George Clooney pidió que Joe Biden baje su candidatura: "No puede ganar la lucha contra el tiempo"

En un artículo en el diario The New York Times, Clooney expuso su apoyo a Biden pero pidió que retire su postulación para los comicios estadounidenses, que se desarrollarán el 5 de noviembre: "Creo en él. Creo en su carácter. Creo en su moral. En los últimos cuatro años, ha ganado muchas de las batallas que ha enfrentado. Pero la única batalla que no puede ganar es la lucha contra el tiempo".

En tal sentido, recordó un encuentro que mantuvo con el mandatario y alertó por su estado de salud. "Es devastador decirlo, pero el Joe Biden con el que estuve hace tres semanas en la recaudación de fondos no era el Joe Biden de 2010, ni siquiera el Joe Biden de 2020. Era el mismo hombre del que todos fuimos testigos en el debate", expresó.

"¿Estaba cansado? Sí. ¿Un resfriado? Quizás. Pero los líderes de nuestro partido deben dejar de decirnos que 51 millones de personas no vieron lo que acabamos de ver", agregó el actor.

En tanto, advirtió que el Partido Demócrata no triunfará en las elecciones en caso de que el mandatario estadounidense sostenga su postulación: "No vamos a ganar en noviembre con este presidente. Además, no ganaremos la Cámara y vamos a perder el Senado. Esta no es sólo mi opinión; es la opinión de todos los senadores, miembros del Congreso y gobernadores con los que he hablado en privado".

Joe Biden ratificó su candidatura: "Tenemos un trabajo, que es vencer a Donald Trump"

El presidente norteamericano, Joe Biden, se dirigió el lunes a los demócratas en el Congreso y les confirmó que no renunciará a la candidatura a la reelección. Además, llamó a la unidad del partido para vencer a Donald Trump en los comicios de noviembre.

"La cuestión de cómo avanzar ha estado bien ventilada durante más de una semana. Y es hora de que termine", expresó el mandatario en el texto. "Tenemos un trabajo. Y ese es vencer a Donald Trump. Tenemos 42 días para la Convención Demócrata y 119 días para las elecciones generales. Cualquier debilitamiento de la determinación o falta de claridad sobre la tarea que tenemos por delante solo ayuda a Trump y nos perjudica. Es hora de unirnos, avanzar como un partido unificado y derrotar a Donald Trump", convocó.

La carta llega en medio de voces desde dentro de su partido que pedían su renuncia después de su mal desempeño en el debate. El domingo, al menos cuatro demócratas de alto rango de la Cámara de Representantes pidieron por la renuncia del presidente a su candidatura durante una llamada.