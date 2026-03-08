8 de marzo de 2026 Inicio
En Vivo

Guerra en Medio Oriente: Irán eligió a su nuevo líder supremo, pero mantiene en secreto su identidad

La Asamblea de Expertos confirmó que ya votó al sucesor del ayatolá Ali Khamenei, aunque postergó el anuncio oficial mientras Israel lanza nuevas amenazas de ataques. Uno de los nombres que suena con fuerza es el del segundo hijo del dirigente asesinado, Mojtaba Khamenei.

Por
Mojtaba Khamenei

Mojtaba Khamenei, posible nuevo líder supremo de Irán.

La Asamblea de Expertos de Irán eligió al nuevo líder supremo tras el asesinato del ayatolá Ali Khamenei, pero decidió mantener en secreto su identidad hasta un anuncio oficial que se realizaría durante este domingo. La decisión llega en medio de la escalada de la guerra en Medio Oriente y de nuevas advertencias militares de Israel y Estados Unidos contra la dirigencia iraní.

La Embajada Argentina en Emiratos Árabes Unidos.
Te puede interesar:

Guerra en Medio Oriente: 248 ciudadanos argentinos pudieron salir de Emiratos Árabes Unidos

El órgano clerical responsable de designar a la máxima autoridad política y religiosa de la República Islámica confirmó que la votación ya se realizó y que el sucesor fue elegido. Sin embargo, el nombre del nuevo líder todavía no fue comunicado públicamente.

"Se ha llevado a cabo la votación para nombrar al líder y este ha sido elegido", afirmó Ahmad Alamolhoda, miembro de la Asamblea de Expertos, según citó la agencia de noticias iraní Mehr.

El propio Alamolhoda explicó que la secretaría del organismo será la encargada de revelar la identidad del nuevo líder. Otros integrantes del cuerpo también confirmaron que la decisión ya fue tomada, y uno de ellos insinuó que Mojtaba Khamenei, hijo del fallecido líder supremo, podría ocupar el cargo.

Cómo se elige al Líder Supremo en Irán

El Líder Supremo de Irán es seleccionado por los miembros de la Asamblea de Expertos para un mandato vitalicio. Según el artículo 111 de la Constitución de la República Islámica de Irán, si el Líder Supremo en funciones muere o es destituido, la Asamblea de Expertos debe celebrar inmediatamente una sesión y nombrar a un sucesor. Un Consejo Provisional de Liderazgo, compuesto por el Presidente, el Jefe del Poder Judicial y uno de los clérigos del Consejo de Guardianes seleccionado por el Consejo de Discernimiento de Expediencia, tiene el mandato de llevar a cabo las funciones interinas del líder supremo hasta que se elija un sucesor permanente.

La Asamblea de Expertos es un cuerpo deliberativo de 88 motahed (eruditos de alto rango calificado para interpretar la ley islámica o sharia) que se encargan de elegir al Líder Supremo de Irán y de supervisar sus actividades. Los miembros de la asamblea son elegidos de una lista de candidatos filtrada por el gobierno por voto público y directo para periodos de ocho años. Las leyes actuales requieren que la asamblea se reúna por lo menos dos días, dos veces al año.

Israel advierte que atacará al nuevo líder

Mientras Irán se prepara para anunciar oficialmente a su nueva máxima autoridad, Israel lanzó una dura advertencia contra el futuro jefe del país y contra los integrantes del órgano que lo designó.

Las autoridades israelíes aseguraron que sus fuerzas no dudarán en atacar al nuevo líder supremo ni a los miembros de la Asamblea de Expertos si consideran que representan una amenaza.

Quién es Mojtaba, el hijo de Ali Khamenei que sobrevivió a los ataques de EEUU y podría sucederlo en Irán

Mojtaba Khamenei se encuentra con vida y mantiene actividad en asuntos relevantes del Estado iraní, según informó la agencia oficial Mehr News Agency. El segundo hijo del ayatolá Ali Khamenei, señalado por analistas como posible sucesor del Líder Supremo, fue descrito como en “plena salud” tras las crecientes especulaciones sobre su muerte en medio de la guerra de Medio Oriente.

La confirmación llegó a través de un despacho publicado por Mehr, que citó fuentes oficiales para despejar versiones sobre su estado. “Mojtaba Khamenei, el hijo del Líder Supremo, goza de plena salud”, afirmó el medio estatal. Además, agregó que el dirigente religioso está revisando “temas importantes” vinculados con la situación del país, aunque no brindó mayores precisiones.

Mojtaba Khamenei es considerado desde hace años una figura de peso dentro del entramado político iraní, aunque sin exposición pública formal. Diversos analistas coinciden en que ejerce influencia detrás de escena y mantiene lazos estrechos con el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI), la estructura militar más poderosa de Irán, así como con el Basij, la red paramilitar voluntaria asociada al régimen.

