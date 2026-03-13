13 de marzo de 2026 Inicio
En Vivo

Muertos, heridos y gastos millonarios: cuánto le costó a EEUU la primera semana de guerra contra Irán

Según datos revelados por el Departamento de Defensa norteamericano, el conflicto bélico tiene un gasto diario superior a los u$s1.800 millones. Además, perdieron la vida más de 2 mil civiles.

Por
El cálculo no incluye los gastos del almacenamiento de material militar ni el costo del despliegue de personal.

El cálculo no incluye los gastos del almacenamiento de material militar ni el costo del despliegue de personal.

Según un informe del Departamento de Defensa de Estados Unidos realizado ante el Senado, la guerra en Medio Oriente le costó al país unos u$s11.300 millones tan solo en las primeras seis jornadas del conflicto, cuando ya hace doce días que Washington e Israel bombardearon Irán.

La selección de Irán clasifió al Mundial 2026.
Te puede interesar:

¿Irán, afuera del Mundial 2026? Las contradicciones de Trump y la Selección persa

El cálculo informado por los altos cargos del Pentágono no incluye los gastos del almacenamiento de material militar, como así tampoco el costo del despliegue de personal que utilizó el secretario de Defensa, Pete Hegseth, para preparar la incursión bélica en Irán. El New York Times aseguró que esto elevará notablemente el monto total del dinero utilizado para la guerra en Medio Oriente.

escuela Irán

Los datos compartidos por el Pentágono en una reunión a puertas cerradas con los senadores situaron el costo económico de la guerra en unos u$s1.883,3 millones diarios. En comparación, el despliegue militar que Estados Unidos mantuvo en el Caribe para presionar a Venezuela y que culminó con la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero supuso un gasto total de u$s2.900 millones, a partir de un informe realizado por la agencia Bloomberg.

Gran parte del dinero gastado en la operación Furia Épica llevada adelante por Estados Unidos en Medio Oriente está destinado a la munición. Según The Washington Post, el Pentágono consumió 5.600 millones de dólares en municiones tan solo en los primeros dos días de guerra. En esa primera ronda de ataques, las tropas norteamericanas utilizaron bombas de nueva generación como la planeadora de precisión AGM-154, que cuesta más de u$s836 mil la unidad.

guardia revolucionaria de iran

Por otra parte, más de 2 mil personas murieron en esta nueva guerra en Medio Oriente, según datos oficiales de cada uno de los países implicados. La mayoría de ellos fueron civiles. Irán tiene el más grande de víctimas fatales, con un total de 1.200 y en gran parte civiles, como las 108 niñas que fallecieron durante el ataque de Estados Unidos en una escuela en la provincia de Minab. Líbano es el segundo que sigue en la lista con más de 600 personas que perdieron la vida, también en gran proporción civiles.

En el bando norteamericano, tan solo murieron unos seis soldados y otros 150 resultaron heridos, mientras que en Israel perdieron la vida unas 12 personas. Además, la Agencia de la ONU para los Refugiados denunció que tras 12 días de conflicto en la región, en Irán hay más de 3.2 millones de desplazados internamente.

Donald Trump ironizó sobre el bloqueo del estrecho de Ormuz: "Cuando los precios del petróleo suben, ganamos mucho dinero"

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, se mostró irónico este jueves sobre el bloqueo del estrecho de Ormuz, que disparó el valor del oro negro en el mundo, al señalar: "Cuando los precios del petróleo suben, ganamos mucho dinero".

Con un mensaje por redes sociales recordó que su país es "el mayor productor de petróleo del mundo", aunque aclaró: "Es de mucho mayor interés impedir que un imperio malvado, Irán, posea armas nucleares y destruya Medio Oriente".

image

El mensaje del republicano llega en una jornada donde en los mercados el crudo europeo Brent tiene un alza del 8,8% y vuelve a superar los u$s100, mientras que el WTI de EEUU asciende 7,2% hasta los u$s93,63.

La suba ocurre incluso a pesar de que Estados Unidos había anunciado la liberación de 172 millones de barriles de su reserva estratégica, para intentar estabilizar la oferta global de crudo. El secretario de Energía estadounidense, Chris Wright, explicó que el proceso de descarga se realizará de forma gradual y se extenderá durante aproximadamente 120 días.

"Lo único que realmente va a hacer que los precios del petróleo vuelvan a bajar es si realmente vemos reabrirse el estrecho de Ormuz", señaló en el mismo sentido Neil Beveridge, director de investigación de Sanford C. Besnrstein & Co. en diálogo con Bloomberg TV.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Manuel Adorni y Bettina Angelotti serán investigados de oficio por la PIA. 

La Procuraduría de Investigaciones actuará de oficio sobre los viajes de Manuel Adorni y su pareja

La 98 edición de los Premios Oscar estará atravesada por el conflicto de Medio Oriente.

Alerta en los Premios Oscar: refuerzan la seguridad ante un posible ataque durante la ceremonia

 Las fuerzas de seguridad solicitaron a la población evitar asistir al área. 

Ataque en EEUU: un hombre chocó contra una sinagoga y desató un tiroteo

Para la mayoría de la sociedad, la postura de Milei no representa al conjunto de los argentinos. 

Conflicto en Medio Oriente: más del 60% de los argentinos no se siente representado por la posición del Gobierno

Donald Trump habló sobre el precio del petroleo. 

Trump ironizó sobre el bloqueo del estrecho de Ormuz: "Cuando los precios del petróleo suben, ganamos mucho dinero"

play

Adorni acumula denuncias y pedidos de renuncia por los viajes a EEUU y Uruguay

Rating Cero

La pareja se mostró muy cerca en público.

Confirmaron el romance entre un cantante y una famosa actriz y se desató un escándalo

Wanda Nara y Mauro Icardi están cerca de divorciarse.

Mientras Mauro Icardi celebra el divorcio, Wanda Nara se fue a Maldivas con Martín Migueles

Santiago Del Moro anunció una nueva eliminación en Gran Hermano.

Santiago Del Moro anunció otra inminente eliminación en Gran Hermano: todos los detalles

La conductora de Masterchef desmintió las acusaciones y aseguró que los animales están a resguardo en una jaula  por su integridad física. 

Escándalo en Nordelta: acusaron a Wanda Nara por maltrato animal y ella culpó a los carpinchos

La plataforma de streaming transmitirá en vivo desde los cuatro escenarios principales.

Lollapalooza Argentina 2026: cómo ver el festival en vivo por streaming

El cordobés regresa a los escenarios principales para repasar sus éxitos de trap y pop.

Lollapalooza Argentina 2026: la grilla día por día con los horarios de cada artista

últimas noticias

El cálculo no incluye los gastos del almacenamiento de material militar ni el costo del despliegue de personal.

Muertos, heridos y gastos millonarios: cuánto le costó a EEUU la primera semana de guerra contra Irán

Hace 2 horas
La pareja se mostró muy cerca en público.

Confirmaron el romance entre un cantante y una famosa actriz y se desató un escándalo

Hace 2 horas
Milei junto a Santiago Abascal, líder de VOX.

En pleno escándalo por los viajes de Adorni, Milei parte rumbo a España: irá a un foro de ultraderecha

Hace 2 horas
La mitad de los habitantes terminaron con sus casas anegadas.

Todos por La Madrid: cómo ayudar a los damnificados por las inundaciones en Tucumán

Hace 2 horas
Wanda Nara y Mauro Icardi están cerca de divorciarse.

Mientras Mauro Icardi celebra el divorcio, Wanda Nara se fue a Maldivas con Martín Migueles

Hace 3 horas