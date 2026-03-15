El papa León XIV llamó a un alto el fuego en Medio Oriente para frenar la "violencia atroz"

El primer pontífice estadounidense pidió por el cese de las hostilidades que mataron a miles de civiles y causaron sufrimiento en toda la región.

El papa León XIV reiteró su solidaridad con todos aquellos que han perdido a sus seres queridos en los ataques en Medio Oriente.

En pleno recrudecimiento del conflicto en Medio Oriente, el Papa León XIV llamó este domingo a un alto el fuego inmediato y lamentó la "violencia atroz" que, según expresó en su Ángelus de este domingo, ha matado a miles de no combatientes y ha causado sufrimiento en toda la región.

Un argentino mostró cómo es el día a día en Irán en plena guerra: "Vida normal"

Al entrar en su tercera semana la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán, el primer papa estadounidense advirtió que la violencia no traerá la justicia, la estabilidad y la paz que anhelan los pueblos de la región .

"Durante dos semanas, los pueblos de Oriente Medio han estado sufriendo la atroz violencia de la guerra" , planteó el Papa en su oración semanal en la Plaza de San Pedro.

"En nombre de los cristianos de Oriente Medio y de todas las mujeres y hombres de buena voluntad, hago un llamamiento a los responsables de este conflicto: ¡Alto el fuego!" , lanzó el papa León.

" Miles de personas inocentes han muerto y muchas más se han visto obligadas a abandonar sus hogares . Reitero mi solidaridad con todos aquellos que han perdido a sus seres queridos en los ataques", remarcó.

El papa León XIV y un llamamiento a la paz en Medio Oriente.

El pontífice añadió que la situación en el Líbano, asolado por una guerra entre Israel y el grupo libanés Hezbolá, respaldado por Irán, también era motivo de "gran preocupación".

"Espero que existan vías de diálogo que puedan apoyar a las autoridades del país en la implementación de soluciones duraderas a la grave crisis que se está viviendo, por el bien común de todo el pueblo libanés", concluyó el Papa.

La Guardia Revolucionaria de Irán amenazó con "perseguir y asesinar" a Netanyahu

El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán volvió a subir el tono contra el gobierno israelí y deslizó dudas sobre el estado del primer ministro, Benjamin Netanyahu, en medio de la escalada militar en Medio Oriente.

A través de un comunicado, el organismo militar iraní aseguró que existe “incertidumbre” sobre el destino del jefe de gobierno israelí tras las ofensivas lanzadas por Teherán en respuesta a los ataques de Israel y Estados Unidos. En ese marco, advirtió que, si Netanyahu continúa con vida, Irán seguirá intentando localizarlo.

“La incertidumbre sobre el destino del primer ministro criminal sionista y la posibilidad de su muerte o de su fuga junto con su familia de los territorios ocupados demuestra la crisis y la inestabilidad de los sionistas”, señaló el texto difundido por la Guardia Revolucionaria. En el mismo mensaje, el grupo afirmó que continuará su persecución si el mandatario israelí permanece con vida.

La declaración se produjo mientras en redes sociales circulan versiones sobre la situación personal de Netanyahu. Algunos usuarios remarcan su escasa presencia pública en los últimos días, algo que contrasta con su intensa actividad durante el conflicto conocido como la “guerra de los 12 días” contra Irán en junio pasado. Otros incluso sostienen que Israel estaría utilizando herramientas de inteligencia artificial para difundir videos en los que aparece el dirigente.

Benjamin Netanyahu Benjamin Netanyahu, amenazado por la Guardia Revolucionaria de Irán.

El nuevo cruce de declaraciones ocurre tras la ofensiva militar lanzada por Israel y Estados Unidos contra Irán el pasado 28 de febrero. Según Washington y Tel Aviv, la operación tenía como objetivo neutralizar amenazas provenientes de la República Islámica.

Los bombardeos provocaron la muerte del líder supremo iraní, Ali Khamenei, junto con varios mandos militares de alto rango. Tras su fallecimiento, fue designado como sucesor su hijo, Mojtaba Khamenei.

En respuesta, Teherán lanzó sucesivas oleadas de misiles balísticos y drones contra territorio israelí y contra bases militares estadounidenses en distintos países de Medio Oriente. De acuerdo con fuentes militares iraníes, ya se habrían realizado más de 40 tandas de ataques.

Mientras tanto, desde Washington sostienen que la campaña militar avanza a su favor y que el conflicto podría finalizar pronto, al asegurar que los objetivos estratégicos de la ofensiva ya habrían sido prácticamente neutralizados. Sin embargo, la continuidad de los bombardeos y las amenazas cruzadas mantiene la tensión en uno de los momentos más delicados de la región.