Guerra en Irán: miembros de la AIE liberarán 400 millones de barriles de petróleo al mercado

Se trata de una medida que busca compensar la pérdida del suministro como consecuencia del cierre de Ormuz por la guerra con Estados Unidos e Israel contra Irán.

Los países integrantes de la Agencia Internacional de Energía (AIE) acordaron liberar una cantidad récord de reservas estratégicas para estabilizar el mercado global ante el impacto que generó el cierre del Estrecho de Ormuz, uno de los principales corredores energéticos del planeta . Se trata de lanzar al mercado 400 millones de barriles.

El anuncio fue realizado este miércoles por el director ejecutivo del organismo, Fatih Birol, quien explicó que la medida fue aprobada por unanimidad entre los países miembros. Corresponden a reservas de petróleo de emergencia para compensar la interrupción del suministro provocada por el conflicto en Medio Oriente.

El cierre del estrecho, clave para el transporte del crudo producido en la región, generó una fuerte tensión en los mercados energéticos internacionales y disparó la preocupación por el abastecimiento global.

En medio de ese escenario, el martes los precios del petróleo registraron una fuerte caída luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmara que el enfrentamiento con Irán podría terminar “muy pronto”. Aun así, las cotizaciones continúan con alta volatilidad y se mantienen por encima de los niveles previos al inicio de la guerra.

Pese a esa baja momentánea, el lunes el barril de petróleo había superado los u$s100 por primera vez desde el comienzo de la invasión rusa de Ucrania de 2022 , reflejando el fuerte impacto del conflicto sobre la oferta mundial.

En paralelo, la petrolera estatal saudí Saudi Aramco advirtió que la situación podría tener “consecuencias catastróficas” para los mercados energéticos si no se restablece el flujo normal de buques a través del estrecho.

Además, Trump lanzó una advertencia pública a Teherán al asegurar que su país respondería con ataques “veinte veces más fuertes” si se intenta bloquear el transporte de crudo en la zona.

En este contexto, el Grupo de los Siete (G7), que reúne a las principales economías industrializadas, también expresó su disposición a intervenir en los mercados energéticos mediante la liberación de reservas estratégicas si la situación lo requiere.

“Las reservas estratégicas serían útiles si la guerra se mide en semanas, lo que sigue siendo nuestro escenario base. Pero si se trata de una guerra prolongada que dure meses, las reservas estratégicas por sí solas no serían suficientes”, señaló Mohit Kumar, analista del banco de inversión estadounidense Jefferies.

Donald Trump amenazó a Irán con "muerte, fuego y furia" si corta el suministro de petróleo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó a Irán con provocar “muerte, fuego y furia” si bloquea las exportaciones de petróleo en el Estrecho de Ormuz, en el medio del conflicto en el Medio Oriente, luego de que el país iraní haya asegurado que ellos le pondrán fin a la guerra.

"Si Irán hace algo que detenga el flujo de petróleo en el Estrecho de Ormuz, Estados Unidos lo golpeará veinte veces más fuerte que hasta ahora. Además, eliminaremos objetivos fácilmente destructibles que harán prácticamente imposible que Irán se reconstruya como nación. La muerte, el fuego y la furia reinarán sobre ellos", escribió en Truth.

Trump Redes sociales

Y agregó: “¡Pero espero y rezo para que eso no suceda! Este es un regalo de Estados Unidos a China y a todas las naciones que utilizan intensamente el Estrecho de Ormuz. Esperemos que sea un gesto muy apreciado. ¡Gracias por su atención a este asunto!".

El domingo, Trump había dicho que la suba del precio del barril del petróleo tras iniciar la guerra contra Irán es "un pequeño precio a pagar" por garantizar la seguridad de su país y del mundo.

Además, había amenazado con golpear a Irán "veinte veces más fuerte” si bloqueaba el Estrecho.