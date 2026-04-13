13 de abril de 2026 Inicio
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Donald Trump afirmó que Irán "tiene interés en llegar a un acuerdo" tras el fracaso de las negociaciones

El presidente de Estados Unidos aseguró que la administración del país persa busca retomar el diálogo para poner fin a la guerra, después de los frustrados diálogos en Pakistán.

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Donald Trump

Donald Trump, presidente de Estados Unidos.

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En una conferencia de prensa en la Casa Blanca, Trump marcó que representantes de Teherán se comunicaron con la Casa Blanca, con el objetivo de alcanzar un acercamiento que ponga fin al conflicto en Medio Oriente: "Nos ha llamado la otra parte. Tienen mucho interés en llegar a un acuerdo".

En tal sentido, volvió a lanzar una advertencia y alertó que en caso de que no se llegue a un acuerdo "no les resultará agradable". Por lo pronto, distintos mediadores de Pakistán, Egipto y Turquía buscan reactivar las negociaciones entre Estados Unidos e Irán antes del 21 de abril, cuando expirará el alto al fuego.

Los representantes de Estados Unidos e Irán dialogaron el sábado durante más de 15 horas en Pakistán, por lo que había una expectativa mundial. Sin embargo, el vicepresidente norteamericano, JD Vance, anunció el retiro de las negociaciones "porque Irán ha elegido no aceptar las exigencias".

Donald Trump
Donald Trump, presidente de Estados Unidos.

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El encuentro, que contó con la intervención del primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, reunió a figuras clave de Estados Unidos e Irán. Por Washington encabezó la delegación Vance, acompañado por el enviado especial para Medio Oriente, Steve Witkoff, y Jared Kushner.

Del lado iraní, en tanto, las negociaciones estuvieron lideradas por el presidente del Parlamento, Mohammad Bagher Ghalibaf, junto al canciller Abbas Araqchi. Cabe destacar que, antes de las negociaciones entre iraníes y estadounidenses, la delegación de Irán se reunió con sus pares pakistaníes.

Desde la Casa Blanca, por su parte, destacaron la reunión trilateral, ya que en ocasiones anteriores las negociaciones habían sido solamente entre Irán y Estados Unidos en salas separadas.

Estados Unidos puso en marcha el bloqueo en el estrecho de Ormuz

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, avanzó este lunes con el bloqueo naval sobre Irán y elevó el tono del conflicto con una amenaza directa a la flota del país persa, en un contexto de máxima tensión que ya impacta en los mercados internacionales.

Luego de la entrada en vigencia de la medida, anunciada previamente para las 11 (hora argentina), el mandatario publicó un mensaje en su red Truth Social en el que aseguró: “La Armada iraní yace en el fondo del mar, completamente destruida: 158 buques”. En esa misma línea, advirtió que las embarcaciones menores no fueron atacadas por no representar una amenaza, pero lanzó una advertencia contundente: cualquier buque que se acerque al bloqueo “será eliminado inmediatamente”, con un sistema que describió como “rápido y brutal”.

El mensaje marca una escalada en el conflicto en Medio Oriente, luego de que el Comando Central de Estados Unidos (USCENTCOM) confirmara la ejecución del operativo en el estrecho de Ormuz, un paso clave para el comercio mundial de petróleo.

Por su parte, el Departamento de Guerra de los Estados Unidos informó que los buques USS Frank E. Peterson y USS Michael Murphy transitaron por el estrecho y operaron en el Golfo Pérsico como parte de la misión para garantizar que el estrecho esté completamente libre de minas marinas colocadas previamente por el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán.

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