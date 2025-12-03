Diputados demócratas difundieron imágenes y videos inéditos de "la isla de los pedófilos" de Jeffrey Epstein "Véalo usted mismo. No cesaremos en la lucha hasta que pongamos fin a este encubrimiento y hagamos justicia a las sobrevivientes", sostuvieron los legisladores. Por + Seguir en







Una de las habitaciones más inquietantes de la mansión que tenía el millonario pederasta en su isla privada en el Caribe. Allí es el lugar donde se cometieron cientos de delitos sexuales contra menores de edad.

Diputados demócratas publicaron este miércoles fotografías y videos inéditos de la "isla de los pedófilos" de Jeffrey Epstein, el multimillonario que fue condenado por tráfico sexual de menores de edad y quien luego murió en la cárcel en 2019, en su residencia ubicada en el Caribe donde cometía los delitos junto a un selecto y amplio grupo de magnates de todo el mundo.

En total, se difundieron diez fotografías y cuatro videos inéditos que muestran los interiores y exteriores de una propiedad en Little St. James, una de las dos islas privadas que Epstein poseía en el Caribe. Allí, a pocos kilómetros de las Islas Vírgenes, fue el lugar donde se cometieron centenares de crímenes sexuales contra menores de edad, quienes eran ofrecidas y comercializadas por Epstein y su pareja, Ghislaine Maxwell, quien se encuentra en prisión cumpliendo una condena de 20 años. Algunos de los personajes que habrían sido cómplices de los delitos se encuentran el príncipe Andrés de Inglaterra, el expresidente norteamericano Bill Clinton y el músico Michael Jackson, entre varios otros.

BREAKING: Oversight Dems have received never-before-seen photos and videos of Jeffrey Epstein's private island that are a harrowing look behind Epstein's closed doors.

See for yourself. We won't stop fighting until we end this cover-up and deliver justice for the survivors. pic.twitter.com/qXmxFISZLS — Oversight Dems (@OversightDems) December 3, 2025



See for yourself. We won’t stop fighting until we end this cover-up and deliver justice for the survivors. pic.twitter.com/qXmxFISZLS — Oversight Dems (@OversightDems) December 3, 2025 La publicación de las fotografías y videos fue realizada por los demócratas que integran el Comité de Supervisión del Congreso, a pocas semanas que se aprobara la ley para que se publique todo el contenido de "Los papeles de Epstein". Se tratan de más de veinte mil documentos clasificados del financiero y pederasta, donde se encontrarían pruebas de los crímenes sexuales cometidos y los famosos involucrados. Uno de ellos sería el propio presidente estadounidense Donald Trump, ya que hubo un intercambio de mails entre ellos en los que se aseguraba que el actual mandatario había tenido relaciones con una menor de edad.

pic.twitter.com/gIH2J2waEo — Oversight Dems (@OversightDems) December 3, 2025 En este primer lote de publicación, hay imágenes del jardín de la mansión, de los dormitorios y una habitación que tiene una camilla para realizar operaciones y varias máscaras de rostros de hombres colgadas alrededor de la sala.

"Véalo usted mismo. No cejaremos en la lucha hasta que pongamos fin a este encubrimiento y hagamos justicia a las sobrevivientes", sostuvieron los legisladores en una publicación en la red social X donde difundieron el material para dar "una mirada desgarradora tras las puertas cerradas de Epstein".