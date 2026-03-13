Muertos, heridos y gastos millonarios: cuánto le costó a EEUU la primera semana de guerra contra Irán

Según datos revelados por el Departamento de Defensa norteamericano, el conflicto bélico tiene un gasto diario superior a los u$s1.800 millones. Además, perdieron la vida más de 2 mil civiles.

El cálculo no incluye los gastos del almacenamiento de material militar ni el costo del despliegue de personal.

Según un informe del Departamento de Defensa de Estados Unidos realizado ante el Senado, la guerra en Medio Oriente le costó al país unos u$s11.300 millones tan solo en las primeras seis jornadas del conflicto, cuando ya hace doce días que Washington e Israel bombardearon Irán.

El cálculo informado por los altos cargos del Pentágono no incluye los gastos del almacenamiento de material militar, como así tampoco el costo del despliegue de personal que utilizó el secretario de Defensa, Pete Hegseth, para preparar la incursión bélica en Irán. El New York Times aseguró que esto elevará notablemente el monto total del dinero utilizado para la guerra en Medio Oriente.

Los datos compartidos por el Pentágono en una reunión a puertas cerradas con los senadores situaron el costo económico de la guerra en unos u$s1.883,3 millones diarios. En comparación, el despliegue militar que Estados Unidos mantuvo en el Caribe para presionar a Venezuela y que culminó con la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero supuso un gasto total de u$s2.900 millones, a partir de un informe realizado por la agencia Bloomberg.

Gran parte del dinero gastado en la operación Furia Épica llevada adelante por Estados Unidos en Medio Oriente está destinado a la munición. Según The Washington Post, el Pentágono consumió 5.600 millones de dólares en municiones tan solo en los primeros dos días de guerra. En esa primera ronda de ataques, las tropas norteamericanas utilizaron bombas de nueva generación como la planeadora de precisión AGM-154, que cuesta más de u$s836 mil la unidad.

Por otra parte, más de 2 mil personas murieron en esta nueva guerra en Medio Oriente, según datos oficiales de cada uno de los países implicados. La mayoría de ellos fueron civiles. Irán tiene el más grande de víctimas fatales, con un total de 1.200 y en gran parte civiles, como las 108 niñas que fallecieron durante el ataque de Estados Unidos en una escuela en la provincia de Minab . Líbano es el segundo que sigue en la lista con más de 600 personas que perdieron la vida, también en gran proporción civiles.

En el bando norteamericano, tan solo murieron unos seis soldados y otros 150 resultaron heridos, mientras que en Israel perdieron la vida unas 12 personas. Además, la Agencia de la ONU para los Refugiados denunció que tras 12 días de conflicto en la región, en Irán hay más de 3.2 millones de desplazados internamente.

Donald Trump ironizó sobre el bloqueo del estrecho de Ormuz: "Cuando los precios del petróleo suben, ganamos mucho dinero"

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, se mostró irónico este jueves sobre el bloqueo del estrecho de Ormuz, que disparó el valor del oro negro en el mundo, al señalar: "Cuando los precios del petróleo suben, ganamos mucho dinero".

Con un mensaje por redes sociales recordó que su país es "el mayor productor de petróleo del mundo", aunque aclaró: "Es de mucho mayor interés impedir que un imperio malvado, Irán, posea armas nucleares y destruya Medio Oriente".

image

El mensaje del republicano llega en una jornada donde en los mercados el crudo europeo Brent tiene un alza del 8,8% y vuelve a superar los u$s100, mientras que el WTI de EEUU asciende 7,2% hasta los u$s93,63.

La suba ocurre incluso a pesar de que Estados Unidos había anunciado la liberación de 172 millones de barriles de su reserva estratégica, para intentar estabilizar la oferta global de crudo. El secretario de Energía estadounidense, Chris Wright, explicó que el proceso de descarga se realizará de forma gradual y se extenderá durante aproximadamente 120 días.

"Lo único que realmente va a hacer que los precios del petróleo vuelvan a bajar es si realmente vemos reabrirse el estrecho de Ormuz", señaló en el mismo sentido Neil Beveridge, director de investigación de Sanford C. Besnrstein & Co. en diálogo con Bloomberg TV.