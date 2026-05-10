El caso de Dionisio Llanca: el joven que aseguró haber sido abducido por extraterrestres en plena ruta

Su historia marcó la ufología argentina y sigue despertando curiosidad a pesar de que pasaron más de 50 años. El testimonio de Dionisio sigue vigente y todavía su experiencia se encuentra envuelta en un misterio. ¿Qué le pasó?

Uno de los casos más recordados de la ufología argentina.

El caso de Dionisio Llanca es uno de los sucesos más analizados de la ufología en Argentina. En octubre de 1973, el joven camionero de 25 años protagonizó un incidente en la Ruta Nacional N°3 mientras viajaba desde Bahía Blanca hacia Río Gallegos.

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Al detenerse para cambiar un neumático de su camión Dodge 600, fue alcanzado por una luz intensa que se posicionó detrás de él; tras sentir un pinchazo en el brazo, perdió el conocimiento.

Embed - C5N on Instagram: " El caso de la desaparición de Dionisio Llanca es uno de los más misteriosos de la ufología argentina. Dionisio falleció en 2024, su historia sigue siendo un enigma que genera debate. ¿Lo conocias? @_danisalinas"

Llanca fue hallado una hora después en un predio del ferrocarril, a unos 15 kilómetros de donde había dejado su vehículo . Al ser encontrado, presentaba un cuadro de amnesia y fue trasladado a un hospital, donde su familia logró identificarlo luego de que su imagen fuera difundida por la televisión local.

Con el tiempo, y mediante diversos procedimientos de recuperación de memoria, el testigo relató haber tenido contacto con seres y haber ingresado a una nave espacial.

Sin embargo, la repercusión del caso y el carácter de las investigaciones de la época impactaron significativamente en su vida privada. Debido a la realización de estudios médicos, sesiones de hipnosis y el constante asedio de la prensa, Llanca optó por alejarse de la esfera pública.

Pasó más de 45 años viviendo de forma anónima en distintas localidades de la Patagonia, manteniéndose en continuo movimiento para evitar ser reconocido. Fue localizado nuevamente en 2021 por el Café Ufológico de Rosario y falleció en mayo de 2024.