Guerra en Medio Oriente: Irán eligió a su nuevo líder supremo, pero mantiene en secreto su identidad

La Asamblea de Expertos confirmó que ya votó al sucesor del ayatolá Ali Khamenei, aunque postergó el anuncio oficial mientras Israel lanza nuevas amenazas de ataques. Uno de los nombres que suena con fuerza es el del segundo hijo del dirigente asesinado, Mojtaba Khamenei.

La Asamblea de Expertos de Irán eligió al nuevo líder supremo tras el asesinato del ayatolá Ali Khamenei , pero decidió mantener en secreto su identidad hasta un anuncio oficial que se realizaría durante este domingo. La decisión llega en medio de la escalada de la guerra en Medio Oriente y de nuevas advertencias militares de Israel y Estados Unidos contra la dirigencia iraní .

El órgano clerical responsable de designar a la máxima autoridad política y religiosa de la República Islámica confirmó que la votación ya se realizó y que el sucesor fue elegido . Sin embargo, el nombre del nuevo líder todavía no fue comunicado públicamente.

"Se ha llevado a cabo la votación para nombrar al líder y este ha sido elegido" , afirmó Ahmad Alamolhoda, miembro de la Asamblea de Expertos, según citó la agencia de noticias iraní Mehr.

El propio Alamolhoda explicó que la secretaría del organismo será la encargada de revelar la identidad del nuevo líder. Otros integrantes del cuerpo también confirmaron que la decisión ya fue tomada, y uno de ellos insinuó que Mojtaba Khamenei, hijo del fallecido líder supremo, podría ocupar el cargo .

El Líder Supremo de Irán es seleccionado por los miembros de la Asamblea de Expertos para un mandato vitalicio . Según el artículo 111 de la Constitución de la República Islámica de Irán, si el Líder Supremo en funciones muere o es destituido, la Asamblea de Expertos debe celebrar inmediatamente una sesión y nombrar a un sucesor . Un Consejo Provisional de Liderazgo, compuesto por el Presidente, el Jefe del Poder Judicial y uno de los clérigos del Consejo de Guardianes seleccionado por el Consejo de Discernimiento de Expediencia, tiene el mandato de llevar a cabo las funciones interinas del líder supremo hasta que se elija un sucesor permanente.

La Asamblea de Expertos es un cuerpo deliberativo de 88 motahed (eruditos de alto rango calificado para interpretar la ley islámica o sharia) que se encargan de elegir al Líder Supremo de Irán y de supervisar sus actividades. Los miembros de la asamblea son elegidos de una lista de candidatos filtrada por el gobierno por voto público y directo para periodos de ocho años. Las leyes actuales requieren que la asamblea se reúna por lo menos dos días, dos veces al año.

Israel advierte que atacará al nuevo líder

Mientras Irán se prepara para anunciar oficialmente a su nueva máxima autoridad, Israel lanzó una dura advertencia contra el futuro jefe del país y contra los integrantes del órgano que lo designó.

Las autoridades israelíes aseguraron que sus fuerzas no dudarán en atacar al nuevo líder supremo ni a los miembros de la Asamblea de Expertos si consideran que representan una amenaza.

Quién es Mojtaba, el hijo de Ali Khamenei que sobrevivió a los ataques de EEUU y podría sucederlo en Irán

Mojtaba Khamenei se encuentra con vida y mantiene actividad en asuntos relevantes del Estado iraní, según informó la agencia oficial Mehr News Agency. El segundo hijo del ayatolá Ali Khamenei, señalado por analistas como posible sucesor del Líder Supremo, fue descrito como en “plena salud” tras las crecientes especulaciones sobre su muerte en medio de la guerra de Medio Oriente.

La confirmación llegó a través de un despacho publicado por Mehr, que citó fuentes oficiales para despejar versiones sobre su estado. “Mojtaba Khamenei, el hijo del Líder Supremo, goza de plena salud”, afirmó el medio estatal. Además, agregó que el dirigente religioso está revisando “temas importantes” vinculados con la situación del país, aunque no brindó mayores precisiones.

Mojtaba Khamenei es considerado desde hace años una figura de peso dentro del entramado político iraní, aunque sin exposición pública formal. Diversos analistas coinciden en que ejerce influencia detrás de escena y mantiene lazos estrechos con el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI), la estructura militar más poderosa de Irán, así como con el Basij, la red paramilitar voluntaria asociada al régimen.

Mojtaba Jamenei Mojtaba Khamenei, una figura de peso en la política iraní.

Si bien no ocupa ningún cargo oficial dentro del gobierno, su cercanía al núcleo de poder lo ubicó reiteradamente en el centro de las hipótesis sobre una eventual sucesión del ayatolá Ali Khamenei. La posibilidad de una transición en el liderazgo iraní genera interés tanto dentro como fuera del país, especialmente en el actual contexto regional.

Sin embargo, cualquier intento de transferencia de poder de padre a hijo enfrenta resistencias políticas y religiosas significativas. La tradición clerical chiita rechaza la lógica dinástica, particularmente en un sistema que surgió tras la Revolución Islámica de 1979, que precisamente derrocó a una monarquía.

Además de esas sensibilidades históricas, existen limitaciones prácticas. Mojtaba no es un clérigo de alto rango ampliamente reconocido en la jerarquía religiosa y carece de una función institucional formal que respalde una candidatura directa al máximo liderazgo.

En el plano internacional, también arrastra antecedentes. En 2019 fue sancionado por Estados Unidos, en el marco de las medidas adoptadas por Washington contra figuras vinculadas al círculo cercano del Líder Supremo.