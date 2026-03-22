Fuerte condena del papa León XIV a la guerra en Medio Oriente: "Es una vergüenza para toda la humanidad"

El pontífice realizó un nuevo llamado a la paz en la región. "No podemos permanecer en silencio ante el sufrimiento de tantas personas, víctimas indefensas de estos conflictos", expresó, tras el rezo del Ángelus de este domingo.

El papa León XIV volvió a referirse al escenario bélico de Medio Oriente y sostuvo que las guerras actuales son una "vergüenza para toda la humanidad" y un "clamor a Dios", en nuevo llamado a la paz en la región.

En el V Domingo de Cuaresma, luego del rezo del Ángelus de este domingo, el pontífice denunció el "escándalo de la violencia" que asola a diversas regiones del mundo .

"No podemos permanecer en silencio ante el sufrimiento de tantas personas, víctimas indefensas de estos conflictos" , sentenció León XIV desde la ventana del Palacio Apostólico, ante el dolor de los civiles que padecen las consecuencias de los enfrentamientos armados.

El líder católico remarcó que la magnitud de la tragedia trasciende las fronteras, asegurando que "lo que les afecta, afecta a toda la humanidad" .

Con una profunda carga de preocupación por la situación internacional, el sumo pontífice insistió en la necesidad de detener la muerte y el dolor que estas contiendas provocan .

"Renuevo con vehemencia mi llamamiento a perseverar en la oración, para que cesen las hostilidades y se abran finalmente caminos de paz, basados en el diálogo sincero y el respeto a la dignidad de cada persona humana", manifestó ante los fieles y peregrinos congregados en la Plaza de San Pedro.

La dura respuesta de Donald Trump al papa León XIV: "No quiero hacer un alto el fuego con Irán"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hizo caso omiso al pedido del papa León XIV de abrir el diálogo y avisó: "No quiero hacer un alto el fuego con Irán".

"Podemos tener un diálogo, pero no quiero hacer un alto el fuego. No haces un alto el fuego cuando literalmente estás arrasando al otro bando", sostuvo el jefe de Estado ante la prensa desde la Casa Blanca, al ser consultado por el pedido del pontífice.

El mandatario republicano defendió además la ofensiva militar conjunta con Israel y aseguró que ha sido exitosa. Según afirmó, las operaciones lograron destruir la Armada y la Fuerza Aérea iraní, además de eliminar a los principales líderes del régimen.

amenaza trump Donald Trump rechazó el llamado del papa León XIV a un alto el fuego con Irán.

En relación con la seguridad marítima, Trump fue consultado sobre el resguardo de los buques en el estratégico estrecho de Ormuz, una vía clave para el comercio global de petróleo. Al respecto, consideró que se trata de una "maniobra militar sencilla y relativamente segura", aunque reconoció que requiere el despliegue de una cantidad considerable de embarcaciones.

En ese marco, Trump también criticó a la OTAN por no haber intervenido con mayor decisión en el conflicto que ya transita su cuarta semana. "Hasta ahora no ha tenido el valor de hacerlo", apuntó.

El presidente también relativizó la importancia del estrecho de Ormuz para su país al señalar que Estados Unidos no depende de esa ruta, y que los principales interesados en mantenerla abierta son Europa, Japón y Corea del Sur, especialmente tras el bloqueo impuesto por Irán en represalia por el conflicto.