Con goles de Rashford y Ferrán, el Barça venció al Merengue en el clásico y selló su segunda liga consecutiva, reafirmando el exitoso ciclo del DT Hansi Flick. "Mi equipo es fantástico y estoy encantado", destacó el entrenador.

Con goles de Marcus Rashford y Ferran Torres García, el Barça venció al Real Madrid en el Camp Nou y conquistó su 29º título de Liga, el segundo seguido bajo la conducción de Hansi Flick. El azulgrana derrotó 2-0 al Merengue en el Camp Nou por la fecha 35.

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Rashford abrió el marcador con un impecable tiro libre y Ferran amplió tras un taconazo de Dani Olmo. El Madrid apenas inquietó al arquero Joan García y en la segunda se repitió el mismo desarrollo: dominio del Barça y un rival sin reacción. El equipo de Hansi Flick logró así su segunda liga consecutiva, en un super clásico que quedará en la historia.

"Nunca olvidaré este momento. Mi equipo es fantástico y estoy encantado. Estoy muy orgulloso de mis jugadores. Es emocionante con la afición, en un Clásico y ganando al Real Madrid", destacó el entrenador alemán.

Por su parte, El Madrid sigue sin poder levantar cabeza : tiene problemas en el vestuario y no gana títulos importantes (La Liga no la consigue desde la temporada 2023/24). En cambio, el Barcelona festeja su segundo campeonato seguido.

La figura del alemán como líder del equipo catalán fue clave para la consagración del título ya que Hansi Flick es considerado el arquitecto del renacimiento culé, capaz de devolver al Barcelona su esencia y competitividad en medio de dificultades institucionales. Su liderazgo y resultados lo consolidan como emblema central del presente y futuro inmediato del club.

Hansi Flick

El clásico entre Barcelona y Real Madrid es uno de los duelos más emblemático del fútbol mundial. Se trata de dos instituciones con una enorme tradición, títulos y rivalidad que trasciende lo deportivo. La última edición consagró al Barça campeón, festejando en la cara de su eterno rival.