: "El Ministerio de Seguridad tiene una unidad de prevención de violencia en el deporte que colabora con la información que pidan los Gobiernos y la FIFA en cuanto al plan llamado Tribuna Segura. Aportamos información como país en cuanto a antecedentes y miembros de la afición argentina que pueda tener conflicto con la Justicia".

En tanto, recalcó el rol de la inteligencia artificial. "Las autoridades norteamericanas pondrán la mayor tecnología en cuanto a la detección y lectura facial e identificación de personas. Esto no solo en los aeropuertos y en los puntos neurálgicos de las ciudades donde se desarrollarán los partidos, sino también en los accesos y la lectura para el ingreso a los estadios", señaló.

"Yo fui veedor en una Copa América y presencié buenas y malas. Por ejemplo, en el estadio donde se jugará la final, ubicado en Nueva Jersey, la seguridad y el sistema de lectura facial funcionó a la perfección. Sin embargo, en el Hard Rock de Miami, donde fue la final, se vieron rebasados porque no hicieron un sistema de anillos como estamos acostumbrados en Argentina. No esperaban tanta afición de golpe", recordó Ñamandú.

Por su parte, México ya implementa un esquema inédito llamado Plan Kukulkán, que consiste en la creación de tres unidades compuestas por 55.000 agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. El gran operativo también incluye a 2.100 vehículos militares, 24 aeronaves y 378 vehículos civiles para proteger a personas, además de un sistema contra drones.

El diario El Universal informó que el jefe del Centro de Coordinación para el Mundial, Román Villalvazo Barrios, precisó que en México el despliegue incluirá "cinturones de seguridad" cerca de estadios, aeropuertos, predios de entrenamiento y hoteles. También funciona el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano, con miles de cámaras y sistemas de reconocimiento facial en puntos estratégicos.

En Canadá, el Gobierno confirmó el giro de u$s145 millones para la seguridad del Mundial, mientras que habrá 200 cámaras en Vancouver en zonas de hoteles, centros de entrenamiento y sendas peatonales. Además, la Policía de Toronto inauguró un centro de control tecnológico para la coordinación de todos los servicios de emergencia. El Centro Canadiense de Ciberseguridad advirtió que la Copa del Mundo "ofrece numerosas oportunidades para que los ciberdelincuentes promuevan sus objetivos ideológicos, geopolíticos y financieros".

¿Puede haber un atentado en el Mundial 2026?

La tensión internacional aumentó la preocupación por las posibilidades de un ataque terrorista durante el certamen, pese a la seguridad. "Analizando lo que está pasando y no solo el conflicto entre Estados Unidos e Irán, sino también con México, hay que tener en cuenta que a principios de este año, en México las autoridades mataron a las cabezas del Cártel de Jalisco Nueva Generación, motivo por el cual no hay que descartar cualquier acto intimidatorio en represalia a eso", advirtió Ñamandú.

En esta línea, el especialista en seguridad hizo alusión a la precauciones: "A mí no me consta que haya alguna alerta en particular porque no saldrán a la luz pública y menos cuando faltan días para el Mundial, pero creo que las agencias informativas están en pleno alerta y con protocolos aceitados para prevenir cualquier acto terrorista. Las agencias de inteligencia tendrán que coordinar con la FIFA y tener un montón de reuniones, donde la información será primordial".

Cártel de Jalisco Nueva Generación Integrantes del Cártel de Jalisco Nueva Generación. Cuartoscuro

Asimismo, al ser consultado por el riesgo de una acción terrorista, el analista internacional Alberto Ruskolekier respondió en diálogo con C5N: "La respuesta está con final abierto. Ya en líneas generales, en Estados Unidos hay mucha seguridad y a pesar de eso los atentados terroristas no pueden ser evitados al 100%, porque ni el país más seguro del mundo puede. En el caso de Estados Unidos, seguramente tomarán prevenciones con 'las fuerzas del orden' y los servicios de inteligencia, que además monitorean el tema del terrorismo no por el Mundial particularmente, sino que hay una base de datos que comparten las agencias de inteligencia sobre las personas que querrán entrar como espectadores del partido y no se sabe cómo es la situación".

También Ñamandú alertó que Estados Unidos e Irán jugarán partidos en Los Ángeles en la fase de grupos y se refirió a los hinchas: "Ahí hay una falla de la organización. No creo que pueda haber una confrontación de barras como sucede en la Argentina, pero no podemos estar ajenos a que con lo que está pasando en el mundo, no haya gente que enrostrada o bajo el anonimato, pujando por algún país, pueda estar infiltrado y ser un activo terrorista".

El hospedaje de Irán, el narcotráfico en México y la posición de Canadá

La Selección de Irán se hospedará en México durante la Copa del Mundo por la guerra, por lo que solo visitará Estados Unidos para jugar sus partidos. En este sentido, Ruskolekier analizó la visión de otros países sobre Irán: "Están considerados como un paria entre las naciones. Incluso, el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria y sus milicias están consideradas como organizaciones terroristas. El riesgo de un ataque puede haber de las dos partes, aunque el terrorismo muestra que es el que ataca y no el que no es atacado".

Al respecto del narcotráfico en México, el analista internacional marcó el avance del tráfico de drogas. "En teoría, el Gobierno mexicano debe controlar los cárteles, pero los cárteles de droga a veces tienen más poder que los gobiernos. El narcotráfico es un hecho que ya tiene inserción en México de una manera espantosa y maneja poder político, además de jueces", expresó.

claudia sheinbaum 4-11-25 Claudia Sheinbaum, presidenta de México.

Además se refirió a la postura de Canadá sobre la participación de Irán en el Mundial: "Ellos no tenían por qué expedirse puntualmente por eso. Irán jugará la primera fase en Estados Unidos, ¿pero por qué no lo haría en Canadá? Será una de las sedes e Irán ya tiene dónde alojarse. Trump tuvo enfrentamientos con el primer ministro canadiense, Mark Carney, pero eso es un tema entre ellos".

La suspensión a Rusia y la decisión de la FIFA con Irán

La FIFA sancionó a la Selección de Rusia y la marginó de las competencias oficiales después de la invasión a Ucrania en febrero de 2022, por lo que quedó imposibilidad de disputar el Mundial, mientras que el equipo Irán no fue castigado. "Hubo una enorme presión política y deportiva internacional para sancionar a Rusia. Por su parte, Irán no fue suspendido a pesar de las críticas de muchos países y organizaciones por las políticas de derechos humanos y el apoyo militar de Irán a Rusia", explicó Ruskolekier sobre las diferentes decisiones de la FIFA.

"Históricamente, la FIFA evitó excluir a los países por conflictos políticos internos o gobiernos autoritarios, salvo por casos extremos. El presidente Gianni Infantino siempre dice que la FIFA debe mantenerse al margen de los acontecimientos políticos y que no hay que politizar una situación deportiva de esta magnitud", añadió.

Por último, expuso los argumentos del ente que regula el fútbol a nivel mundial: "La explicación de la FIFA es que la UEFA rompió con la federación rusa. Irán, por su parte, no tiene una ruptura con la Confederación Asiática de Fútbol que se compare con lo que ocurrió en Europa con Rusia. Por eso, la fuerza de la UEFA fue muy grande y no es el mismo caso que con el tema de Irán".