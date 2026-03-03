3 de marzo de 2026 Inicio
Medio Oriente: la ONU advirtió sobre el "dramático impacto" económico y humanitario que podría tener la escalada bélica

Los bombardeos de Estados Unidos e Israel a Irán y la posterior respuesta del país persa motivaron el pronunciamiento del secretario general de Naciones Unidas, António Guterres.

Antonio Guterres

Antonio Guterres, secretario general de la ONU.

El secretario general de la ONU, António Guterres, advirtió este martes del "dramático impacto" humanitario y económico que la actual escalada en Oriente Medio puede tener a nivel mundial y expresó su profunda preocupación por la "multiplicación de frentes" y el aumento de víctimas civiles.

Así lo expresó su portavoz, Stéphane Dujarric, que transmitió en una rueda de prensa la "gran preocupación" del secretario general por la escalada del conflicto tras los bombardeos de Estados Unidos e Israel a Irán y la posterior respuesta del país persa, así como por la "multiplicación de frentes", el aumento de víctimas civiles y el impacto humanitario sobre la región.

El portavoz alertó del peligro de que continúen los ataques contra infraestructuras energéticas "en el marco de la actual escalada regional", que pueden tener "consecuencias graves y un impacto dramático en la economía global".

Las afectaciones por los bombardeos

Asimismo, indicó que, según las autoridades locales y la Media Luna Roja iraní, los bombardeos iniciados el sábado en Irán habrían afectado a más de 1.000 localidades, "con un saldo aproximado de 790 muertos y cerca de 7.000 heridos".

"Algunos ataques habrían alcanzado zonas residenciales densamente pobladas y, según los primeros informes, causado daños a infraestructuras civiles", dijo.

En Israel, señaló que "los bombardeos habrían dejado al menos diez muertos y decenas de heridos".

