21 de marzo de 2026 Inicio
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El ultimátum de Donald Trump a Irán: atacará sus centrales eléctricas si no abre el estrecho de Ormuz

El presidente de EEUU lanzó un duro mensaje a la República Islámica e instó a sus autoridades a abrir "totalmente" la ruta estratégica del petróleo en 48 horas. De lo contrario, destruirá su infraestructura eléctrica.

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El presidente de EEUU le dio 48 horas a Irán.

El presidente de EEUU le dio 48 horas a Irán.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó este sábado con atacar las centrales eléctricas de Irán si la república islámica no abre "totalmente" el estrecho de Ormuz en un plazo de 48 horas en medio de la escalada de tensiones en Medio Oriente, en la guerra librada junto a Israel.

Donald Trump no quiere cesar el fuego contra Irán.
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A través de su red social Truth Social, el líder republicano exigió la apertura total de esta estratégica vía marítima, clave para el comercio global de petróleo, y advirtió sobre posibles consecuencias militares. "Si Irán no abre completamente, sin amenazas, el estrecho de Ormuz en un plazo de 48 horas a partir de este preciso momento, Estados Unidos atacará y destruirá sus diversas centrales eléctricas, ¡comenzando por la más grande! Gracias por su atención a este asunto", escribió.

El ultimátum del mandatario surgió en medio de la creciente tensión en Oriente Medio, donde el control del estrecho de Ormuz representa un punto crítico para la economía mundial y la estabilidad energética. Y, también tras la negativa del magnate de llegar a un acuerdo con Irán en la guerra contra la nación asiática que libran EE.UU. e Israel desde hace tres semanas. "Su liderazgo ha desaparecido, su Armada y su Fuerza Aérea están aniquiladas, no tienen absolutamente ninguna defensa y quieren llegar a un acuerdo. ¡Yo no!", había anunciado.

trump truth social

Las Fuerzas Armadas estadounidenses anunciaron este sábado que habían debilitado la capacidad de Irán para "amenazar la libertad de navegación" en el estrecho de Ormuz, tras atacar esta semana un arsenal subterráneo situado a lo largo de la costa del país. La instalación era empleada para guardar misiles de crucero anti buque y otros materiales, según explicó en un vídeo publicado en redes el líder del Comando Central estadounidense, Brad Cooper.

Desde el inicio de la guerra, los intentos de la Guardia Revolucionaria iraní por evitar el paso de buques cuyas cargas puedan beneficiar a EEUU. e Israel han disminuido enormemente el tráfico de cargueros en Ormuz, disparando los precios del petróleo.

Estrecho Ormuz
El estrecho de Ormuz, la ruta estrat&eacute;gica del petr&oacute;leo, clave en la guerra de Medio Oriente.

El estrecho de Ormuz, la ruta estratégica del petróleo, clave en la guerra de Medio Oriente.

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