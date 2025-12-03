3 de diciembre de 2025 Inicio
En Vivo

Diputados demócratas difundieron imágenes y videos inéditos de "la isla de los pedófilos" de Jeffrey Epstein

"Véalo usted mismo. No cesaremos en la lucha hasta que pongamos fin a este encubrimiento y hagamos justicia a las sobrevivientes", sostuvieron los legisladores.

Por
Una de las habitaciones más inquietantes de la mansión que tenía el millonario pederasta en su isla privada en el Caribe. Allí es el lugar donde se cometieron cientos de delitos sexuales contra menores de edad.

Una de las habitaciones más inquietantes de la mansión que tenía el millonario pederasta en su isla privada en el Caribe. Allí es el lugar donde se cometieron cientos de delitos sexuales contra menores de edad.

Diputados demócratas publicaron este miércoles fotografías y videos inéditos de la "isla de los pedófilos" de Jeffrey Epstein, el multimillonario que fue condenado por tráfico sexual de menores de edad y quien luego murió en la cárcel en 2019, en su residencia ubicada en el Caribe donde cometía los delitos junto a un selecto y amplio grupo de magnates de todo el mundo.

Madonna utilizó sus redes y respondió a Trump.
Te puede interesar:

Madonna y su descargo contra las políticas de Trump: "Me niego a aceptar que mis amigos hayan muerto en vano"

En total, se difundieron diez fotografías y cuatro videos inéditos que muestran los interiores y exteriores de una propiedad en Little St. James, una de las dos islas privadas que Epstein poseía en el Caribe. Allí, a pocos kilómetros de las Islas Vírgenes, fue el lugar donde se cometieron centenares de crímenes sexuales contra menores de edad, quienes eran ofrecidas y comercializadas por Epstein y su pareja, Ghislaine Maxwell, quien se encuentra en prisión cumpliendo una condena de 20 años. Algunos de los personajes que habrían sido cómplices de los delitos se encuentran el príncipe Andrés de Inglaterra, el expresidente norteamericano Bill Clinton y el músico Michael Jackson, entre varios otros.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/OversightDems/status/1996254530447569384&partner=&hide_thread=false

La publicación de las fotografías y videos fue realizada por los demócratas que integran el Comité de Supervisión del Congreso, a pocas semanas que se aprobara la ley para que se publique todo el contenido de "Los papeles de Epstein". Se tratan de más de veinte mil documentos clasificados del financiero y pederasta, donde se encontrarían pruebas de los crímenes sexuales cometidos y los famosos involucrados. Uno de ellos sería el propio presidente estadounidense Donald Trump, ya que hubo un intercambio de mails entre ellos en los que se aseguraba que el actual mandatario había tenido relaciones con una menor de edad.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/OversightDems/status/1996254533328986255&partner=&hide_thread=false

En este primer lote de publicación, hay imágenes del jardín de la mansión, de los dormitorios y una habitación que tiene una camilla para realizar operaciones y varias máscaras de rostros de hombres colgadas alrededor de la sala.

"Véalo usted mismo. No cejaremos en la lucha hasta que pongamos fin a este encubrimiento y hagamos justicia a las sobrevivientes", sostuvieron los legisladores en una publicación en la red social X donde difundieron el material para dar "una mirada desgarradora tras las puertas cerradas de Epstein".

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Lula da Silva junto a Donald Trump.

Lula reconoció que espera más bajas arancelarias de Estados Unidos: "Estamos por recibir buenas noticias"

Sabrina Carpenter se encuentra de gira y se tomó el tiempo para responder a la Casa Blanca. 

Quién es la artista que se enfrentó a Trump y desató un fuerte debate en redes

Gustavo Petro aseguró que, en su gobierno, se destruye un laboratorio cada 40 minutos.

Petro cruzó a Trump: "Atacar nuestra soberanía es declarar guerra"

El presidente norteamericano Donald Trump anunció la creación de un programa de cuentas de ahorro destinadas a los menores de edad.

Estados Unidos: el Gobierno estadounidense anunció la apertura de las "Cuentas Donald Trump" de ahorro para niños

Donald Trump, presidente de Estados Unidos.

Trump a Venezuela: "Empezaremos con los ataques por tierra, acabaremos con esos hijos de perra"

Donald Trump y Nicolás Maduro.

The Wall Street Journal le pidió a Trump retirar del poder "de una forma u otra" a Maduro

Rating Cero

El exfutbolista y la mediática se juntaron para la foto de los personajes del año.

"Siempre hay reproches": la dura confesión de Maxi López sobre Wanda Nara

Rocío Marengo y Eduardo Fort, felices con Isidro.

"Bienvenido, bebito": Marengo y Fort mostraron por primera vez a su hijo Isidro

Madonna utilizó sus redes y respondió a Trump.

Madonna y su descargo contra las políticas de Trump: "Me niego a aceptar que mis amigos hayan muerto en vano"

La pareja se divorció en medio de rumores de infidelidades.

"Me los quedé yo": Gimena Accardi reveló cuál fue la decisión más dura del divorcio de Nicolás Vázquez

La plataforma acaba de añadir un título perfecto para los amantes del cine de terror y las historias cargadas de misterio. Se trata de Observados, mejor conocida en inglés como The Watchers, una película originalmente estrenada en 2024 bajo la dirección de Ishana Shyamalan.
play

Observados llegó a Netflix y ya es de lo más visto: cuál es la trama de la terrorífica película

La periodista erró en un dato histórico sobre una de las jugadas históricas de Maradona.
play

MasterChef Celebrity: el error de Sofía Martínez sobre Diego Maradona que generó las burlas de sus compañeros

últimas noticias

La ANSES detalló el cronograma de pagos de este jueves.

Cuándo cobro ANSES: Pago Único, Asignaciones de PNC y Desempleo, este jueves 4 de diciembre

Hace 10 minutos
El exfutbolista y la mediática se juntaron para la foto de los personajes del año.

"Siempre hay reproches": la dura confesión de Maxi López sobre Wanda Nara

Hace 18 minutos
Enterate que depara tu signo para este jueves.

Horóscopo de hoy, jueves 4 de diciembre

Hace 19 minutos
El asado en pleno estadio Ciudad de Río Cuarto Antonio Candini.

Ascenso a lo grande: Estudiantes de Río Cuarto prendió la parrilla en plena cancha y el video fue viral

Hace 20 minutos
play

Reclamo de los intendentes a la Legislatura: "Sin financiamiento, vamos a tener muchas dificultades"

Hace 46 minutos