Mojtaba Jamenei
Mojtaba Khamenei, una figura de peso en la política iraní.

Mojtaba Khamenei, una figura de peso en la política iraní.

Si bien no ocupa ningún cargo oficial dentro del gobierno, su cercanía al núcleo de poder lo ubicó reiteradamente en el centro de las hipótesis sobre una eventual sucesión del ayatolá Ali Khamenei. La posibilidad de una transición en el liderazgo iraní genera interés tanto dentro como fuera del país, especialmente en el actual contexto regional.

Sin embargo, cualquier intento de transferencia de poder de padre a hijo enfrenta resistencias políticas y religiosas significativas. La tradición clerical chiita rechaza la lógica dinástica, particularmente en un sistema que surgió tras la Revolución Islámica de 1979, que precisamente derrocó a una monarquía.

Además de esas sensibilidades históricas, existen limitaciones prácticas. Mojtaba no es un clérigo de alto rango ampliamente reconocido en la jerarquía religiosa y carece de una función institucional formal que respalde una candidatura directa al máximo liderazgo.

En el plano internacional, también arrastra antecedentes. En 2019 fue sancionado por Estados Unidos, en el marco de las medidas adoptadas por Washington contra figuras vinculadas al círculo cercano del Líder Supremo.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

el papa leon xiv pidio frenar la guerra en medio oriente: que cese el estruendo de las bombas

El papa León XIV pidió frenar la guerra en Medio Oriente: "Que cese el estruendo de las bombas"

El vallado sobre el edificio que ocupa la Embajada de Israel en Buenos Aires.

Guerra en Medio Oriente: vallan la Embajada de Israel en Buenos Aires

La distribución de combustible en la capital de Irán fue interrumpida“temporalmente”

Máxima tensión en Medio Oriente: Israel bombardeó varios depósitos de refinerías en Irán

Complejo Presidencial en Irán.

¿Por qué siempre hay guerra en Medio Oriente?

play

¿Se expande la guerra en Medio Oriente? Atacaron la Embajada de Estados Unidos en Noruega

A una semana de su inicio, la guerra en Medio Oriente ya tiene a más de 1.100 civiles muertos.

Las claves para entender el conflicto en Medio Oriente a una semana del inicio de la guerra

Rating Cero

Tomás y Zunino son los que pelean mano a mano para abandonar Gran Hermano

Gran Hermano 2026: la encuesta que revela quién será el eliminado de la Placa Planta

El rumor cobró fuerza luego de que Cillian Murphy descartara oficialmente su interés en el papel, a pesar de haber sido sugerido previamente por el Voldemort original, Ralph Fiennes.

Una estrella de Marvel podría ser el nuevo Voldemort de Harry Potter: de quién se trata

Los dinosaurios (2026) es una miniserie documental de Netflix, producida por Steven Spielberg y narrada por Morgan Freeman, que explora la vida, el auge y la desaparición de los dinosaurios.
play

Los dinosaurios es el nombre de la miniserie de Netflix ideal para los fans de Jurassic Park: de qué se trata

Esta película basada en un videojuego de terror fue un éxito y ahora llegó a Netflix
play

Esta película basada en un videojuego de terror fue un éxito y ahora llegó a Netflix: de cuál se trata

El encierro ya hizo estragos en el amigo de la conductora de MasterChef.

Alerta en Gran Hermano: el dramático momento del amigo de Wanda Nara que obligó a sus compañeros a intervenir

La estrella del pop desmintió la separación, pero tuvo que suspender su gira.

Una estrella de la música canceló su gira en medio de rumores de divorcio: qué pasó

últimas noticias

El Gobierno vinculó las políticas de género con corrupción, inflación e inseguridad

En el #8M, el Gobierno atacó al feminismo y lo vinculó con corrupción, inflación e inseguridad en un polémico video

Hace 16 minutos
Becky criticó al sistema médico por no realizar pruebas más completas desde un principio

Le salió algo en el brazo y pensó que era una reacción, pero el diagnóstico reveló lo peor

Hace 36 minutos
El jóven que se volvió viral tras compartir cómo hizo para aprender la tonada paraguaya

Es argentino, aprendió a hablar con tonada paraguaya por un famoso meme y se volvió viral: qué dijo

Hace 47 minutos
Tomás y Zunino son los que pelean mano a mano para abandonar Gran Hermano

Gran Hermano 2026: la encuesta que revela quién será el eliminado de la Placa Planta

Hace 58 minutos
La AFA anunció un nuevo torneo para el interior y Toviggino respaldó la conducción de Tapia

La AFA anunció un nuevo torneo: de qué se trata y cuándo comenzará a jugarse

Hace 1 hora