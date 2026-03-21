Irán lanzó un ataque clave contra Israel: bombardeó Dimona, sede de su principal instalación nuclear

Un misil de la República Islámica impactó en un edificio y causó al menos 51 heridos, entre ellos, un niño de 10 años. En esa ciudad se encuentra el Centro de Investigación Nuclear del Neguev, el más importante del país.

En la ciudad de Dimona se encuentra el Centro de Investigación Nuclear del Neguev, el más importante de Israel.

La República Islámica de Irán lanzó esta noche -hora local- un ataque contra la ciudad israelí de Dimona , ubicada al sur del país, y en el que se ubica su principal instalación nuclear. Por el bombardeo resultaron heridas unas 51 personas, entre ellas un niño de 10 años.

Arabia Saudita y Egipto alertaron que los ataques de Irán ponen en peligro la estabilidad regional

El incidente fue difundido por los medios televisivos israelíes que, a partir de las grabaciones de los teléfonos celulares, registraron el momento en el que un misil balístico iraní impactó contra un edificio que terminó hecho pedazos. Por esta razón, las autoridades locales dispusieron la evacuación de las residencias aledañas por temor a nuevos ataques.

La organización nacional de emergencias, Magen David Adom, informó que al menos unas 51 personas sufrieron heridas leves causadas por los fragmentos del proyectil iraní.

La ciudad de Domina es la cede del Centro de Investigación Nuclear del Neguev , la principal instalación de este tipo de Israel, y que se trató del blanco de los ataques iraníes sucedidos esta noche en Medio Oriente.

Por su parte, la televisión estatal de Irán informó que estos ataques fueron una respuesta del régimen de los ayatolas al bombardeo por parte de Israel al centro nuclear Shahid Ahmadi Roshan , ubicado en la provincia central de la República Islámica de Natanz.

Un misil iraní impactó en una guardería ubicada en la ciudad de Rishon Lezion.

La ofensiva iraní, que permanentemente logra penetrar el escudo de hierro de Israel, también alcanzó otras áreas del país. Un misil impactó en una guardería ubicada en la ciudad de Rishon Lezion, en el cual no hubo muertos ni heridos porque el lugar se encontraba vacío. Además, hubo impactos en Tel Aviv y Haifa.

Por último, Israel no demoró su respuesta con nuevos ataques en Beirut y Teherán, las capitales de Líbano e Irán, respectivamente. De esta manera, la guerra en Medio Oriente continúa escalando sus tensiones, a tres semanas de haber comenzado tras el ataque conjunto de Estados Unidos e Israel sobre Irán.

beirut Israel respondió los ataques iraníes en Beirut, capital del Líbano.

La dura respuesta de Donald Trump al papa León XIV: "No quiero hacer un alto el fuego con Irán"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hizo caso omiso al pedido del papa León XIV de abrir el diálogo y avisó: "No quiero hacer un alto el fuego con Irán".

“Podemos tener un diálogo, pero no quiero hacer un alto el fuego. No haces un alto el fuego cuando literalmente estás arrasando al otro bando”, sostuvo el jefe de Estado ante la prensa desde la Casa Blanca, al ser consultado por el pedido del pontífice.

trump congreso

El mandatario republicano defendió además la ofensiva militar conjunta con Israel y aseguró que ha sido exitosa. Según afirmó, las operaciones lograron destruir la Armada y la Fuerza Aérea iraní, además de eliminar a los principales líderes del régimen.

En relación con la seguridad marítima, Trump fue consultado sobre el resguardo de los buques en el estratégico estrecho de Ormuz, una vía clave para el comercio global de petróleo. Al respecto, consideró que se trata de una “maniobra militar sencilla y relativamente segura”, aunque reconoció que requiere el despliegue de una cantidad considerable de embarcaciones.

papa León XIV EFE

En ese marco, Trump también criticó a la OTAN por no haber intervenido con mayor decisión en el conflicto que ya transita su cuarta semana. “Hasta ahora no ha tenido el valor de hacerlo”, apuntó.

El presidente también relativizó la importancia del estrecho de Ormuz para su país al señalar que Estados Unidos no depende de esa ruta, y que los principales interesados en mantenerla abierta son Europa, Japón y Corea del Sur, especialmente tras el bloqueo impuesto por Irán en represalia por el conflicto.