El FBI advierte sobre posibles ataques iraníes con drones en la costa de California La agencia federal estadounidense detectó planes para una ofensiva desde embarcaciones en el Pacífico. El gobierno estatal reforzó los protocolos de seguridad en colaboración con organismos de inteligencia.







El FBI alertó sobre una posible operación coordinada desde el mar.

Un informe de inteligencia del FBI reveló que Irán evalúa el lanzamiento de drones contra territorio estadounidense como represalia por la reciente ofensiva de la administración Trump. El documento señala a California como el objetivo principal de esta presunta operación coordinada desde el mar.

La oficina federal detalló la modalidad prevista para la incursión armada en un reporte redactado a finales de febrero. Según el texto, "Irán pretendía llevar a cabo un ataque con vehículos aéreos no tripulados desde una embarcación no identificada frente a las costas de Estados Unidos".

A pesar de la alerta, los analistas de seguridad admitieron limitaciones en la precisión de los datos obtenidos hasta el momento. El informe aclara de forma taxativa: "No disponemos de información adicional sobre el momento, el método, el objetivo ni los autores de este presunto ataque".

La oficina de Gavin Newsom, gobernador de California, calificó este boletín como una actualización de rutina entre las tantas que recibe el estado. No obstante, las autoridades locales reforzaron la estrategia de vigilancia preventiva desde el inicio de las hostilidades con el país persa.

Diana Crofts-Pelayo, portavoz de Newsom, confirmó la movilización de recursos para proteger el distrito ante cualquier eventualidad. "La Oficina de Servicios de Emergencia del Gobernador trabaja de manera activa con funcionarios de seguridad estatales, locales y federales", afirmó la funcionaria.

Por su parte, el presidente Donald Trump minimizó la posibilidad de una contraofensiva extranjera en suelo norteamericano. Ante la consulta de la prensa sobre las probables represalias de Irán por sus decisiones militares, el mandatario respondió con brevedad: "No, no me preocupa".